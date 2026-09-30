Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPixel 11 Pro नहीं लेना? ये 10 Android फोन भी हैं शानदार ऑप्शन

Pixel 11 Pro नहीं लेना? ये 10 Android फोन भी हैं शानदार ऑप्शन

Android की दुनिया में ऐसे कई फोन हैं जो अलग डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस, बेहतर बैटरी, गेमिंग और फोल्डेबल एक्सपीरियंस के साथ ऑप्शन देते हैं. जानिए Android फोन के शानदार ऑप्शन

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 30 Sep 2026 07:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • विकल्पों में शक्तिशाली परफॉर्मेंस, गेमिंग और अनोखा डिजाइन है.

Google का नया Pixel 11 Pro बाजार में आते ही चर्चा में है. कैमरा, साफ Android एक्सपीरियंस और Gemini AI के नए फीचर्स इसे खास बनाते हैं, लेकिन हर यूजर के लिए यह फोन सही ऑप्शन हो, ऐसा जरूरी नहीं है. इसकी शुरुआती कीमत में बढ़ोतरी, रैम और बैटरी में कटौती जैसी बातें कुछ खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर सकती हैं. ऐसे में Android की दुनिया में कई दूसरे फोन मौजूद हैं, जो अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बेहतर फीचर्स देते हैं. अगर आप Pixel 11 Pro लेने का मन बदल रहे हैं, तो इन ऑप्शनों पर भी नजर डाल सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि Pixel 11 Pro के अलावा कौन-से 10 Android फोन शानदार ऑप्शन देखें. 

1. Samsung Galaxy S26 Ultra

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
5G के दौर में भी 4G की धूम, शिपमेंट में 3 पर्सेंट ग्रोथ ; जानें वजह
5G के दौर में भी 4G की धूम, शिपमेंट में 3 पर्सेंट ग्रोथ ; जानें वजह
टेक्नोलॉजी
Apps को Activity Track करने दिया तो क्या होगा? जानें सच्चाई
Apps को Activity Track करने दिया तो क्या होगा? जानें सच्चाई
टेक्नोलॉजी
दुनिया में AI की रफ्तार धीमी करने की बात, जानें भारत पर क्या होगा असर?
दुनिया में AI की रफ्तार धीमी करने की बात, जानें भारत पर क्या होगा असर?
टेक्नोलॉजी
क्या आपको पता हैं Android फोन की बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के ये 3 लेवल? जानें टेक्नोलॉजी
क्या आपको पता हैं Android फोन की बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के ये 3 लेवल? जानें टेक्नोलॉजी

Samsung Galaxy S26 Ultra उन लोगों के लिए ऑप्शन है जिन्हें दमदार परफॉर्मेंस चाहिए. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 12GB रैम, S Pen और बेहतर कैमरा सिस्टम मिलता है. Privacy Display फीचर स्क्रीन को आसपास बैठे लोगों की नजर से बचाने में मदद करता है. 

2. Samsung Galaxy S26

अगर आप छोटा, हल्का और फ्लैगशिप कैटेगरी का फोन चाहते हैं, तो Samsung Galaxy S26 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें भी Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में यह पीछे नहीं रहता है. फोन में 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो उन यूजर्स के लिए सुविधाजनक हो सकता है जिन्हें बड़े और भारी फोन पसंद नहीं हैं.

3. Poco F8 Ultra

Poco F8 Ultra कम कीमत में फ्लैगशिप हार्डवेयर देने पर फोकस करता है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12GB रैम, 6.9 इंच 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 6,500mAh बैटरी है. फोन में 100W चार्जिंग और 50MP कैमरे भी मिलते हैं. 

4. Nothing Phone (3)

अगर आपको बाकी फोन से अलग डिजाइन पसंद है, तो Nothing Phone (3) एक अलग ऑप्शन है. इसमें Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट, ब्राइट डिस्प्ले और अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है. Essential Space स्क्रीनशॉट और नोट्स को व्यवस्थित करता है, जबकि Glyph Matrix फोन के रियर डिजाइन को खास बनाता है. 

5. RedMagic 11S Pro

गेमिंग प्रेफरेंस है तो RedMagic 11S Pro खास तौर पर इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12GB रैम, 7,400mAh बैटरी और 80W चार्जिंग है. फोन में गेमिंग के लिए शोल्डर ट्रिगर और एक्टिव-पैसिव कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है. 

यह भी पढ़ें - Liquid Glass को ऐसे करें अपने हिसाब से कस्टमाइज, iPhone लगेगा अलग

6. Google Pixel 10a

Pixel 11 Pro की तुलना में Pixel 10a काफी सस्ता ऑप्शन है. इसमें 8GB रैम और कम कैमरा हार्डवेयर मिलता है, लेकिन Gemini Live, Circle to Search और AI फोटो एडिटिंग जैसे कई फीचर्स मौजूद हैं. इसकी 5,100mAh बैटरी Pixel 11 Pro की बैटरी से भी बड़ी है. 

7. Samsung Galaxy Z Flip 8

अगर आप सामान्य स्लैब फोन से हटकर फोल्डेबल लेना चाहते हैं, तो Galaxy Z Flip 8 ऑप्शन बन सकता है. Galaxy Z Flip 8 में 6.9 इंच की फोल्डेबल स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स तक की ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. बाहर 4.1 इंच की कवर स्क्रीन भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है. फोन की खासियत इसका नया AI FlexWindow है. 

8. Motorola razr 60 Ultra  

Motorola Razr 60 Ultra भी एक बेस्ट ऑप्शन है. इसमें 7 इंच की OLED फोल्डेबल स्क्रीन है, जो 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देती है. बाहर 4 इंच की pOLED कवर स्क्रीन मिलती है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलता है. फोन Android 15 आधारित कस्टम OS और Moto AI फीचर्स के साथ आता है. 

9.  Google Pixel 10 Pro

अगर Pixel का एक्सपीरियंस ही चाहिए तो Pixel 10 Pro देखा जा सकता है. इसमें 16GB रैम और 4,870mAh बैटरी है. Pixel 11 Pro में ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले, एंटी-ग्लेयर कोटिंग और तेज Night Sight जैसे फायदे हैं. 

10. Oppo Find X9s

Oppo Find X9s में 6.59 इंच का AMOLED पैनल है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,256 बाय 2,760 पिक्सल रेजोल्यूशन देता है. इसमें 3nm MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट, 12GB RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज दिया गया है. इसकी पीक ब्राइटनेस 3,600 निट्स तक है और Dolby Vision सपोर्ट भी मिलता है. 

यह भी पढ़ें - External SSD यूज करते हैं? इन गलतियों से तुरंत उड़ जाएगा डेटा

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Google Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro Alternatives Best Android Phones
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
5G के दौर में भी 4G की धूम, शिपमेंट में 3 पर्सेंट ग्रोथ ; जानें वजह
5G के दौर में भी 4G की धूम, शिपमेंट में 3 पर्सेंट ग्रोथ ; जानें वजह
टेक्नोलॉजी
Apps को Activity Track करने दिया तो क्या होगा? जानें सच्चाई
Apps को Activity Track करने दिया तो क्या होगा? जानें सच्चाई
टेक्नोलॉजी
दुनिया में AI की रफ्तार धीमी करने की बात, जानें भारत पर क्या होगा असर?
दुनिया में AI की रफ्तार धीमी करने की बात, जानें भारत पर क्या होगा असर?
टेक्नोलॉजी
क्या आपको पता हैं Android फोन की बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के ये 3 लेवल? जानें टेक्नोलॉजी
क्या आपको पता हैं Android फोन की बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के ये 3 लेवल? जानें टेक्नोलॉजी
Advertisement

वीडियोज

ALIEN MYSTERY: चांद पर एलियंस का मलबा? सामने आया बड़ा रहस्य! |ABPLIVE
UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत के सामने जोड़े हाथ, कहा- 'मर जाएंगे हमारे लोग...',
सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत के सामने जोड़े हाथ, कहा- 'मर जाएंगे हमारे लोग...',
दिल्ली NCR
उमर खालिद को HC से जमानत न मिलने पर बोले पिता, '8वीं बार था जब...'
उमर खालिद को HC से जमानत न मिलने पर बोले पिता, '8वीं बार था जब...'
इंडिया
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्रिकेट
कैंपबेल, आमिर और शाई होप... वेस्टइंडीज ने 'ट्रिपल शतक' के साथ रचा इतिहास
कैंपबेल, आमिर और शाई होप... वेस्टइंडीज ने 'ट्रिपल शतक' के साथ रचा इतिहास
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
इंडिया
गेहूं-चना समेत इन छह फसलों की बढ़ी MSP, जानें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले
गेहूं-चना समेत इन छह फसलों की बढ़ी MSP, जानें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
शिक्षा
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget