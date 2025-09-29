हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGadgetsघूमने जा रहे हैं तो साथ रखना न भूलें ये गैजेट, सफर बन जाएगा एकदम आसान, टेंशन की भी होगी छुट्टी

घूमने जा रहे हैं तो साथ रखना न भूलें ये गैजेट, सफर बन जाएगा एकदम आसान, टेंशन की भी होगी छुट्टी

अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो बाकी सामान के साथ कुछ गैजेट पैक करना भी न भूलें. ये गैजेट आपके सफर को आसान और आरामदायक बना देंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 Sep 2025 07:44 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल गैजेट की जरूरत घर के साथ-साथ घूमने जाते वक्त भी पड़ती है. कुछ गैजेट आपका घूमना आसान बनाते हैं तो कुछ आपकी टेंशन को कम कर देते हैं. उदाहरण के तौर पर ब्लूटूथ ट्रैकर एक ऐसी ही चीज है. यह आपके सामान भूलने की टेंशन की छुट्टी कर देता है. आज हम आपको कुछ ऐसे ही गैजेट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो घूमने जाते समय आपको हर हाल में साथ रखने चाहिए.

ब्लूटूथ ट्रैकर 

एयरटैग या जियोटैग जैसे ब्लूटूथ ट्रैकर आपको सामान नहीं भूलने देंगे, साथ ही इसे चोरी होने से भी बचा सकते हैं. ये कनेक्टेड स्मार्टफोन के जरिए सामान की लोकेशन बता देते हैं. इससे एयरपोर्ट हो या कोई रेलवे स्टेशन, आप आसानी से फोन पर अपने सामान को ट्रैक कर सकते हैं.

मल्टीपर्पज चार्जर और एडेप्टर

फोन, लैपटॉप और टैब्स आदि के लिए अलग-अलग चार्जर साथ ले जाना काफी मुश्किल काम हो जाता है. मल्टीपर्पज चार्जर इस समस्या को दूर कर देता है और इसे एक चार्जर से आप कई गैजेट चार्ज कर सकते हैं. इसी तरह कई बार अलग-अलग देशों में सॉकेट अलग प्रकार के होते हैं. इस मुश्किल से बचने के लिए आप यूनिवर्सल एडेप्टर अपने साथ ले जा सकते हैं.

पावरबैंक

अगर आप पहाड़ों या किसी रिमोट इलाके में जा रहे हैं तो पावरबैंक लेना न भूलें. सफर के साथ-साथ घूमने के दौरान भी यह एक गैजेट आपके डिवाइस को चार्ज रखेगा. इसके साथ होने पर आपको फोटो या वीडियो बनाते समय यह फोन की बैटरी डिस्चार्ज होने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

गारमेंट स्टीमर

अगर आप घूमने के लिए कपड़े भी अपने साथ रख रहे हैं तो गारमेंट स्टीमर लेना भी जरूरी हो जाता है. कई बार ज्यादा सामान के कारण कपड़ों में सिलवट पड़ जाती है. अगर आपको ऐसी स्थिति से दो-चार होना पड़ता है तो गारमेंट स्टीमर आपके काम की चीज है. 

ये भी पढ़ें-

एक गलत कॉल और खाता खाली! इन नंबरों से हो रही करोड़ों की ठगी, डायल करने से पहले जानें सही है या फेक

Published at : 29 Sep 2025 07:44 AM (IST)
Tags :
Gadget AirTag TECH NEWS Travel Gadget
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
इंडिया
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
महाराष्ट्र
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
इंडिया
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
महाराष्ट्र
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
भोजपुरी सिनेमा
एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ? जानें कितनी है नेटवर्थ
एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ? जानें कितनी है नेटवर्थ
विश्व
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget