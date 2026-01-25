Google Search हुआ और भी स्मार्ट! अब AI आपके Gmail और Photos से समझेगा आपकी जरूरत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Search: गूगल ने अपने सर्च इंजन को एक बड़ा और दिलचस्प अपग्रेड दिया है. कंपनी ने AI Mode में एक नया फीचर पेश किया है जिसे ‘पर्सनल इंटेलिजेंस’ कहा जा रहा है. इस फीचर के जरिए अब Google Search सिर्फ आपके सवाल ही नहीं समझेगा बल्कि आपकी रोजमर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी जानकारी के आधार पर आपको ज्यादा सटीक और काम के नतीजे दिखाएगा.

क्या है Google Search का नया पर्सनल इंटेलिजेंस फीचर?

Google के इस नए फीचर में AI Mode को आपके Gmail और Google Photos से जोड़ा गया है. यानी अब सर्च करते समय गूगल आपकी ईमेल और तस्वीरों में मौजूद जानकारी को ध्यान में रखकर जवाब देगा. इसका मकसद यह है कि आपको हर बार एक ही बात दोहरानी न पड़े और सर्च रिज़ल्ट्स आपकी मौजूदा स्थिति से मेल खाएं.

Gemini AI जैसा, लेकिन ज्यादा एडवांस

दरअसल, गूगल इससे पहले Gemini AI में इस तरह की सुविधा दे चुका है. लेकिन अब यही टेक्नोलॉजी सीधे Google Search में लाई जा रही है. फर्क बस इतना है कि अब सर्च करते वक्त AI को पहले से पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं या किस चीज़ की तैयारी में हैं.

कैसे काम करता है यह नया AI Mode?

अगर आप पर्सनल इंटेलिजेंस फीचर को ऑन करते हैं तो Google Search का AI Mode आपके Gmail और Photos से जुड़ जाता है.

मान लीजिए:

आप कहीं घूमने जा रहे हैं और रेस्टोरेंट सर्च करते हैं तो AI आपकी ईमेल में मौजूद होटल बुकिंग देखकर आसपास के खाने-पीने की जगहें सुझा सकता है. अगर आप “क्या करें” जैसी चीज़ें सर्च करते हैं तो AI आपकी पुरानी ट्रैवल फोटोज़ देखकर आपकी पसंद के मुताबिक आइडिया दे सकता है. यानी सर्च रिज़ल्ट्स अब सिर्फ शब्दों पर नहीं, आपकी आदतों और पसंद पर भी आधारित होंगे.

बिना अनुमति कुछ नहीं दिखेगा

अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि कहीं ये सुझाव अपने-आप तो नहीं दिखेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है. Google साफ तौर पर कहता है कि यह फीचर तभी काम करेगा जब आप खुद इसे अनुमति देंगे. आपकी इजाज़त के बिना Gmail या Photos का डेटा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

अभी टेस्टिंग में है यह फीचर

फिलहाल यह नया पर्सनल इंटेलिजेंस फीचर पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध नहीं है. अभी इसे Google Labs के तहत टेस्ट किया जा रहा है.

इसका इस्तेमाल करने के लिए:

AI Pro या AI Ultra सब्सक्रिप्शन जरूरी है

पर्सनल Google अकाउंट होना चाहिए

यूजर अमेरिका में होना चाहिए

अभी यह सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा में काम करता है

Workspace, ऑफिस, स्कूल या बिज़नेस अकाउंट पर यह सुविधा अभी नहीं दी गई है.

Google Search में प्राइवेसी का क्या?

प्राइवेसी को लेकर Google ने साफ कहा है कि पूरा कंट्रोल यूज़र के हाथ में रहेगा. आपको यह फीचर खुद ऑन करना होगा चाहें तो Gmail या Photos की एक्सेस कभी भी बंद कर सकते हैं. फीचर ऑफ करते ही AI आपकी पर्सनल जानकारी इस्तेमाल करना बंद कर देगा. बिना कोई डेटा शेयर किए भी आप AI Mode का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे अहम बात यह है कि Google आपके ईमेल या फोटो का इस्तेमाल AI को ट्रेन करने के लिए नहीं करेगा. यह डेटा सिर्फ आपके सवालों का बेहतर जवाब देने के लिए ही इस्तेमाल होगा.

भारत में कब आएगा यह फीचर?

अभी भारत में Google Search का यह नया AI फीचर उपलब्ध नहीं है. कंपनी ने फिलहाल इसे भारत में लॉन्च करने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. हालांकि, यह जरूर साफ हो गया है कि भविष्य में Google Search को और ज्यादा पर्सनल और स्मार्ट बनाने की दिशा में काम कर रहा है. जब यह फीचर भारत में आएगा, तो ट्रैवल प्लानिंग, खाने-पीने की जगहें ढूंढना, शॉपिंग और डेली प्लानिंग जैसे काम और भी आसान हो सकते हैं.

