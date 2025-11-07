Google Maps को यूज करना हो जाएगा और आसान, हैंड्स-फ्री नेविगेशन समेत आ रहे ये फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स का यूज करते हैं. भारत जैसे बड़े देश में नए शहरों को एक्सप्लोर करने या किसी ठिकाने पर पहुंचने के लिए मैप्स का खूब यूज होता है. अब गूगल ने मैप्स में कई शानदार फीचर जोड़कर इसे और स्मार्ट बना दिया है. इसमें जेमिनी की कन्वर्सेशनल कैपेबिलिटी भी मिली है, जिससे इसके साथ इंटरेक्शन करना आसान हो गया है. आइए जानते हैं कि इसमें क्या-क्या नया फीचर्स जोड़े गए हैं.

अब होगी हैंड्स-फ्री नेविगेशन

गूगल ने अब मैप्स में जेमिनी AI पावर्ड रूट प्लानिंग और नेविगेशन फीचर को जोड़ा है. अब ड्राइवर सीधे मैप्स से बोलकर 'नजदीकी पेट्रोल पंप कहां है?' या 'आसपास पार्किंग कहां है?' जैसे सवाल पूछकर जवाब पा सकेंगे. इसके लिए उन्हें टाइप या टैप करने की भी जरूरत नहीं होगी. साथ ही जेमिनी अब कैलेंडर और जीमेल जैसी ऐप्स को भी एक्सेस कर पाएगी, जिससे यूजर नेविगेशन के साथ-साथ अपना शेड्यूल भी प्लान कर सकेंगे.

पहले ही मिल जाएगी जाम की वार्निंग

गूगल मैप्स में एक नया फीचर जोड़ा गया है, जो ट्रैफिक जाम, सड़क बंद होने या दूसरे अवरोधों की पहले ही जानकारी दे देगा, चाहे आपने नेविगेशन बंद ही किया हो. इस फीचर की शुरुआत दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू आदि शहरों में होगी और यह हाईवे और प्रमुख सड़कों पर काम करेगा.

दुर्घटना संभावित इलाकों और स्पीड लिमिट की जानकारी

गूगल मैप्स में खासतौर पर भारत के लिए दुर्घटना संभावित इलाकों की जानकारी देने वाला फीचर आया है. यह ड्राइवर को विजुअल और वॉइस अलर्ट के जरिए उन इलाकों के बारे में अलर्ट कर देगा, जहां दुर्घटना की ज्यादा आशंका है. इसे सबसे पहले गुरुग्राम, साइबराबाद, चंडीगढ़ और फरीदाबाद में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा. इसके अलावा यह लोकल ट्रैफिक अथॉरिटी से पार्टनरशिप में आधिकारिक स्पीड लिमिट भी दिखाएगा. गुरुग्राम समेत 9 शहरों से इसकी शुरुआत की जाएगी.

हाइवे कंडीशन की देगा जानकारी

गूगल मैप्स ने यूजर्स को हाईवे की कंडीशन, सड़क पर अवरोध और मरम्मत आदि की जानकारी देने के लिए NHAI के साथ पार्टनरशिप की है. इससे यूजर को सड़क की कंडीशन के साथ-साथ पब्लिक रेस्टरूम, खाने की जगहों और पेट्रोल पंप आदि की भी जानकारी मिलेगी.

फ्लाईओवर के लिए वॉइस नेविगेशन

गूगल ने मैप्स में खासतौर पर भारत में फ्लाईओवर के लिए वॉइस नेविगेशन शामिल किया है. यानी यह बोलकर बता देगा कि ड्राइवर को फ्लाईओवर पर चढ़ना है या नीचे से जाना है. लंबे समय से इस फीचर की मांग हो रही थी. यह फीचर नौ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा.

