हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअलर्ट! क्रोम यूजर्स पर मंडरा रहा यह बड़ा खतरा, गूगल ने जारी की सिक्योरिटी वार्निंग

अलर्ट! क्रोम यूजर्स पर मंडरा रहा यह बड़ा खतरा, गूगल ने जारी की सिक्योरिटी वार्निंग

गूगल ने क्रोम ब्राउजर में पाई गई सुरक्षा खामी को लेकर वार्निंग जारी की है. क्रोम में एक ऐसी खामी पाई गई है, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Nov 2025 12:41 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

गूगल क्रोम दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर है. अगर आप भी इसे यूज करते हैं तो सतर्क हो जाने की जरूरत है. गूगल ने इसमें एक नए जीरो-डे फ्लॉ का पता लगाया है. इस सुरक्षा खामी को CVE-2025-13223 लेबल दिया गया है और यह पुराने क्रोम वर्जन को प्रभावित कर रही है. साइबर अटैकर्स ने इस खामी का फायदा उठाने की कोशिश की है. इसे देखते हुए गूगल ने सिक्योरिटी पैच जारी कर दिया है और यूजर्स से क्रोम को जल्द से जल्द अपडेट करने को कहा है. 

कहां मिली सुरक्षा खामी?

क्रोम के V8 जावास्क्रिप्ट इंजन में यह बग मिला है, जिसके चलते यह ब्राउजर एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ टाइप के डेटा को मिसरीड करता है. इससे मेमोरी करप्ट हो सकती है, जिसका फायदा उठाकर अटैकर्स टारगेटेड डिवाइस में मलेशियस कोड रन कर सकते हैं. गूगल ने कहा कि उसे इस खामी का पता लगने से पहले ही अटैकर्स ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की थी. गूगल के थ्रेट एनालिसिस ग्रुप ने 12 नवंबर को इस बग का पता लगाया था. यह इस साल का सातवां जीरो-डे फ्लॉ है. यानी 2025 में सात बार ऐसा हो चुका है, जब किसी बग के बारे में गूगल से पहले हैकर्स को पता चल चुका है. 

गूगल ने रोल आउट कर दी अपडेट

गूगल लगातार क्रोम की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और उसने इस बग के लिए भी सिक्योरिटी पैच जारी कर दी है. इसे यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है. अगर आपको क्रोम में कोई अपडेट पेंडिंग दिख रही है तो इसे तुरंत इंस्टॉल कर लें. ऐसे सुरक्षा खामी और बढ़ते साइबर हमलों से बचाव के लिए नियमित तौर पर क्रोम और दूसरी ऐप्स को अपडेट करने की सलाह दी जाती है. 

Published at : 20 Nov 2025 12:41 PM (IST)
Google Chrome Google TECH NEWS
