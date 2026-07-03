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अब फोन में ही सेव होगा आपका Digital Signature! Google ला रहा नया ऐप, जानें यूजर्स को क्या होगा फायदा

Google Signature App: गूगल के नए Signatures ऐप का यूजर्स की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा है. इस ऐप का मेन उद्देश्य यूजर्स की सेफ्टी है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 03 Jul 2026 05:00 PM (IST)
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  • यह ऐप जून 2026 प्ले अपडेट से कुछ फोनों में दिखना शुरू।

Google Signature App: गूगल लगातार यूजर्स की प्राइवेसी के लिए नए-नए फीचर्स पेश कर रही है. इसी कड़ी में गूगल अब एक नए ऐप को जल्द ही यूजर्स के लिए पेश करने वाली है जिसकी मदद से अब लोग अपना डिजिटल सिग्नेचर फोन में ही सेव कर सकेंगे. जी हां, दरअसल, गूगल एक नया Signatures ऐप रोलआउट कर रही है जिसकी मदद से यूजर्स अपने स्मार्टफोन में डिजिटल सिग्नेचर को सेफ रख सकेंगे.

क्या है Google का नया ऐप

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल के नए Signatures ऐप का यूजर्स की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा है. इस ऐप का मेन उद्देश्य यूजर्स की सेफ्टी है. दरअसल, इस ऐप आपके डिजिटल सिग्नेचर को आपके फोन में सेव करके रखेगा. साथ ही यूजर को इसमें कई तरीकों से अपने सिग्नेचर को तैयार करने का ऑप्शन मिलेगा. इस ऐप की मदद से यूजर स्क्रीन पर हाथ से सिग्नेचर बना सकते हैं, पहले से मौजूद सिग्नेचर की फोटो अपलोड कर सकते हैं या फिर अपना नाम टाइप करके अलग-अलग फॉन्ट स्टाइल में डिजिटल सिग्नेचर तैयार कर सकते हैं.

इसके अलावा ऐप में आपको अलग-अलग सिग्नेचर सेव करने का भी ऑप्शन मिलेगा. इसकी मदद से आप अपनी जरुरत और अलग-अलग जगहों पर उन सिग्नेचरों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे इस्तेमाल करें ऐप

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके फोन में जून 2026 का Google Play System Update इंस्टॉल है तो आप भी इस नए ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले Settings में जाकर Google Play System Update चेक करें और नया अपडेट इंस्टॉल करें. इसके बाद ऐप ड्रॉअर में Signatures ऐप दिखाई नहीं देगा.

इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको Activity Launcher जैसे ऐप की मदद लेनी होगी. वहां Signature सर्च करने पर इससे जुड़े अलग-अलग ऑप्शन दिखाई देंगे जिनकी मदद से आप नया सिग्नेचर बना सकते हैं और पहले से सेव सिग्नेचर्स को मैनेज कर सकते हैं.

कब मिलेगा पूरी तरह तैयार ऐप

जानकारी के अनुसार, फिलहाल ये ऐप पूरी तरह तैयार नहीं माना जा रहा है. मौजूदा समय में यूजर केवल सिग्नेचर बनाकर सेव कर सकते हैं, उन्हें एडिट या डिलीट कर सकते हैं और Manage Signatures सेक्शन में जाकर उनको मैनेज कर सकते हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, ये ऐप कुछ Google Pixel, Samsung और OnePlus स्मार्टफोन्स में दिखाई देना शुरू हो गया है. खास बात यह है कि यह किसी Android वर्जन अपडेट के बजाय Google Play System Update के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 03 Jul 2026 05:00 PM (IST)
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