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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपकी फोटो और वॉइस डेटा पर है गूगल की नजर, ऐसे बचाएं अपनी प्राइवेसी

आपकी फोटो और वॉइस डेटा पर है गूगल की नजर, ऐसे बचाएं अपनी प्राइवेसी

Google Data Collection: वेब एंड ऐप एक्टिविटी के जरिए गूगल पहले से ही यूजर का काफी डेटा कलेक्ट करती आई है, लेकिन अब उसे और डेटा की जरूरत है. एआई ट्रेनिंग के लिए कंपनी अब ज्यादा डेटा कलेक्ट करेगी.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 26 Jun 2026 10:54 AM (IST)
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  • गूगल अब AI हेतु तस्वीरें, आवाज, मीडिया एकत्र करेगा।
  • यह डेटा सर्च, AI अनुभव बेहतर करने में सहायक होगा।
  • उपयोगकर्ता 'माई एक्टिविटी' से डेटा कलेक्शन रोक सकते हैं।

Google Data Collection: गूगल पहले से ही अपने यूजर का काफी डेटा कलेक्ट कर रही है और इतने से कंपनी का मन भरा नहीं है. अब कंपनी को अपने एआई सिस्टम के लिए आपसे जुड़े ज्यादा डेटा की जरूरत है. गूगल अब सिर्फ सर्च में टाइप होने वाली चीजें ही नहीं कलेक्ट करेंगी बल्कि आपकी इमेजेज, वॉइस रिकॉर्डिंग और दूसरे अपलोडेड मीडिया पर भी उसकी नजर है. गूगल का कहना है कि वह अपने सर्च और एआई एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डेटा कलेक्शन का नया फीचर लेकर आई है, लेकिन जानकारों ने प्राइवेसी को लेकर इस पर सवाल उठाए हैं.

गूगल के किस फीचर पर मचा है हल्ला?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गूगल अकाउंट्स के लिए एक नई सर्च सर्विस हिस्ट्री सेटिंग लेकर आ रही है. यह अवेलेबल होने के बाद गूगल यूजर के गूगल लेंस, सर्च लाइव, गूगल ट्रांसलेशन स्पीकिंग प्रैक्टिस, वॉइस सर्च और दूसरे अपलोडेड कंटेट को सेव कर सकती है. गूगल ने बताया कि सेव्ड मीडिया में यूजर की इमेजेज, फाइल्स, सर्च सर्विसेस के साथ बातचीत के दौरान की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग आदि शामिल होगी. गूगल इसे लेकर यूजर्स को नोटिफिकेशन भेज रही है, जिसमें बताया गया है कि वेब एंड ऐप एक्टिविटी के साथ-साथ अब सर्च इंटरेक्शन में यूज होने वाले मीडिया को भी स्टोर किया जाएगा. आसान भाषा में इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी अब पहले से ज्यादा यूजर डेटा स्टोर करेगी.

गूगल को क्यों पड़ी इस डेटा की जरूरत?

सिर्फ गूगल को ही नहीं, दूसरी एआई कंपनियों को भी अपने एआई मॉडल की ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग तरह के डेटा की जरूरत पड़ती है. सिर्फ टेक्स्ट की बजाय इमेज, वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग आदि से मॉडल असल दुनिया को आसानी से समझ पाते हैं. यही कारण है कि अब कंपनियां हर तरह के डेटा को कलेक्ट करना चाह रही है. अब चूंकि गूगल के पास यूजर बेस बाकी कंपनियों से बड़ा है, उसे इस मामले मे एडवांटेज मिल जाता है. रोजाना अरबों लोग उसकी सर्विसेस यूज करते हैं, इसलिए उसके पास ज्यादा बड़ा डेटा सेट है.

गूगल को डेटा कलेक्ट करने से कैसे रोकें?

अगर आप चाहते हैं कि एआई ट्रेनिंग के लिए गूगल आपका डेटा यूज न करें तो आपको सेटिंग मे कुछ बदलाव करना होगा. इसके लिए सबसे पहले गूगल माई एक्टिविटी को ओपन करें. इसमें दिख रहे सर्च सर्विसेस हिस्ट्री को सेलेक्ट करें और सेव मीडिया के बॉक्स को अनचेक कर दें. इसके बाद गूगल सर्च सर्विसेस वाले मीडिया को कलेक्ट नहीं कर पाएगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 26 Jun 2026 10:54 AM (IST)
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