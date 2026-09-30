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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफ्री बिजली से शराब दुकानों पर एक्शन तक, CM विजय ने क्या कहा?

फ्री बिजली से शराब दुकानों पर एक्शन तक, CM विजय ने क्या कहा?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने धरापुरम में सरकार के काम और 2026 के जनादेश का जिक्र किया. जानें 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 717 TASMAC दुकानें बंद करने और अन्य योजनाओं की पूरी जानकारी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 30 Sep 2026 07:40 PM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने धरापुरम में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी सरकार के कामकाज और 2026 के विधानसभा चुनाव के जनादेश का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को अब भी लगता है कि सत्ता उनके हाथ में है और उनका परिवार ही राज्य की राजनीति को नियंत्रित करता है. विजय ने कहा कि उनकी राजनीति राजशाही जैसी नहीं है और उनकी सरकार लोगों की सेवा करने के लिए काम कर रही है. विजय ने कहा कि 2026 के चुनाव में तमिलगा वेट्री कझगम यानी TVK को जनता ने मौका दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए काम करेगी.

धरापुरम उपचुनाव को लेकर विजय ने अपनी सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद चुनाव के दौरान किए गए वादों को धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है. उन्होंने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर रोक लगाने की बात कही. विजय के मुताबिक, उनकी सरकार का लक्ष्य ऐसा प्रशासन देना है जहां लोगों को सरकारी काम के लिए रिश्वत न देनी पड़े.

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717 TASMAC दुकानें बंद करने का फैसला

विजय सरकार ने मई 2026 में स्कूलों, धार्मिक स्थलों और प्रमुख बस स्टैंड के पास चल रही 717 TASMAC शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था. सरकार के मुताबिक, 500 मीटर के दायरे में आने वाली इन दुकानों को बंद करने का फैसला सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी नीति का हिस्सा है. यह फैसला विजय सरकार के शुरुआती बड़े फैसलों में शामिल था.

200 यूनिट तक मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री विजय ने सत्ता संभालने के पहले ही दिन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना को मंजूरी दी थी. सरकार की जानकारी के अनुसार, यह सुविधा उन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है जिनकी दो महीने की कुल खपत 500 यूनिट तक है. सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद घरेलू परिवारों के बिजली खर्च का बोझ कम करना है.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल

विजय सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल बनाने का फैसला भी किया है. TVK के मुताबिक, 'सिंगा पेन सिरप्पु अथिरडी पडई' नाम से विशेष महिला सुरक्षा बल बनाया गया है. सरकार ने इसे महिलाओं से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई के लिए तैयार किया है. सरकार के शुरुआती फैसलों में महिला सुरक्षा और नशे के खिलाफ कार्रवाई को प्रमुख मुद्दों में रखा गया था.

37 जिलों में नशे के खिलाफ कार्रवाई

विजय सरकार ने नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यभर में विशेष व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की है. TVK के अनुसार, 37 जिलों और नौ नगर निगमों में नशीली दवाओं के खिलाफ काम करने वाली इकाइयां बनाई गई हैं और 65 विशेष टीमें इस दिशा में काम कर रही हैं. सरकार का कहना है कि स्कूलों और युवाओं के बीच नशीले पदार्थों की पहुंच रोकना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है.

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और LPG योजना

विजय सरकार के चुनावी वादों में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और LPG सिलेंडर से जुड़ी योजना भी शामिल है. TVK के प्रकाशित शासन कार्यक्रम में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और पात्र परिवारों को हर साल छह मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा दर्ज है.

हालांकि, आपके दिए बयान में 'वेट्री पयानाम' योजना के 2 अक्टूबर से पूरे राज्य में लागू होने और 'अन्नपूर्णी' योजना के पोंगल से लागू होने की बात कही गई है. इन दोनों की तारीखों की स्वतंत्र सरकारी पुष्टि उपलब्ध स्रोतों में स्पष्ट नहीं मिली, इसलिए इन्हें मुख्यमंत्री के बयान के तौर पर ही देखना उचित होगा.

दूध खरीद मूल्य बढ़ाने का दावा

विजय ने किसानों से जुड़े फैसलों का भी जिक्र किया और दूध खरीद मूल्य में ₹6 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की बात कही. इसके अलावा उन्होंने 'थाइमामन थंगा मोधिरम' योजना शुरू किए जाने की जानकारी दी. इन योजनाओं से जुड़ी डिटेल सरकारी अधिसूचना या लाभार्थियों के नियम अलग से सामने आने पर इनका पूरा विवरण स्पष्ट होगा.

धरापुरम उपचुनाव पर भी नजर

धरापुरम विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए TVK ने पी. सत्यबामा को उम्मीदवार बनाया है. पार्टी ने सितंबर में उनके नाम की घोषणा की थी. इसके साथ ही मदुरांतकम सीट से के. मरागथम कुमारवेल को उम्मीदवार बनाया गया है.

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 30 Sep 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu CM Vijay TVK
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