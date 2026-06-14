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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGalaxy S26 Ultra के दाम हो गए धड़ाम, फिर नहीं आएगा इतना सस्ता खरीदने का मौका

Galaxy S26 Ultra के दाम हो गए धड़ाम, फिर नहीं आएगा इतना सस्ता खरीदने का मौका

Galaxy S26 Ultra Discount: प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ आने वाले पहले फोन Galaxy S26 Ultra को सस्ते में खरीदने का मौका आ गया है. अमेजन से खरीदकर इस फोन पर 15,000 रुपये की बचत की जा सकती है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Jun 2026 09:50 AM (IST)
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  • सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा पर 15,000 रुपये तक की छूट उपलब्ध है।
  • यह प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर वाला पहला दमदार स्मार्टफोन है।
  • इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर और 200MP क्वॉड कैमरा मिलता है।
  • HSBC क्रेडिट कार्ड पर 6,000 रुपये का अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट प्राप्त करें।

Galaxy S26 Ultra Discount: सैमसंग के सबसे धाकड़ और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ आने वाले पहले फोन Galaxy S26 Ultra पर हजारों रुपये की छूट आ गई है. अमेजन से इस फोन को खरीदने पर कम से कम 15,000 रुपये की छूट का फायदा उठाया जा सकता है. अगर आप इस मॉडल को खरीदने के लिए कीमत कम होने का इंतजार कर रहे थे तो यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए. प्रीमियम लुक और धाकड़ फीचर्स के अलावा इस फोन में प्राइवेसी डिस्प्ले भी मिलता है, जो एक एंगल के बाद स्क्रीन डार्क कर देता है, जिससे यूजर को छोड़कर उसके आसपास बैठे लोगों को कुछ नहीं दिखता. आइए फोन के फीचर्स और डील के बारे में डिटेल्स से जानते हैं.

Galaxy S26 Ultra के स्पेसिफिकेशंस

S26 Ultra को 6.9 इंच के QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर लगा है. परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए इस प्रोसेसर को क्वालकॉम के साथ मिलकर खासतौर पर ऑप्टिमाइज किया गया है. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 200MP+50MP+50MP+10MP का क्वॉड कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP कैमरा मिलता है. 5,000mAh की बैटरी पैक वाले इस फोन में कई दमदार एआई फीचर्स है. इसका प्राइवेसी डिस्प्ले इसे और खास बनाता है. यह इस फीचर के साथ आने वाला पहला फोन है. 

अमेजन पर 15,000 रुपये की छूट का मौका

Galaxy S26 Ultra के 12GB+256GB वेरिएंट को भारत में 1,39,999 रुपये में लॉन्च किया गया था. अभी डिस्काउंट के बाद यह अमेजन पर 1,30,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा HSBC क्रेडिट कार्ड होल्डर 6,000 रुपये के एक्स्ट्रा डिस्काउंट का भी फायदा उठा सकते हैं. दोनों डिस्काउंट को मिलाने के बाद कुल छूट 15,000 रुपये हो जाती है. बाकी कार्ड्स की बात करें तो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4,500 रुपये और ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है.

Google Pixel 10 को भी सस्ते में खरीदने का मौका

Galaxy S26 Ultra की तरह गूगल के Pixel 10 पर भी इस समय धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. 79,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ पिक्सल 10 इस समय अमेजन पर डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. अमेजन पर Pixel 10 के Lemongrass, 12GB+256GB वेरिएंट को 64,649 रुपये में लिस्ट किया गया है. इस पर 1939 रुपये का कैशबैक और 3,000 रुपये का बैंक ऑफर भी मिल रहा है. इन सबको मिलाने के बाद यह फोन 60,000 रुपये से भी कम में खरीदने का मौका है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 14 Jun 2026 09:50 AM (IST)
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