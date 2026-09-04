IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत या पाकिस्तान, देखें महिला T20 में किसका पलड़ा भारी

भारत या पाकिस्तान, देखें महिला T20 में किसका पलड़ा भारी

महिला एशिया कप में शनिवार को भारत-पाकिस्तान मुकाबला है. टीम इंडिया सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, लगभग तय है कि इस ग्रुप से दूसरी सेमीफाइनलिस्ट पाकिस्तान होगी. देखें दोनों के हेड टू हेड आंकड़े.

Written By : शिवम |  Updated at : 04 Sep 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम ने महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. लेकिन ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच अभी बाकी है, जिस पर सभी कि नजरें टिकी हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ है. भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच हमेशा से रोमांचक रहता है, हालांकि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के क्रिकेट का स्तर काफी गिरा है और इस वजह से ये राइवलरी इतनी बड़ी नहीं रह गई.

महिला क्रिकेट में भी भारत हमेशा पाकिस्तान से बेहतर रहा है, जो आंकड़ों में साफ नजर आता है. महिला एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले जानिए हेड टू हेड आंकड़े कैसे हैं?

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला मैच की डिटेल

महिला एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच शनिवार, 5 सितंबर को है. ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा. टॉस 7:30 बजे होगा.

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला हेड टू हेड आंकड़े

भारतीय महिला और पाकिस्तान महिला टीम टी20 में 17 बार आमने-सामने हुई है, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 14 बार पाकिस्तान को शिकस्त दी है, जबकि सिर्फ 3 बार ही पाकिस्तान भारत को हरा पाई है.

महिला टी20 क्रिकेट में आखिरी बार पाकिस्तान ने 2022 में भारत को हराया था. इसके बाद दोनों के बीच 4 बार भिड़ंत हुई, चारों बार टीम इंडिया ने बाजी मारी.

यह भी पढ़ें- युवराज ने अभिषेक शर्मा से लगवाई 'उठक-बैठक', बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो

  • कुल मैच: 17 
  • भारत ने जीते: 14 
  • पाकिस्तान ने जीते: 3

कहां होगा लाइव प्रसारण

एशिया कप में भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला मैच 5 सितंबर को रात 8 बजे से शुरू होगा. भारत में मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप और वेबसाइट पर होगी.

यह भी पढ़ें- भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मैच, इस दिन होगी भिड़ंत; नोट कर लीजिए तारीख

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Indian Women Cricket Team Women's Asia Cup India Vs Pakistan Women
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अकाय के 'चाचा' बने शुभमन गिल, विराट कोहली को किया टैग; निभाई जिम्मेदारी
अकाय के 'चाचा' बने शुभमन गिल, विराट कोहली को किया टैग; निभाई जिम्मेदारी
क्रिकेट
भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मैच, इस दिन होगी भिड़ंत; नोट कर लीजिए तारीख
भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मैच, इस दिन होगी भिड़ंत; नोट कर लीजिए तारीख
क्रिकेट
युवराज ने अभिषेक शर्मा से लगवाई 'उठक-बैठक', बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो
युवराज ने अभिषेक शर्मा से लगवाई 'उठक-बैठक', बर्थडे पर शेयर किया खास वीडियो
क्रिकेट
'जय श्री कृष्णा', जन्माष्टमी पर भक्ति के रंग में रंगे विराट कोहली; दी शुभकामनाएं
'जय श्री कृष्णा', जन्माष्टमी पर भक्ति के रंग में रंगे विराट कोहली
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: Mathura-Kashi से तय होगा 27 का नतीजा? | UP | CM Yogi | Aniruddhacharya | Akhilesh
Nishu Azad Controversy | स्वतंत्र पकड़ा गया...निशु को न्याय मिला ?।Jantar Mantar। CJP। Rahul Gandhi
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, पुराना विवाद फिर हुआ गरम
Asim Riaz ने Rubina-Hina को कहा ‘Aunties’, फिर Internet ने जमकर किया Roast!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool और Secret Twists का खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के ऑफिस बिल्डिंग को खाली कराने का आदेश, मिला नोटिस
अभिषेक बनर्जी के ऑफिस बिल्डिंग को खाली कराने का आदेश, मिला नोटिस
पंजाब
मोहनजीत सिंह से कथित बर्बरता पर अमन अरोड़ा का बयान, बोले- 'मेडिकल से सच...'
मोहनजीत सिंह से कथित बर्बरता पर अमन अरोड़ा का बयान, बोले- 'मेडिकल से सच...'
क्रिकेट
अकाय के 'चाचा' बने शुभमन गिल, विराट कोहली को किया टैग; निभाई जिम्मेदारी
अकाय के 'चाचा' बने शुभमन गिल, विराट कोहली को किया टैग; निभाई जिम्मेदारी
मूवी रिव्यू
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
इंडिया
20 राज्य, 89 ठिकानों पर रेड, 3 अरेस्ट..डिजिटल अरेस्ट गिरोह पर CBI का शिकंजा
20 राज्य, 89 ठिकानों पर रेड, 3 अरेस्ट..डिजिटल अरेस्ट गिरोह पर CBI का शिकंजा
विश्व
'हरे कृष्ण...', 9 दिन तक मलबे में करते रहे जाप, जिंदा बचे शख्स की आपबीती
'हरे कृष्ण...', 9 दिन तक मलबे में करते रहे जाप, जिंदा बचे शख्स की आपबीती
इंडिया
क्रू मेंबर ने लिखा था बम की धमकी वाला नोट? हैंडराइटिंग की जांच तेज
क्रू मेंबर ने लिखा था बम की धमकी वाला नोट? हैंडराइटिंग की जांच तेज
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
ENT LIVE
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Embed widget