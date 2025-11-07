रूम हीटर यूज करते हैं तो इन सेफ्टी टिप्स का रखें ध्यान, लापरवाही की तो गड़बड़ हो जाएगी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और देश के कई हिस्सों में तापमान नीचे लुढ़क गया है. कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए लोग अब रजाई, कंबल और रूम हीटर आदि का सहारा लेंगे. अगर आप भी सर्दी में रूम हीटर का यूज करते हैं तो इससे जुड़ी कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं. जरा-सी लापरवाही से बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रूम हीटर यूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

वेंटिलेशन का रखें ध्यान

रूम हीटर चलाते समय कमरे को पूरी तरह सील न करें. कमरे में वेंटिलेशन का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए. इसके लिए दरवाजे या खिड़की को थोड़ा खोलकर रखा जा सकता है. अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो कमरे में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा और सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी.

हीटर को स्टेबल करके रखें

रूम हीटर को लेवल सरफेस पर रखें, जिससे यह नीचे न गिर पाएं. अगर आप इसे किसी टेबल या चेयर पर रख रहे हैं तो ध्यान रखे कि डगमगाए न. साथ ही इसे बैलेंस करने के लिए इसके टॉप पर टाइल या कोई दूसरा सामान न रखें.

पूरी रात यूज करने से बचें

हीटर को पूरी रात यूज न करें. लगातार इसके इस्तेमाल से कमरे में कार्बन मोनोक्साइड इकट्ठी हो जाती है और ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है. कई मामलों में इससे मौत भी हो सकती है. इसलिए पहले कमरे को गर्म कर लें और सोने से पहले हीटर को बंद कर दें.

पानी से दूरी बनाकर रखें

रूम हीटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को पानी से दूर रखना चाहिए. रूम हीटर को कभी भी सिंक या पानी के दूसरे सोर्स के पास न रखें. इससे करंट आने का खतरा रहता है. साथ ही हीटर को बच्चों की पहुंच से दूर रखें. खेलते समय बच्चे हीटर को छू सकते हैं, जिससे करंट लगने का डर रहता है.

