Google का नया फीचर! अब Downloads फोल्डर की फाइलें भी रहेंगी सुरक्षित, जानिए कैसे करेगा काम

Google New Feature: एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है. Google एक ऐसे नए फीचर पर काम कर रहा है जो आपके फोन के Downloads फोल्डर में मौजूद जरूरी फाइलों का बैकअप अपने आप तैयार करेगा. अब तक फोटो और वीडियो के लिए तो क्लाउड बैकअप की सुविधा मिलती थी लेकिन लोकल स्टोरेज में सेव डॉक्यूमेंट्स अक्सर छूट जाते थे. जल्द ही यह समस्या खत्म हो सकती है.

Google Drive से जुड़ेगा लोकल बैकअप

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सुविधा Android के फरवरी Play System अपडेट का हिस्सा है. नए अपडेट के बाद आपके डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ सीधे Google Drive पर सुरक्षित सेव हो सकेंगे. इसका मतलब है कि अगर फोन खो जाए या बदलना पड़े तो भी जरूरी फाइलें दूसरे डिवाइस पर आसानी से एक्सेस की जा सकेंगी. चेंजलॉग में बताया गया है कि यह फीचर डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमैटिक तरीके से सेव करेगा जिससे वे हमेशा सुरक्षित और उपलब्ध रहेंगे.

पूरी स्टोरेज नहीं, सिर्फ Downloads फोल्डर का बैकअप

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नया लोकल फाइल बैकअप विकल्प पूरे फोन की इंटरनल स्टोरेज को बैकअप नहीं करेगा. यह केवल Downloads फोल्डर में मौजूद फाइलों तक सीमित रहेगा. इसके अलावा, बैकअप की गई फाइलें संभवतः स्टैटिक कॉपी के रूप में सेव होंगी. यानी अगर आप ओरिजिनल फाइल में कोई बदलाव करते हैं तो वह बदलाव Google Drive पर सेव कॉपी में अपने आप अपडेट नहीं होगा.

किन फाइलों को मिलेगा फायदा?

अब तक एंड्रॉयड में दो मुख्य बैकअप सिस्टम मौजूद थे. एक ओर Google Photos फोटो और वीडियो को सिंक करता है, वहीं एंड्रॉयड सिस्टम सेटिंग्स, कॉल हिस्ट्री और कुछ ऐप डेटा का बैकअप लेता है.

नया फीचर खासतौर पर उन डॉक्यूमेंट्स के लिए फायदेमंद होगा जो Downloads फोल्डर में सेव रहते हैं जैसे PDF फाइलें, रिज़्यूमे, टिकट, बिल, इनवॉइस या ऐप इंस्टॉलर. हालांकि, शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह जरूरी नहीं कि हर तरह की फाइल बैकअप हो. संभावना है कि यह फीचर मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट-टाइप फाइलों पर फोकस करे.

कब तक मिलेगा यह अपडेट?

अक्सर Play System से जुड़े फीचर्स सर्वर-साइड तरीके से जारी किए जाते हैं. इसका मतलब है कि सभी यूजर्स तक यह सुविधा पहुंचने में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का समय लग सकता है. यह नया कदम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने जरूरी दस्तावेज़ फोन में ही सेव रखते हैं और अलग से बैकअप नहीं बनाते.

