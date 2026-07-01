Google ने पेश किया नया AI मॉडल! अब मात्र 4 सेकेंड में तैयार होगी फोटो, जानें कैसे करेगा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गूगल ने नया AI मॉडल नैनो बनाना 2 लाइट उतारा।

यह 4 सेकंड में AI फोटो बनाता, सबसे तेज और किफायती।

तेजी से विजुअल आइडिया और प्रोटोटाइप बनाने हेतु उपयोगी है।

Google Nano Banana 2 Lite: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में गूगल ने एक और धमाका किया है. दरअसल, गूगल ने अपना नया एआई मॉडल नैनो बनाना 2 लाइट को पेश किया है. इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये महज 4 सेकेंड के अंदर आपको एआई फोटो तैयार करके दे देगा. कंपनी का दावा है कि ये अभी तक का सबसे फास्ट और किफायती मॉडल है जो यूजर्स को एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है.

करेगा कई सारे क्रिएटिव काम

कंपनी का कहना है कि ये मॉडल ऐसे कामों के लिए तैयार किया गया है जहां पर स्पीड की वैल्यू होती है. जहां रिजनिंग से ज्यादा यूजर को तेजी से काम चाहिए होता है, वैसी स्थिति में ये एक बेस्ट ऑप्शन साबित होगा. इसे कंपनी ने खासतौर पर तेजी से विजुअल आइडिया देना, फटाफट प्रोटोटाइप तैयार करना, बड़ी संख्या में AI इमेज बनाना और हाई-वॉल्यूम में कंटेंट जनरेशन करना जैसे कामों के लिए बनाया है.

महज 4 सेकंड में फोटो तैयार

कंपनी के अनुसार, Nano Banana 2 Lite अपनी फास्ट स्पीड के लिए जाना जा रहा है. कंपनी का कहना है कि ये मॉडल लगभग 4 सेकंड में टेक्स्ट को इमेज में बदल सकता है. ऐसे में ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन सकता है जिन्हें ज्यादा मात्रा में फोटो जनरेट करनी होती हैं.

क्वालिटी पर भी है फोकस

Google का दावा है कि Nano Banana 2 Lite सिर्फ तेजी से काम करने के लिए ही नहीं बल्कि क्वालिटी कंटेंट देने में भी सक्षम है. ये मॉडल यूजर को फोटो के अंदर सभी टेक्स्ट को अच्छे से मैनेज करने में भी सक्षम है.

इसके अलावा कंपनी ने इस मॉडल को अलग-अलग जरुरतों के हिसाब से पेश किया है. Nano Banana 2 Lite उन यूजर्स के लिए बेहतर माना जा रहा है जिन्हें बड़ी संख्या में AI इमेज चाहिए और ये काम कम लागत में होना चाहिए. वहीं, दूसरी ओर, Nano Banana 2 ऐसे यूजर्स के लिए है जिन्हें हाई क्वालिटी, अच्छी स्पीड और किफायती कीमत के साथ नॉर्मल यूज करना है. इसीलिए ये नया मॉडल किफायती होने के साथ-साथ काफी तेज भी है जो यूजर्स को बहुत पसंद आ सकता है. एआई की रेस में गूगल अपने ऐसे कई मॉडल्स को अपडेट करने के ऊपर भी काम कर रहा है.

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