Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह ऐप जून 2026 प्ले अपडेट से कुछ फोनों में दिखना शुरू।

Google Signature App: गूगल लगातार यूजर्स की प्राइवेसी के लिए नए-नए फीचर्स पेश कर रही है. इसी कड़ी में गूगल अब एक नए ऐप को जल्द ही यूजर्स के लिए पेश करने वाली है जिसकी मदद से अब लोग अपना डिजिटल सिग्नेचर फोन में ही सेव कर सकेंगे. जी हां, दरअसल, गूगल एक नया Signatures ऐप रोलआउट कर रही है जिसकी मदद से यूजर्स अपने स्मार्टफोन में डिजिटल सिग्नेचर को सेफ रख सकेंगे.

क्या है Google का नया ऐप

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल के नए Signatures ऐप का यूजर्स की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा है. इस ऐप का मेन उद्देश्य यूजर्स की सेफ्टी है. दरअसल, इस ऐप आपके डिजिटल सिग्नेचर को आपके फोन में सेव करके रखेगा. साथ ही यूजर को इसमें कई तरीकों से अपने सिग्नेचर को तैयार करने का ऑप्शन मिलेगा. इस ऐप की मदद से यूजर स्क्रीन पर हाथ से सिग्नेचर बना सकते हैं, पहले से मौजूद सिग्नेचर की फोटो अपलोड कर सकते हैं या फिर अपना नाम टाइप करके अलग-अलग फॉन्ट स्टाइल में डिजिटल सिग्नेचर तैयार कर सकते हैं.

इसके अलावा ऐप में आपको अलग-अलग सिग्नेचर सेव करने का भी ऑप्शन मिलेगा. इसकी मदद से आप अपनी जरुरत और अलग-अलग जगहों पर उन सिग्नेचरों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे इस्तेमाल करें ऐप

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके फोन में जून 2026 का Google Play System Update इंस्टॉल है तो आप भी इस नए ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले Settings में जाकर Google Play System Update चेक करें और नया अपडेट इंस्टॉल करें. इसके बाद ऐप ड्रॉअर में Signatures ऐप दिखाई नहीं देगा.

इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको Activity Launcher जैसे ऐप की मदद लेनी होगी. वहां Signature सर्च करने पर इससे जुड़े अलग-अलग ऑप्शन दिखाई देंगे जिनकी मदद से आप नया सिग्नेचर बना सकते हैं और पहले से सेव सिग्नेचर्स को मैनेज कर सकते हैं.

कब मिलेगा पूरी तरह तैयार ऐप

जानकारी के अनुसार, फिलहाल ये ऐप पूरी तरह तैयार नहीं माना जा रहा है. मौजूदा समय में यूजर केवल सिग्नेचर बनाकर सेव कर सकते हैं, उन्हें एडिट या डिलीट कर सकते हैं और Manage Signatures सेक्शन में जाकर उनको मैनेज कर सकते हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, ये ऐप कुछ Google Pixel, Samsung और OnePlus स्मार्टफोन्स में दिखाई देना शुरू हो गया है. खास बात यह है कि यह किसी Android वर्जन अपडेट के बजाय Google Play System Update के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है.

यह भी पढ़ें:

आपका Google Account है खतरे में? आज ही बदलें ये 5 जरूरी Settings नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना