आईफोन को देगा टक्कर, गूगल ने नए पिक्सल फोन से हटाया पर्दा, जानें कब होगा लॉन्च

Google Pixel 10a: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गूगल ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Pixel 10a का फर्स्ट लुक दिखा दिया है. साथ ही यह भी पता चल गया है कि Pixel 9a की तुलना में अपकमिंग डिवाइस लगभग एक महीने पहले लॉन्च होगा. अगर आप इस फोन खरीदना चाहते हैं तो 18 फरवरी से इसे प्री-ऑर्डर कर सकेंगे. आइए जानते हैं कि गूगल के इस किफायती पिक्सल फोन में क्या-क्या ऑप्शन मिलेंगे और यह बाजार में किससे मुकाबला करेगा.

कैसा है Pixel 10a का लुक?

गूगल की तरफ से जारी टीजर में इस फोन का ब्लू शेड दिखाया गया है. इसका डिजाइन Pixel 9a से मिलता-जुलता है. टीजर देखने पर पता चलता है कि फोन के रियर में कोई कैमरा बंप नहीं मिलेगा. यह पीछे से पूरी तरह फ्लैट होगा. प्री-ऑर्डर विंडो से पहले साइन-अप करने वाले ग्राहकों को गूगल की तरफ एक्सक्लूसिव इंसेटिव मिलेगा. जो यूजर्स 13 फरवरी को 1.28 मिनट पर साइन अप करेंगे, उन्हें 18 फरवरी को ईमेल के जरिए स्पेशल ऑफर मिलेगा. फोन को खरीदते समय इस ऑफर का फायदा उठाया जा सकेगा.

A phone with more in store, in store soon.



Pre-order 2.18.26 https://t.co/iUgnoPqJsM pic.twitter.com/4YDDSMZBOn — Made by Google (@madebygoogle) February 4, 2026

फोन में क्या-क्या फीचर्स मिलने की उम्मीद?

गूगल ने अपकमिंग डिवाइस के फीचर्स को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें 6.3 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. गूगल इस फोन में भी Pixel 9a वाला Tensor G4 चिपसेट कंटिन्यू कर सकती है. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 48MP+13MP सेंसर होंगे और फ्रंट कैमरा में 12MP का लेंस दिया जा सकता है. यह फोन 5,100mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हो सकता है, जो वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी.

कीमत और कंपीटिशन?

Pixel 10a की कीमत की जानकारी लॉन्चिंग के समय ही सामने आएगी, लेकिन कयास है कि इसे लगभग 49,999 के प्राइस पर लॉन्च किया जा सकता है. कंपीटिशन की बात करें तो यह ऐप्पल के अपकमिंग आईफोन 17e को टक्कर देगा. आईफोन 17e के फरवरी-मार्च में लॉन्च होने की उम्मीद है. ऐप्पल इस किफायती आईफोन में डायनामिक आईलैंड और सेल्फी के लिए सेंटर स्टेज कैमरा जैसे धांसू फीचर दे सकती है. इसे आईफोन 17 वाले A19 चिपसेट से लैस किया जाएगा. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 60,000 रुपये रह सकती है.

