मेटा को तगड़ी टक्कर देने के मूड में ऐप्पल, स्मार्ट चश्मों के लिए कर रही है यह अनोखा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Apple के स्मार्ट चश्मे के चार डिजाइन का परीक्षण चल रहा है।

यह फोटो, वीडियो, कॉल, म्यूजिक, नोटिफिकेशन जैसे काम करेगा।

चश्मे में सिरी का एडवांस वर्जन कॉन्टेक्स्ट-अवेयर फीचर देगा।

स्मार्ट चश्मा हैंड्स-फ्री इंटरेक्शन और कंप्यूटर विजन सपोर्ट करेगा।

Apple Smart glasses: ऐप्पल पिछले कुछ समय से एक स्मार्ट चश्मे पर काम कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके लिए कई डिजाइन ऑप्शन और सबसे हटके कैमरा सिस्टम की टेस्टिंग की जा रही है. ऐप्पल इस प्रोडक्ट के जरिए मेटा को कड़ी टक्कर देना चाहती है, जो स्मार्ट ग्लासेस सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है. ऐप्पल ने इसे N50 कोडनेम दिया है और इसके कम से कम चार ऑप्शन टेस्ट किए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि इसे 2026 के आखिर तक या अगले साल लॉन्च कर दिया जाएगा. आइए जानते हैं कि ऐप्पल के पहले स्मार्ट चश्मे में क्या-क्या हो सकता है.

Apple Smart glasses में क्या-क्या होगा?

ऐप्पल को कवर करने वाले पत्रकार मार्क गुरमैन का कहना है कि ऐप्पल ग्लासेस को प्रैक्टिकल और डेली यूज के लिए डिजाइन किया जाएगा. ये पूरी तरह से AR ग्लासेस नहीं होंगे. यह डिवाइस फोटो और वीडियो लेने, कॉल करने, म्यूजिक प्ले करने और नोटिफिकेशन डिलीवर करने जैसे काम कर सकेगा. इसमें डिस्प्ले नहीं होगा तो यह सिंकिंग के लिए आईफोन पर डिपेंड होगा. इसमें सिरी का एडवांस्ड वर्जन मिलेगा, जिससे यह कॉन्टेक्स-अवेयर फीचर को भी सपोर्ट कर पाएगा.

कैसा होगा Apple Smart glasses का डिजाइन?

स्मार्ट चश्मे के डिजाइन को लेकर ऐप्पल ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं किया है. फिलहाल कंपनी चार अलग-अलग डिजाइन टेस्ट कर रही है. इनमें बड़े रेक्टेंगुलर फ्रेम वाला डिजाइन, पतले रेक्टेंगुलर फ्रेम, बड़ी ओवल शेप या सर्कुलर डिजाइन और छोटे रिफाइंड राउंड फ्रेम शामिल है. साथ ही इसके लिए ब्लैक, ओशियन ब्लू और लाइट ब्राउन समेत अलग-अलग शेड्स टेस्ट की जा रही हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐप्पल इसमें महंगे आईवियर में यूज होने वाले एसीटेट मैटेरियल को यूज करेगी. यह दिखाता है कि कंपनी बिल्ड क्वालिटी के साथ-साथ एस्थेटिक पर भी पूरा ध्यान दे रही है.

कैमरा सिस्टम भी होगा अलग

मेटा समेत कई कंपनियां स्मार्ट ग्लासेस में कैमरा सिस्टम के लिए सर्कुलर लेआउट यूज करती है. इनसे अलग दिखने के लिए ऐप्पल वर्टिकली ऑरिएंटेड ओवल लेंस के साथ कैमरा सिस्टम टेस्ट कर रही है. इसके चारों और लाइट्स लगी होंगी, जो रिकॉर्डिंग या फोटो लेने के समय ऑन हो जाएगी.

हैंड्स फ्री इंटरेक्शन को करेगी सपोर्ट

रिपोर्ट में बताया गया है कि यह स्मार्ट चश्मा हैंड्स-फ्री इंटरेक्शन को सपोर्ट करेगा. यानी इसे ऑपरेट करने के लिए इसे टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐप्पल इसमें कंप्यूटर विजन का भी यूज करेगा, जो आसपास के माहौल को समझकर कॉन्टेक्स्चुअल असिस्टेंट देगा.

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