Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमेरिकी पिक्सल mmWave 5G, अंतरराष्ट्रीय मॉडल Sub-6GHz 5G के लिए।

Google Pixel: गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन आज पूरी दुनिया में काफी चर्चित हैं. गूगल पिक्सल स्मार्टफोन को यूजर्स द्वारा काफी पसंद किया जाता है. इतना ही नहीं, कई लोग गूगल पिक्सल को एप्पल आईफोन से सीधी टक्कर के रूप में देखते हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि अमेरिका में मिलने वाला गूगल पिक्सल और दूसरे देशों में बिकने वाले मॉडल में अंतर होता है. आइए जानते हैं कि कैसे दोनों मॉडल में होता है फर्क.

ये है सबसे बड़ा अंतर

जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी और इंटरनेशनल Pixel मॉडल के बीच सबसे बड़ा अंतर SIM कार्ड को लेकर है. अमेरिका में Pixel 10, Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL केवल eSIM पर काम करते हैं. इनमें फिजिकल Nano SIM स्लॉट नहीं दिया गया है.

वहीं, दूसरे देशों में बिकने वाले Pixel मॉडल में Nano SIM स्लॉट और eSIM, दोनों का सपोर्ट मिलता है. यानी यूजर अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

गूगल ने क्यों किया ऐसा

आपको बता दें कि Google का कहना है कि अमेरिका में ज्यादातर मोबाइल ऑपरेटर eSIM को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं इसलिए फिजिकल SIM स्लॉट की जरूरत कम हो गई है.

इसके अलावा SIM ट्रे हटाने से फोन के अंदर एक्सट्रा स्पेस मिलती है जिसका इस्तेमाल mmWave 5G जैसी टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हार्डवेयर लगाने में किया जा सकता है.

हार्डवेयर में ज्यादा बदलाव नहीं

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर नए Google Pixel स्मार्टफोन का हार्डवेयर लगभग एक जैसा होता है. चाहे फोन अमेरिका से खरीदा गया हो या किसी अन्य देश से, उसमें वही Tensor प्रोसेसर, RAM और स्टोरेज ऑप्शन, एक जैसी डिस्प्ले तकनीक और कैमरा सेटअप देखने को मिलता है.

नेटवर्क सपोर्ट में अंतर

अमेरिका और इंटरनेशनल Pixel फोन के बीच एक और बड़ा अंतर है जो है नेटवर्क का. जानकारी के मुताबिक, अमेरिका में कई टेलीकॉम कंपनियां mmWave 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं जो बेहद तेज इंटरनेट स्पीड देता है. इसलिए अमेरिकी Pixel मॉडल इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए तैयार किए जाते हैं.

वहीं, दूसरी ओर, ज्यादातर देशों में Sub-6GHz और Mid-band 5G नेटवर्क ज्यादा चलते हैं. इसी वजह से कई इंटरनेशनल Pixel मॉडल में mmWave 5G सपोर्ट नहीं मिलता. अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकी Pixel खरीदता है तो संभव है कि उसे सभी नेटवर्क सुविधाओं का पूरा लाभ न मिले.

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