Laptop Keyboard: लैपटॉप का कीबोर्ड अचानक काम करना बंद कर दे तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि अब सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा. लेकिन हर बार कीबोर्ड खराब होने की वजह हार्डवेयर नहीं होती. कई मामलों में छोटी-छोटी सेटिंग्स या सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण भी कीबोर्ड रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है. इसलिए टेक्नीशियन के पास जाने से पहले कुछ आसान उपाय जरूर आजमाने चाहिए.

सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करके देखें

यह तरीका सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन कई बार यही सबसे असरदार साबित होता है. लंबे समय तक लैपटॉप ऑन रहने या किसी ऐप के क्रैश होने से कीबोर्ड ड्राइवर अटक सकता है. सिस्टम को रीस्टार्ट करने से सॉफ्टवेयर दोबारा फ्रेश तरीके से लोड होता है और कीबोर्ड फिर से काम करने लगता है.

कीबोर्ड लॉक या एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स जांचें

कई बार गलती से कीबोर्ड लॉक या एक्सेसिबिलिटी फीचर्स जैसे Filter Keys एक्टिव हो जाते हैं. इससे कीबोर्ड की कुछ या सभी कीज काम करना बंद कर देती हैं. सेटिंग्स में जाकर इन ऑप्शन्स को चेक करें और जरूरत न हो तो बंद कर दें. कई यूजर्स की समस्या यहीं खत्म हो जाती है.

ड्राइवर अपडेट या री-इंस्टॉल करना भी है जरूरी

कीबोर्ड ड्राइवर खराब या आउटडेटेड होने पर भी दिक्कत आती है. डिवाइस मैनेजर में जाकर कीबोर्ड ड्राइवर को अपडेट करें या एक बार अनइंस्टॉल करके सिस्टम रीस्टार्ट करें. सिस्टम खुद ड्राइवर को दोबारा इंस्टॉल कर लेता है जिससे कीबोर्ड सही तरीके से काम करने लगता है.

बाहरी कीबोर्ड से करें टेस्ट

अगर आपके पास USB या ब्लूटूथ कीबोर्ड है, तो उसे लैपटॉप से कनेक्ट करके देखें. अगर बाहरी कीबोर्ड सही चल रहा है तो इसका मतलब इंटरनल कीबोर्ड में ही समस्या है. इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिक्कत सॉफ्टवेयर की है या हार्डवेयर की.

धूल और गंदगी भी बन सकती है वजह

लैपटॉप कीबोर्ड में धूल, मिट्टी या खाने के कण फंस जाएं तो कीज दबाने पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता. हल्के हाथ से कीबोर्ड को उल्टा करके झटकें या कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करें. कई बार सिर्फ सफाई से ही कीबोर्ड फिर से ठीक हो जाता है.

कब जाना चाहिए सर्विस सेंटर?

अगर ऊपर बताए गए सभी तरीके आजमाने के बाद भी कीबोर्ड काम नहीं करता, तो संभव है कि हार्डवेयर में खराबी हो. ऐसे में टेक्नीशियन को दिखाना ही सही रहेगा. लेकिन पहले ये उपाय अपनाने से आप अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं.

