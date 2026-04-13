Gen-Z को आई iPhone 5C की याद, इन कारणों से ट्रेंड में आ गया सालों पुराना आईफोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Gen-Z युवा iPhone 5C के रंगीन डिजाइन को पसंद कर रहे हैं।

पुराने फोन की कम क्वालिटी वाली फोटोज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं।

iPhone 5C 2013 में बजट फोन के रूप में लॉन्च हुआ था।

iPhone 4 की तरह, 5C भी अपने रेट्रो अपील के कारण लोकप्रिय हो रहा है।

iPhone 5C: Gen-Z यूजर्स को इन दिनों पुरानी चीजें खूब भा रही हैं. कुछ दिन पहले लोग 16 साल पहले लॉन्च हुए आईफोन 4 के पीछे पड़े थे और अब उन्हें 2013 में लॉन्च हुआ iPhone 5C खूब पसंद आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोशल मीडिया पर लोग ऐप्पल के इस पुराने आईफोन को खूब याद कर रहे हैं. Gen-Z यूजर्स को इस फोन का कलरफुल डिजाइन, कैमरा क्वालिटी और इससे जुड़ी 'वाइब्स' अट्रैक्ट कर रही हैं. इस तरह देखा जाए तो आईफोन 4 के बाद ऐप्पल के एक और सालों पुराने आईफोन ने यंग यूजर्स के बीच कमबैक कर लिया है.

iPhone 5C को क्यों पसंद कर रहे Gen-Z यूजर्स?

लोगों को iPhone 5C पसंद आने के कारण बड़े साफ हैं. Gen Z यूजर्स के लिए यह फोन आज के स्मार्टफोन से एकदम अलग है. आज के ब्लैक और व्हाइट और एक जैसे ही दिखने वाले फोन के बीच iPhone 5C का ब्राइट, प्लास्टिक और अलग लुक यंग यूजर्स को खूब अट्रैक्ट कर रहा है. इसका दूसरा कारण कैमरा से जुड़ा है. आज के मुकाबले इसकी फोटो क्वालिटी खराब है और लोगों को यही पसंद आ रही है. इसके कैमरे से आने वाली सॉफ्ट और कम क्वालिटी वाली फोटोज आज के सोशल मीडिया के दौर के लिए एकदम फिट साबित हो रही हैं.

अपने दौर में हिट नहीं हुआ था iPhone 5C

ऐप्पल ने इस आईफोन को सितंबर, 2013 में लॉन्च किया था. कंपनी इसे बजट आईफोन कहकर बेच रही थी, लेकिन इसके बावजूद यह हिट नहीं हुआ. इसकी बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं रही थी. इस आईफोन से टच आईडी गायब थी और लोगों को इसकी प्लास्टिक फिनिशन पसंद नहीं आई. आईफोन से प्रीमियम लुक की उम्मीद करने वाले यूजर्स को यह फिनिशिंग 'चीप' लगी थी. ऐप्पल ने इस फोन को व्हाइट, पिंक, येलो, ग्रीन और ब्लू कलर ऑप्शन में लॉन्च किया था. इसमें 4 इंच का रेटिना डिस्प्ले लगा हुआ था. इसके रियर में 8MP का कैमरा लगा हुआ था, जो 1080p HD वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता था.

आईफोन 4 भी इसी वजह से आया था पसंद

जनवरी में भी रेट्रो आईफोन को लेकर एक ट्रेंड चला था, जिसमें लोग आईफोन 4 के बारे में खूब बातें कर रहे थे. इस आईफोन से जुड़ी गूगल सर्चेस में 1000 पर्सेंट का इजाफा देखा गया था और लोग इसे पुराना खरीदने के लिए भी मोटी रकम देने को तैयार थे. इस पुराने आईफोन के फीचर्स और कैमरा से आने वाली वॉश्ड-आउट फोटोज के कारण लोग इसे खरीदना चाह रहे थे.

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