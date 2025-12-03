फोन–लैपटॉप को रीस्टार्ट करना क्यों है बेहद जरूरी? असली वजह जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Phone-Laptop Restart: आज के डिजिटल दौर में हम अपने फोन और लैपटॉप को घंटों नहीं, बल्कि दिनों तक बिना बंद किए इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार ऑन रहने वाले डिवाइस धीरे-धीरे स्लो होने लगते हैं, ऐप्स क्रैश करना शुरू कर देते हैं और कई बार सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ जाता है? यही वजह है कि विशेषज्ञ बार-बार फोन और लैपटॉप को नियमित रूप से रीस्टार्ट करने की सलाह देते हैं. रीस्टार्ट आपके डिवाइस के लिए एक तरह की डीप ब्रीदिंग जैसा होता है जो उसे फिर से तेज, सुरक्षित और स्मूथ बना देता है.

रीस्टार्ट क्यों है इतना फायदेमंद?

जब आपका फोन या लैपटॉप लंबे समय तक चलता रहता है तो RAM में कई तरह के टेम्पररी फ़ाइल्स जमा हो जाते हैं. बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स और प्रोसेसेस सिस्टम पर बोझ डालते हैं जिससे डिवाइस की स्पीड कम हो जाती है. रीस्टार्ट करने से ये सभी अनचाहे फ़ाइल्स और टास्क बंद हो जाते हैं RAM खाली होती है और सिस्टम को एक फ्रेश स्टार्ट मिलता है.

इससे डिवाइस न सिर्फ तेज चलता है, बल्कि बैटरी बैकअप भी बेहतर होता है. इसके अलावा, कई बार अपडेट्स और सिक्योरिटी पैच सही तरीके से तब तक लागू नहीं होते जब तक कि फोन या लैपटॉप रीस्टार्ट न किया जाए. इसलिए नियमित रीस्टार्ट से आपका डिवाइस अतिरिक्त सुरक्षा भी पाता है.

फोन को सही तरीके से कैसे रीस्टार्ट करें?

फोन को रीस्टार्ट करना बहुत आसान है लेकिन इसे सही तरीके से करना ज़रूरी है ताकि सिस्टम पर किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे. सबसे पहले पावर बटन को कुछ सेकंड दबाकर रखें. स्क्रीन पर Restart या Reboot का ऑप्शन दिखे तो उसे चुनें. अगर यह ऑप्शन न दिखे तो आप फोन को पहले पावर ऑफ करें और फिर दोबारा ऑन कर लें. सप्ताह में एक या दो बार फोन को रीस्टार्ट करना पर्याप्त होता है.

लैपटॉप को कैसे रीस्टार्ट करें?

लैपटॉप में सिर्फ स्क्रीन लॉक करना या लिड बंद कर देना रीस्टार्ट नहीं माना जाता. लैपटॉप को रीस्टार्ट करने के लिए Windows में Start Menu खोलें और Power बटन पर क्लिक करें. यहां "Restart" का विकल्प चुनें. MacBook यूज़र्स Apple मेन्यू में जाकर "Restart" चुन सकते हैं. रीस्टार्ट से पहले अगर आपका कोई अनसेव्ड काम है तो उसे सेव करना न भूलें.

कितनी बार करना चाहिए रीस्टार्ट?

स्मार्टफोन्स को हफ्ते में कम से कम एक बार और लैपटॉप को 3–4 दिनों में एक बार रीस्टार्ट करना सबसे बेहतर माना जाता है. यह डिवाइस की लाइफ बढ़ाने, परफॉर्मेंस बेहतर बनाने और सुरक्षा मजबूत करने में बेहद अहम भूमिका निभाता है. नियमित रीस्टार्ट एक छोटी-सी आदत है लेकिन इससे फोन और लैपटॉप दोनों लंबे समय तक तेज और सुरक्षित रहते हैं.

