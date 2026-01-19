Google का नया फीचर! अब वीडियो बनाना होगा और भी आसान, मिनटों में वायरल हो जाएंगी रील्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Google New Feature: Google ने अपने AI वीडियो जनरेशन मॉडल Veo 3.1 को एक बड़ा और असरदार अपडेट दिया है. इस नए वर्जन के साथ वीडियो बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और प्रोफेशनल हो गया है. कंपनी का दावा है कि अब यह मॉडल बेहतर क्वालिटी, प्रॉम्प्ट को गहराई से समझने की क्षमता और स्टेबल कैरेक्टर्स के साथ काम करता है. सबसे बड़ी बात यह है कि Veo 3.1 में अब Shorts और Reels के लिए सीधे वर्टिकल वीडियो बनाने का सपोर्ट मिल गया है जिससे कंटेंट क्रिएटर्स का काफी समय और मेहनत बचेगी.

Ingredients to Video फीचर हुआ पहले से ज्यादा ताकतवर

Veo 3.1 में Google ने Ingredients to Video फीचर को और स्मार्ट बना दिया है. अब यूजर्स को लंबा-चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ एक रेफरेंस इमेज और छोटा सा टेक्स्ट देकर भी आकर्षक और कहानी से भरा वीडियो तैयार किया जा सकता है. नए अपडेट के साथ वीडियो में सिनेमैटिक टच, बेहतर फ्लो और नेचुरल ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं. Google के मुताबिक अब मॉडल सीन के बीच कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा सटीक और एकसार तरीके से दिखाता है.

कैरेक्टर और सीन में बनी रहेगी एकरूपता

Veo 3.1 की सबसे मजबूत खासियत इसकी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मानी जा रही है. अब वीडियो के दौरान कैरेक्टर का चेहरा, बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल लुक बिना बदले एक जैसा बना रहता है. यही नहीं, बैकग्राउंड, टेक्सचर और इस्तेमाल किए गए प्रॉप्स भी अलग-अलग सीन में दोबारा उसी रूप में नजर आते हैं. इससे छोटे-छोटे क्लिप्स को जोड़कर एक लंबी और लगातार चलने वाली कहानी तैयार करना काफी आसान हो जाता है.

Shorts और Reels के लिए मिला नेटिव वर्टिकल सपोर्ट

इस अपडेट के साथ Google ने 9:16 आस्पेक्ट रेशियो का सीधा सपोर्ट जोड़ दिया है. अब वीडियो पहले से ही वर्टिकल फॉर्मेट में जनरेट होंगे, जिन्हें बिना क्रॉप किए YouTube Shorts, Instagram Reels या TikTok पर अपलोड किया जा सकता है. Google का कहना है कि यह फीचर खासतौर पर उन क्रिएटर्स के लिए तैयार किया गया है जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए तेजी से कंटेंट बनाते हैं.

बेहतर वीडियो क्वालिटी और कहां मिलेगा Veo 3.1

Google ने Veo 3.1 में वीडियो आउटपुट क्वालिटी पर भी खास ध्यान दिया है. अब 1080p वीडियो ज्यादा शार्प और क्लियर दिखते हैं, वहीं 4K अपस्केलिंग का विकल्प भी जोड़ा गया है, हालांकि यह सुविधा हर प्लेटफॉर्म पर अभी उपलब्ध नहीं है. नया Ingredients to Video फीचर YouTube Shorts, YouTube Create ऐप और Gemini ऐप में मिल रहा है. वहीं बिजनेस यूजर्स और डेवलपर्स इसे Flow ऐप, Gemini API, Vertex AI और Google Vids के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

