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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबचत ही बचत, Galaxy S25 Ultra पर मिल रहा 38,000 से ज्यादा का डिस्काउंट, खरीदने में देर न करें

बचत ही बचत, Galaxy S25 Ultra पर मिल रहा 38,000 से ज्यादा का डिस्काउंट, खरीदने में देर न करें

Galaxy S25 Ultra Discount: सैमसंग के धाकड़ फोन Galaxy S25 Ultra की कीमत एकदम से धड़ाम हो गई है. अमेजन से इस फोन को खरीदकर लगभग 38,000 रुपये की बचत की जा सकती है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 19 Jun 2026 09:54 AM (IST)
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  • सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर ₹35,000 से अधिक की छूट।
  • अमेज़न पर अब यह फोन ₹94,479 में लिस्टेड है।
  • कैशबैक के साथ कुल ₹38,000 से ज्यादा की बचत करें।
  • आईफोन एयर पर फ्लिपकार्ट पर ₹29,000 तक छूट उपलब्ध।

Galaxy S25 Ultra Discount: सैमसंग के धाकड़ फोन Galaxy S25 Ultra पर भारी बचत का मौका आ गया है. मोबाइल फोन की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच सैमसंग के इस मॉडल को 35,000 रुपये से अधिक की छूट के साथ खरीदा जा सकता है. अगर आप फोन अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस मौके को हाथ से न जाने दें. पिछले साल लॉन्च हुआ यह फोन अपने फीचर्स के कारण अब भी फ्लैगशिप कैटेगरी में बना हुआ है और यह इतनी भारी छूट इस डील को और भी आकर्षक बना रही है. 

सबसे पहले देखें Galaxy S25 Ultra के फीचर्स

सैमसंग ने Galaxy S25 Ultra को 6.9 इंच की QHD+ Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन के साथ लॉन्च किया था. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जो स्क्रॉलिंग और गेमिंग एक्सपीरियंंस को स्मूद बना देती है. इसे क्वालकॉम के पावरफुल Snapdragon 8 Elite चिपसेट से लैस किया गया है, जो 12GB रैम के साथ पेयर है. फोटो और वीडियो के लिए फोन के रियर में 200MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 10MP का एडिशनल 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है. इसके फ्रंट में 12MP का सेंसर लगा हुआ है. फोन में लगा 5,000mAh का बैटरी पैक 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. 

अमेजन पर मिल रहा छूट का मौका

Galaxy S25 Ultra की लॉन्चिंग के समय शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपये थी, लेकिन अभी आपको इतनी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी. फिलहाल अमेजन पर इस फोन का Titanium Gray,12GB+256GB वेरिएंट 94,479 रुपये में लिस्टेड है. 35,000 रुपये से ज्यादा की इस छूट के अलावा अमेजन 2834 रुपये का कैशबैक भी ऑफर कर रही है. इसके बाद फोन की कीमत 91,644 रुपये रह जाती है. इस तरह देखा जाए तो इस फोन पर आपको 38,000 रुपये से भी ज्यादा की छूट मिल रही है.

iPhone Air को भी सस्ते में खरीदने का मौका

अगर आप एंड्रॉयड न लेकर आईफोन लेना चाहते हैं तो भी आपको भारी छूट मिल सकती है. ऐप्पल का सबसे पतला आईफोन मॉडल iPhone Air इस समय फ्लिपकार्ट पर छूट के साथ उपलब्ध है. 1,19,900 रुपये की कीमत पर भारत में लॉन्च हुआ iPhone Air फ्लिपकार्ट पर 99,900 रुपये में लिस्टेड है. फ्लैट डिस्काउंट के साथ इस पर 6,000 रुपये का बैंक ऑफर और 3,000 रुपये का कैशबैक भी दिया जा रहा है. सारी छूट को मिलाकर इस आईफोन पर लगभग 29,000 रुपये बचाए जा सकते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 19 Jun 2026 09:54 AM (IST)
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Samsung Galaxy S25 Ultra TECH NEWS Phone Deal
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