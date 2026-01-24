बिना टाइप किए मिलेंगे जवाब! Grok का नया फीचर मचाने वाला है AI की दुनिया में तहलका
Grok AI: Elon Musk की कंपनी xAI ने अपने AI चैटबॉट Grok में एक नया फीचर लॉन्च किया है. इस अनाउंसमेंट की जानकारी खुद Elon Musk ने अपने X (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर दी.
Grok AI: Elon Musk की कंपनी xAI ने अपने AI चैटबॉट Grok में एक नया फीचर लॉन्च किया है. इस अनाउंसमेंट की जानकारी खुद Elon Musk ने अपने X (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर दी. नया फीचर अब टाइप करने की जरूरत खत्म कर देता है और यूजर्स को Grok Voice मोड के जरिए पूरी तरह नए तरीके से AI चैटबॉट के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है. इसका अनुभव अब ज्यादा आसान और इंटरैक्टिव हो गया है.
कैमरा से जानें, Grok बताएगा जो आप देख रहे हैं
Use video mode (turn on camera) and Grok voice will explain everything you’re looking at— Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2026
pic.twitter.com/Y5t4SQoOQQ
बुधवार दोपहर को Elon Musk ने X पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें Grok के लेटेस्ट फीचर का डेमो दिखाया गया. वीडियो में यूजर अपने फोन का कैमरा ऑन करता है और अपने आस-पास की चीज़ों की ओर कैमरा पॉइंट करता है. इसके बाद Grok तुरंत उस सीन को पहचानता है और वास्तविक समय में विस्तार से समझाता है.
वीडियो शेयर करते हुए Musk ने लिखा:
“वीडियो मोड का इस्तेमाल करें (कैमरा ऑन करें) और Grok Voice बताएगा कि आप क्या देख रहे हैं.” इसका मतलब है कि अब यूजर्स बस कैमरा ऑन करके वीडियो मोड एक्टिवेट करें और Grok Voice सामने मौजूद जगह, चीज़ या सीन को तुरंत समझा देगा.
Grok Voice मोड के मुख्य फायदे
- टाइप करने की जरूरत नहीं, सवालों को वॉइस कमांड से पूछें.
- कैमरा ऑन करके किसी भी जगह, ऑब्जेक्ट या सीन की तुरंत जानकारी पाएं.
- मैन्युअल सर्च की जगह आसान और तेज़ तरीका.
अब Grok 10-सेकंड वीडियो भी जेनरेट कर सकता है
वॉइस और कैमरा बेस्ड इंटरैक्शन के अलावा Elon Musk ने Grok AI में एक और अपडेट की घोषणा की. अब Grok 10-सेकंड वीडियो जेनरेट कर सकता है जो पहले के 5-सेकंड लिमिट की तुलना में दोगुना है. Musk के मुताबिक, इस अपडेट से वीडियो की क्वालिटी बेहतर होगी और ऑडियो क्लियर आएगा. यह सुधार यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है.
पिछले विवाद और सुरक्षा उपाय
Elon Musk का Grok पहले ही टेक दुनिया में चर्चा में रहा है क्योंकि यह टेक्स्ट, इमेज और वॉइस इंटरैक्शन को सपोर्ट करता है. हालांकि, कुछ देशों में यह विवाद भी पैदा कर चुका है, जब यूजर्स ने शिकायत की कि Grok बिना अनुमति के डीपफेक सामग्री बना रहा था. इस विवाद के बाद X ने एक विस्तृत जांच की और नए कंटेंट फिल्टर्स लागू किए ताकि प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बढ़ाई जा सके और गलत इस्तेमाल रोका जा सके.
यह भी पढ़ें:
बच्चों के WhatsApp पर अब मम्मी-पापा का कंट्रोल! चुनिंदा लोगों से ही होगी चैट, नया फीचर मचा देगा हलचल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL