Pixel 11 Pro नहीं लेना? ये 10 Android फोन भी हैं शानदार ऑप्शन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विकल्पों में शक्तिशाली परफॉर्मेंस, गेमिंग और अनोखा डिजाइन है.

Google का नया Pixel 11 Pro बाजार में आते ही चर्चा में है. कैमरा, साफ Android एक्सपीरियंस और Gemini AI के नए फीचर्स इसे खास बनाते हैं, लेकिन हर यूजर के लिए यह फोन सही ऑप्शन हो, ऐसा जरूरी नहीं है. इसकी शुरुआती कीमत में बढ़ोतरी, रैम और बैटरी में कटौती जैसी बातें कुछ खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर सकती हैं. ऐसे में Android की दुनिया में कई दूसरे फोन मौजूद हैं, जो अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बेहतर फीचर्स देते हैं. अगर आप Pixel 11 Pro लेने का मन बदल रहे हैं, तो इन ऑप्शनों पर भी नजर डाल सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि Pixel 11 Pro के अलावा कौन-से 10 Android फोन शानदार ऑप्शन देखें.

1. Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra उन लोगों के लिए ऑप्शन है जिन्हें दमदार परफॉर्मेंस चाहिए. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 12GB रैम, S Pen और बेहतर कैमरा सिस्टम मिलता है. Privacy Display फीचर स्क्रीन को आसपास बैठे लोगों की नजर से बचाने में मदद करता है.

2. Samsung Galaxy S26

अगर आप छोटा, हल्का और फ्लैगशिप कैटेगरी का फोन चाहते हैं, तो Samsung Galaxy S26 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें भी Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में यह पीछे नहीं रहता है. फोन में 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो उन यूजर्स के लिए सुविधाजनक हो सकता है जिन्हें बड़े और भारी फोन पसंद नहीं हैं.

3. Poco F8 Ultra

Poco F8 Ultra कम कीमत में फ्लैगशिप हार्डवेयर देने पर फोकस करता है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12GB रैम, 6.9 इंच 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 6,500mAh बैटरी है. फोन में 100W चार्जिंग और 50MP कैमरे भी मिलते हैं.

4. Nothing Phone (3)

अगर आपको बाकी फोन से अलग डिजाइन पसंद है, तो Nothing Phone (3) एक अलग ऑप्शन है. इसमें Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट, ब्राइट डिस्प्ले और अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है. Essential Space स्क्रीनशॉट और नोट्स को व्यवस्थित करता है, जबकि Glyph Matrix फोन के रियर डिजाइन को खास बनाता है.

5. RedMagic 11S Pro

गेमिंग प्रेफरेंस है तो RedMagic 11S Pro खास तौर पर इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12GB रैम, 7,400mAh बैटरी और 80W चार्जिंग है. फोन में गेमिंग के लिए शोल्डर ट्रिगर और एक्टिव-पैसिव कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है.

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6. Google Pixel 10a

Pixel 11 Pro की तुलना में Pixel 10a काफी सस्ता ऑप्शन है. इसमें 8GB रैम और कम कैमरा हार्डवेयर मिलता है, लेकिन Gemini Live, Circle to Search और AI फोटो एडिटिंग जैसे कई फीचर्स मौजूद हैं. इसकी 5,100mAh बैटरी Pixel 11 Pro की बैटरी से भी बड़ी है.

7. Samsung Galaxy Z Flip 8

अगर आप सामान्य स्लैब फोन से हटकर फोल्डेबल लेना चाहते हैं, तो Galaxy Z Flip 8 ऑप्शन बन सकता है. Galaxy Z Flip 8 में 6.9 इंच की फोल्डेबल स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स तक की ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. बाहर 4.1 इंच की कवर स्क्रीन भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है. फोन की खासियत इसका नया AI FlexWindow है.

8. Motorola razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra भी एक बेस्ट ऑप्शन है. इसमें 7 इंच की OLED फोल्डेबल स्क्रीन है, जो 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देती है. बाहर 4 इंच की pOLED कवर स्क्रीन मिलती है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलता है. फोन Android 15 आधारित कस्टम OS और Moto AI फीचर्स के साथ आता है.

9. Google Pixel 10 Pro

अगर Pixel का एक्सपीरियंस ही चाहिए तो Pixel 10 Pro देखा जा सकता है. इसमें 16GB रैम और 4,870mAh बैटरी है. Pixel 11 Pro में ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले, एंटी-ग्लेयर कोटिंग और तेज Night Sight जैसे फायदे हैं.

10. Oppo Find X9s

Oppo Find X9s में 6.59 इंच का AMOLED पैनल है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,256 बाय 2,760 पिक्सल रेजोल्यूशन देता है. इसमें 3nm MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट, 12GB RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज दिया गया है. इसकी पीक ब्राइटनेस 3,600 निट्स तक है और Dolby Vision सपोर्ट भी मिलता है.

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