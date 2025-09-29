घूमने जा रहे हैं तो साथ रखना न भूलें ये गैजेट, सफर बन जाएगा एकदम आसान, टेंशन की भी होगी छुट्टी

आजकल गैजेट की जरूरत घर के साथ-साथ घूमने जाते वक्त भी पड़ती है. कुछ गैजेट आपका घूमना आसान बनाते हैं तो कुछ आपकी टेंशन को कम कर देते हैं. उदाहरण के तौर पर ब्लूटूथ ट्रैकर एक ऐसी ही चीज है. यह आपके सामान भूलने की टेंशन की छुट्टी कर देता है. आज हम आपको कुछ ऐसे ही गैजेट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो घूमने जाते समय आपको हर हाल में साथ रखने चाहिए.

ब्लूटूथ ट्रैकर

एयरटैग या जियोटैग जैसे ब्लूटूथ ट्रैकर आपको सामान नहीं भूलने देंगे, साथ ही इसे चोरी होने से भी बचा सकते हैं. ये कनेक्टेड स्मार्टफोन के जरिए सामान की लोकेशन बता देते हैं. इससे एयरपोर्ट हो या कोई रेलवे स्टेशन, आप आसानी से फोन पर अपने सामान को ट्रैक कर सकते हैं.

मल्टीपर्पज चार्जर और एडेप्टर

फोन, लैपटॉप और टैब्स आदि के लिए अलग-अलग चार्जर साथ ले जाना काफी मुश्किल काम हो जाता है. मल्टीपर्पज चार्जर इस समस्या को दूर कर देता है और इसे एक चार्जर से आप कई गैजेट चार्ज कर सकते हैं. इसी तरह कई बार अलग-अलग देशों में सॉकेट अलग प्रकार के होते हैं. इस मुश्किल से बचने के लिए आप यूनिवर्सल एडेप्टर अपने साथ ले जा सकते हैं.

पावरबैंक

अगर आप पहाड़ों या किसी रिमोट इलाके में जा रहे हैं तो पावरबैंक लेना न भूलें. सफर के साथ-साथ घूमने के दौरान भी यह एक गैजेट आपके डिवाइस को चार्ज रखेगा. इसके साथ होने पर आपको फोटो या वीडियो बनाते समय यह फोन की बैटरी डिस्चार्ज होने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

गारमेंट स्टीमर

अगर आप घूमने के लिए कपड़े भी अपने साथ रख रहे हैं तो गारमेंट स्टीमर लेना भी जरूरी हो जाता है. कई बार ज्यादा सामान के कारण कपड़ों में सिलवट पड़ जाती है. अगर आपको ऐसी स्थिति से दो-चार होना पड़ता है तो गारमेंट स्टीमर आपके काम की चीज है.

