Google Pixel 9 Pro: अगर आप लंबे समय से Google के प्रीमियम स्मार्टफोन का इंतज़ार कर रहे थे तो अब आपके लिए शानदार मौका है. Google Pixel 9 Pro अपनी लॉन्च कीमत के मुकाबले अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हो गया है. सीमित समय के लिए मिल रही भारी छूट की वजह से यह फोन फ्लैगशिप सेगमेंट के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन डील बन चुका है.

दमदार Tensor G4 प्रोसेसर, एडवांस AI फीचर्स और इंडस्ट्री-लीडिंग कैमरा क्वालिटी के साथ Pixel 9 Pro अब काफी किफायती हो गया है. अगर सही ऑफर का फायदा उठाया जाए तो इस फोन पर कुल मिलाकर 27,500 रुपये तक की बचत संभव है.

Google Pixel 9 Pro पर मिल रही है इतनी बड़ी छूट

Google Pixel 9 Pro के 16GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट को भारत में 1,09,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. लेकिन अब Reliance Digital पर यह स्मार्टफोन सीधे 20,000 रुपये की फ्लैट छूट के साथ 89,999 रुपये में लिस्ट किया गया है.

इतना ही नहीं, अगर आप चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपको 7,500 रुपये तक का अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट भी मिल सकता है. इस तरह फोन की प्रभावी कीमत घटकर लगभग 82,499 रुपये रह जाती है जो इस फ्लैगशिप डिवाइस के लिए अब तक की सबसे आकर्षक कीमत मानी जा रही है.

इसके अलावा Reliance Digital की ओर से एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI जैसे विकल्प भी दिए जा रहे हैं जिससे यह डील और ज्यादा आसान और बजट-फ्रेंडली बन जाती है.

Pixel 9 Pro के फीचर्स

Pixel 9 Pro में 6.3 इंच का Super Actua LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन 1280 x 2856 पिक्सल है. यह स्क्रीन 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है जिससे तेज धूप में भी कंटेंट साफ नजर आता है. डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए इसमें Corning Gorilla Glass Victus 2 का इस्तेमाल किया गया है जो इसे स्क्रैच और गिरने से बचाता है.

कैमरा सेगमेंट में Pixel का कोई मुकाबला नहीं

Google Pixel सीरीज़ हमेशा से अपने कैमरा के लिए जानी जाती रही है और Pixel 9 Pro भी इसमें पीछे नहीं है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 48MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 48MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है.

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 42MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो हाई-क्वालिटी फोटो और क्लियर वीडियो कैप्चर करने में सक्षम है.

Pixel 9 Pro में 4,700mAh की बैटरी दी गई है जो सामान्य इस्तेमाल में आराम से दिनभर चल जाती है. चार्जिंग के लिए इसमें 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 25W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जिससे फोन कम समय में चार्ज हो जाता है.

