हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीधड़ाम से गिर गई Google Pixel 9 Pro की कीमत! जानिए इतनी बड़ी छूट में कहां मिल रहा है यह प्रीमियम फोन?

धड़ाम से गिर गई Google Pixel 9 Pro की कीमत! जानिए इतनी बड़ी छूट में कहां मिल रहा है यह प्रीमियम फोन?

Google Pixel 9 Pro: अगर आप लंबे समय से Google के प्रीमियम स्मार्टफोन का इंतज़ार कर रहे थे तो अब आपके लिए शानदार मौका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Dec 2025 10:30 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Pixel 9 Pro: अगर आप लंबे समय से Google के प्रीमियम स्मार्टफोन का इंतज़ार कर रहे थे तो अब आपके लिए शानदार मौका है. Google Pixel 9 Pro अपनी लॉन्च कीमत के मुकाबले अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हो गया है. सीमित समय के लिए मिल रही भारी छूट की वजह से यह फोन फ्लैगशिप सेगमेंट के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन डील बन चुका है.

दमदार Tensor G4 प्रोसेसर, एडवांस AI फीचर्स और इंडस्ट्री-लीडिंग कैमरा क्वालिटी के साथ Pixel 9 Pro अब काफी किफायती हो गया है. अगर सही ऑफर का फायदा उठाया जाए तो इस फोन पर कुल मिलाकर 27,500 रुपये तक की बचत संभव है.

Google Pixel 9 Pro पर मिल रही है इतनी बड़ी छूट

Google Pixel 9 Pro के 16GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट को भारत में 1,09,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. लेकिन अब Reliance Digital पर यह स्मार्टफोन सीधे 20,000 रुपये की फ्लैट छूट के साथ 89,999 रुपये में लिस्ट किया गया है.

इतना ही नहीं, अगर आप चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपको 7,500 रुपये तक का अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट भी मिल सकता है. इस तरह फोन की प्रभावी कीमत घटकर लगभग 82,499 रुपये रह जाती है जो इस फ्लैगशिप डिवाइस के लिए अब तक की सबसे आकर्षक कीमत मानी जा रही है.

इसके अलावा Reliance Digital की ओर से एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI जैसे विकल्प भी दिए जा रहे हैं जिससे यह डील और ज्यादा आसान और बजट-फ्रेंडली बन जाती है.

Pixel 9 Pro के फीचर्स

Pixel 9 Pro में 6.3 इंच का Super Actua LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन 1280 x 2856 पिक्सल है. यह स्क्रीन 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है जिससे तेज धूप में भी कंटेंट साफ नजर आता है. डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए इसमें Corning Gorilla Glass Victus 2 का इस्तेमाल किया गया है जो इसे स्क्रैच और गिरने से बचाता है.

कैमरा सेगमेंट में Pixel का कोई मुकाबला नहीं

Google Pixel सीरीज़ हमेशा से अपने कैमरा के लिए जानी जाती रही है और Pixel 9 Pro भी इसमें पीछे नहीं है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 48MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 48MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है.

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 42MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो हाई-क्वालिटी फोटो और क्लियर वीडियो कैप्चर करने में सक्षम है.

Pixel 9 Pro में 4,700mAh की बैटरी दी गई है जो सामान्य इस्तेमाल में आराम से दिनभर चल जाती है. चार्जिंग के लिए इसमें 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 25W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जिससे फोन कम समय में चार्ज हो जाता है.

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर यहां मिल रहा धांसू ऑफर

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Samsung Galaxy S25 Ultra के 12+256GB वेरिएंट पर भारी छूट दी जा रही है. इस वेरिएंट की असल कीमत करीब 1,29,999 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद ये फोन यहां पर महज 1,08,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा बैंक ऑफर्स भी मौजूद हैं जिससे फोन की कीमत और भी सस्ती हो सकती है. इतना ही नहीं आप इस फोन को महज 3832 रुपये की EMI पर भी अपने नाम कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

इन गलतियों से भी स्लो हो जाती है फोन की इंटरनेट स्पीड! ये है ठीक करने का सबसे आसान तरीका

Published at : 29 Dec 2025 10:30 AM (IST)
Tags :
Google Pixel 9 Pro TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Fog: घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल, उड़ानों और रेल सेवा प्रभावित | Weather | IMD Alert |Breaking
Delhi Fog: Delhi में यात्रा पर पड़ रहा घने कोहरे का असर, घने कोहरे को लेकर जारी की एडवाइजरी
Chhattisgarh Fire News: Korba में दुकानों में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक! | Breaking
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
भूसे से लदा ट्रक बोलेरो गाड़ी पर पलटा, बोलेरो सवार एक शख्स की मौत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
ओटीटी
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
ट्रेंडिंग
Video: 'परिंदा बनाने बोला था, दरिंदा बना दिया' लड़के के साथ टैटू आर्टिस्ट ने कर दिया खेल- वीडियो वायरल
'परिंदा बनाने बोला था, दरिंदा बना दिया' लड़के के साथ टैटू आर्टिस्ट ने कर दिया खेल- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
LIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन
LIC की धमाकेदार पॉलिसी, एक बार निवेश करें और जिंदगी भर मिलेगी 1 लाख रुपये सालाना पेंशन
हेल्थ
सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पड़ सकता है भारी, जानें स्किन की बीमारियों से बचने का सही तरीका
सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पड़ सकता है भारी, जानें स्किन की बीमारियों से बचने का सही तरीका
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget