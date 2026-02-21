हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPlay Store पर Google का एक्शन! 17.5 लाख फर्जी ऐप्स डिलीट, 80 हजार डेवलपर्स पर लगा ताला

Play Store पर Google का एक्शन! 17.5 लाख फर्जी ऐप्स डिलीट, 80 हजार डेवलपर्स पर लगा ताला

Google Play Store: Android यूजर्स की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए Google ने Play Store पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Feb 2026 07:49 AM (IST)
Preferred Sources

Google Play Store: Android यूजर्स की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए Google ने Play Store पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. कंपनी ने 17.5 लाख से अधिक संदिग्ध और फर्जी ऐप्स को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. इसके साथ ही करीब 80,000 डेवलपर अकाउंट्स को स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है. यह कदम 2025 में Android इकोसिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

मालवेयर और स्कैम से भरे थे ऐप्स

हटाए गए ज्यादातर ऐप्स में खतरनाक मालवेयर छिपा हुआ था. ये ऐप्स यूजर्स के पैसे चुरा सकते थे बिना जानकारी के पेड सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर सकते थे या फिर निजी डेटा तक पहुंच बना सकते थे. कई ऐप्स यूजर्स की प्राइवेसी के लिए सीधा खतरा थे. कंपनी ने बताया कि उसके AI-आधारित सुरक्षा सिस्टम ने इन ऐप्स की पहचान पहले ही कर ली थी जिससे वे बड़े पैमाने पर यूजर्स तक पहुंचने से पहले ही रोक दिए गए.

2.55 लाख ऐप्स को डेटा तक पहुंचने से रोका

Google की सुरक्षा तकनीक ने करीब 2.55 लाख ऐप्स को संवेदनशील यूजर डेटा तक पहुंच बनाने से पहले ही ब्लॉक कर दिया. इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में संभावित डेटा चोरी और धोखाधड़ी की घटनाओं को समय रहते टाल दिया गया.

80 हजार डेवलपर्स पर स्थायी प्रतिबंध

जिन डेवलपर अकाउंट्स पर बार-बार नियम तोड़ने और धोखाधड़ी फैलाने के आरोप थे उन्हें केवल हटाया ही नहीं गया बल्कि भविष्य में Play Store पर एंट्री से भी रोक दिया गया. कंपनी ने साफ किया कि यूजर्स की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है इसलिए ऐसे अकाउंट्स को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा.

Play Store में कड़ी निगरानी और नई पॉलिसी

यह कार्रवाई Android प्लेटफॉर्म को साफ और सुरक्षित रखने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है. अब ऐप्स की जांच उनके शुरुआती डेवलपमेंट स्टेज से ही AI टूल्स के जरिए की जा रही है. ये टूल्स Android Studio और Play Store के Data Safety सेक्शन से जुड़े हैं ताकि किसी भी तरह के मालवेयर, स्पाइवेयर या फर्जी गतिविधि को जल्दी पकड़ा जा सके. सिर्फ ऐप्स ही नहीं, कंपनी ने 16 करोड़ से ज्यादा फर्जी रिव्यू और रेटिंग्स भी हटाई हैं ताकि यूजर्स नकली रेटिंग के झांसे में न आएं.

भारतीय यूजर्स को भी मिलेगा फायदा

इस सख्ती का सीधा लाभ भारत समेत दुनिया भर के Android यूजर्स को मिलेगा. कम फर्जी ऐप्स, कम ऑनलाइन ठगी और ज्यादा सुरक्षित डाउनलोडिंग अनुभव यही इस कदम का मुख्य उद्देश्य है. Google ने संकेत दिया है कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा. आने वाले समय में AI आधारित सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया जाएगा ताकि Play Store पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बन सके.

यह भी पढ़ें:

अंतरिक्ष से आएगी बिजली! दुनिया में पहली बार Space Solar Power प्लांट बनाने की तैयारी में जापान, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी

Published at : 21 Feb 2026 07:49 AM (IST)
Tags :
Google Play Store Google TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Play Store पर Google का एक्शन! 17.5 लाख फर्जी ऐप्स डिलीट, 80 हजार डेवलपर्स पर लगा ताला
Play Store पर Google का एक्शन! 17.5 लाख फर्जी ऐप्स डिलीट, 80 हजार डेवलपर्स पर लगा ताला
टेक्नोलॉजी
Deepfake का जाल हर तरफ! AI के इस दौर में 1 मिनट में ऐसे पहचानें फेक वीडियो और तस्वीरें
Deepfake का जाल हर तरफ! AI के इस दौर में 1 मिनट में ऐसे पहचानें फेक वीडियो और तस्वीरें
टेक्नोलॉजी
अंतरिक्ष से आएगी बिजली! दुनिया में पहली बार Space Solar Power प्लांट बनाने की तैयारी में जापान, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी
अंतरिक्ष से आएगी बिजली! दुनिया में पहली बार Space Solar Power प्लांट बनाने की तैयारी में जापान, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
फोन की स्पीड करनी है तेज तो आज ही कर लें ये 5 काम, सुपरफास्ट दौड़ेगा आपका मोबाइल
फोन की स्पीड करनी है तेज तो आज ही कर लें ये 5 काम, सुपरफास्ट दौड़ेगा आपका मोबाइल
Advertisement

वीडियोज

US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Janhit: कांग्रेस को AI समिट से परेशानी क्यों ? | Bharat Mandapam | Youth Congress Protest | Delhi
Bharat Ki Baat: PDA पर नजर..सवर्णों के रूठने का डर? | Akhilesh Yadav | CM Yogi | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया? AI Summit में बवाल पर सटीक विश्लेषण !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
इंडिया
'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 BO: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
क्रिकेट
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?' टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?'भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
महाराष्ट्र
मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, इन सुविधाओं से होगी लैस, 19 किमी का होगा कॉरिडोर
मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, इन सुविधाओं से होगी लैस, 19 किमी का होगा कॉरिडोर
जनरल नॉलेज
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
हेल्थ
High Blood Pressure In Young Adults: 20 से 30 की उम्र में ही क्यों घेर रहा बीपी, किन दिक्कतों से हो रही यह बीमारी?
20 से 30 की उम्र में ही क्यों घेर रहा बीपी, किन दिक्कतों से हो रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget