हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle का नया फीचर! अब AI बनाएगा आपके लिए म्यूजिक, जानिए कैसे करेगा काम

Google का नया फीचर! अब AI बनाएगा आपके लिए म्यूजिक, जानिए कैसे करेगा काम

Google Gemini: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक और बड़ा कदम उठाते हुए Google DeepMind ने अपना नया म्यूजिक जनरेशन मॉडल Lyria 3 लॉन्च कर दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Feb 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

Google Gemini: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक और बड़ा कदम उठाते हुए Google DeepMind ने अपना नया म्यूजिक जनरेशन मॉडल Lyria 3 लॉन्च कर दिया है. कंपनी के अनुसार यह एडवांस्ड एआई मॉडल अब Gemini ऐप के जरिए Android और iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. इसका मकसद आसान टेक्स्ट निर्देशों की मदद से बेहतरीन म्यूजिक ट्रैक तैयार करना है.

Lyria 3 को खासतौर पर उन क्रिएटर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो सोशल मीडिया, वीडियो या डिजिटल स्टोरीटेलिंग के लिए जल्दी और प्रोफेशनल साउंड वाला संगीत बनाना चाहते हैं. यह मल्टीमॉडल जेनरेटिव एआई तकनीक पर आधारित है यानी टेक्स्ट, इमेज और वीडियो जैसी अलग-अलग इनपुट को समझकर ऑडियो तैयार कर सकता है.

टेक्स्ट से तैयार होगा पूरा गाना

Gemini ऐप के अंदर Lyria 3 की मदद से यूजर्स लगभग 30 सेकंड तक का ओरिजिनल म्यूजिक ट्रैक बना सकते हैं. इसके लिए बस यह बताना होगा कि किस तरह का जॉनर चाहिए, मूड कैसा हो, म्यूजिक की स्पीड कितनी हो या कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हों. मॉडल इन निर्देशों को समझकर एक तैयार ऑडियो क्लिप बना देता है जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, लेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स और संतुलित साउंड आउटपुट शामिल होता है.

पहले से ज्यादा स्मार्ट और कंट्रोल के साथ

कंपनी का दावा है कि Lyria 3 अपने पुराने वर्जन की तुलना में ज्यादा उन्नत है. अब यह दिए गए संकेतों के आधार पर अपने आप लिरिक्स भी तैयार कर सकता है. साथ ही यूजर को स्टाइल, वोकल टोन और टेंपो जैसे पहलुओं पर अधिक नियंत्रण मिलता है. लंबी कंपोजिशन में भी बेहतर साउंड क्वालिटी और तालमेल बनाए रखने की क्षमता इसमें जोड़ी गई है.

फोटो और वीडियो से भी बनेगा साउंडट्रैक

Lyria 3 सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं है. यदि आप किसी सूर्यास्त की तस्वीर या ट्रैवल वीडियो अपलोड करते हैं तो यह उसके माहौल के अनुसार म्यूजिक तैयार कर सकता है. इतना ही नहीं, हर ट्रैक के साथ एआई द्वारा तैयार किया गया कवर आर्ट भी जोड़ा जा सकता है जिससे कंटेंट को शेयर करना आसान हो जाता है. इसके अलावा, Google इस तकनीक को YouTube Dream Track के साथ भी जोड़ रहा है जहां क्रिएटर्स शॉर्ट्स और अन्य फॉर्मेट्स के लिए अलग-अलग म्यूजिक स्टाइल्स के साथ प्रयोग कर सकेंगे.

पारदर्शिता के लिए वॉटरमार्किंग

एआई से बने कंटेंट की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने SynthID वॉटरमार्किंग तकनीक को Lyria 3 में शामिल किया है. इससे तैयार ऑडियो में एक अदृश्य पहचान जुड़ जाती है जिससे स्पष्ट होता है कि यह एआई द्वारा बनाया गया है.

Google के अनुसार, यह कदम मल्टीमॉडल एआई प्लेटफॉर्म की दिशा में उसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जहां टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो एक ही इकोसिस्टम में काम करेंगे. Lyria 3 फिलहाल 18 वर्ष से अधिक उम्र के यूजर्स के लिए कई भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि मोबाइल ऐप पर इसका विस्तार चरणबद्ध तरीके से होगा.

यह भी पढ़ें:

Google का नया फीचर! अब Downloads फोल्डर की फाइलें भी रहेंगी सुरक्षित, जानिए कैसे करेगा काम

Published at : 21 Feb 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Google Gemini TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Google का नया फीचर! अब AI बनाएगा आपके लिए म्यूजिक, जानिए कैसे करेगा काम
Google का नया फीचर! अब AI बनाएगा आपके लिए म्यूजिक, जानिए कैसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
मार्च में Apple का बड़ा धमाका! नए MacBook, iPhone और iPad से उठेगा पर्दा, क्या आने वाला है सबसे बड़ा सरप्राइज?
मार्च में Apple का बड़ा धमाका! नए MacBook, iPhone और iPad से उठेगा पर्दा, क्या आने वाला है सबसे बड़ा सरप्राइज?
टेक्नोलॉजी
बड़ा झटका! अप्रैल 2026 से बंद होगी Messenger वेबसाइट, Meta का ये है नया प्लान
बड़ा झटका! अप्रैल 2026 से बंद होगी Messenger वेबसाइट, Meta का ये है नया प्लान
टेक्नोलॉजी
बदल गए AI गेम के नियम! पोस्ट करने से पहले जान लें वरना पड़ सकता है भारी जुर्माना
बदल गए AI गेम के नियम! पोस्ट करने से पहले जान लें वरना पड़ सकता है भारी जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff: सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद IEEPA पर बहस तेज, ट्रंप प्रशासन अपनाएगा दूसरा रास्ता, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद IEEPA पर बहस तेज, ट्रंप प्रशासन अपनाएगा दूसरा रास्ता, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
क्रिकेट
PAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
साउथ सिनेमा
Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी आया अपडेट
'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स पर भी आया अपडेट
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
जनरल नॉलेज
Social Media Ban: इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
हेल्थ
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget