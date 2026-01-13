गूगल को पता है आपकी हर बात, प्राइवेसी चाहिए तो आज ही बदल लें ये सेटिंग्स
गूगल के पास आपकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी का रिकॉर्ड रहता है. अगर आप प्राइवेसी को लेकर चिंतित है और इसे रोकना चाहते हैं तो कुछ सेटिंग्स में बदलाव करना पड़ेगा.
सर्च, ईमेल, वीडियो, मैप्स और डॉक्यूमेंट्स समेत हर काम के लिए गूगल का यूज होता है. इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इन सारे कामों के लिए अलग-अलग अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस नुकसान भी है कि गूगल को आपकी सारी एक्टिविटी का पता चल जाता है. आप किन जगहों पर जाते हैं, कौन-से वीडियोज देखते हैं और मेल में किन लोगों से बात करते हैं, इन सबकी जानकारी गूगल के पास रहती है, जो प्राइवेसी के लिहाज से अच्छा संकेत नहीं है. आज हम आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए आप डेटा का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं.
प्राइवेसी चाहिए तो ऑफ कर दें ये सेटिंग्स
वेब एंड ऐप एक्टिविटी को करें बंद- गूगल अकाउंट की यह सेटिंग सबसे ज्यादा डेटा कलेक्ट करती है. इस पर सब जानकारी होती है कि आपने क्या सर्च किया, किन ऐप्स को यूज किया, किन वेबसाइट पर विजिट किया और यूट्यूब पर कौन-से वीडियोज देखे. इसे बंद करने के लिए गूगल माई एक्टिविटी पेज पर जाकर वेब एंड ऐप एक्टिविटी सेलेक्ट करें और इसे टर्न ऑफ कर दें. यहां आप टर्न ऑफ एंड डिलीट का ऑप्शन चुन सकते हैं, जिससे यहां स्टोर पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा.
टाइमलाइन और लोकेशन हिस्ट्री करें डिसेबल- अगर आप गूगल मैप्स का यूज ज्यादा करते हैं तो इस फीचर के बारे में सुना होगा. यह आपके फोन की लोकेशन सर्विस का यूज कर यह रिकॉर्ड करता है कि आप कहां-कहां जाते हैं. इस सेटिंग को बदलने के लिए आप गूगल माई एक्टिविटी पेज पर जाकर टाइमलाइन फीचर को टर्न ऑफ कर सकते हैं.
थर्ड-पार्टी कनेक्शन को करें रिमूव- अगर आप भी हर थर्ड-पार्टी ऐप और सर्विस के लिए साइन इन विद गूगल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यह सेटिंग जरूर रिव्यू करनी चाहिए. दरअसल, हर बार साइन-इन करने के साथ ही आप सर्विसेस को अपना कुछ डेटा यूज करने की परमिशन देते हैं. इसे बंद करने के लिए माई गूगल अकाउंट पेज पर जाएं या थर्ड-पार्टी कनेक्शन्स को सेलेक्ट करें. यहां आपको वो सारे अकाउंट दिख जाएंगे, जहां आपने गूगल अकाउंट से साइन-इन किया है. यहां से आप अनचाहे कनेक्शन रिमूव कर सकते हैं.
