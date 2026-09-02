प्रशांत किशोर का 'चप्पल कांड' पर पहला रिएक्शन, 'दिल्ली में एक लड़की…'

चिराग पासवान की पार्टी (एलजेपी आर) के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह इन दिनों दिल्ली के होटल कांड को लेकर सुर्खियों में हैं. तेज प्रताप की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद संजय सिंह ने मानहानि का नोटिस भेजा है. इस विवाद पर अब जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर का रिएक्शन आया है.

हालांकि प्रशांत किशोर ने अपने बयान में संजय सिंह या तेज प्रताप का नाम नहीं लिया. बिना नाम लिए ही उन्होंने दिल्ली के होटल वाले 'चप्पल कांड' का जिक्र किया. निशाना साधते हुए सीधे सम्राट चौधरी पर हमला किया.

बुधवार (02 सितंबर, 2026) को मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा, "सुनने में आ रहा है कि एक मंत्री पर आरोप लगा है कि दिल्ली में एक लड़की से छेड़खानी करने पर जूता-चप्पल से मारा गया है, जब सरकार के मुखिया का चरित्र ही दागदार-अपराधी है तो इस तरह कि घटनाएं सरकार के मंत्री, विधायक, व्यवस्था से जुड़े लोग और अधिकारियों से सुनने को मिलती रहेगी..."

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डस्टबिन घोटाले पर भी दी प्रतिक्रिया

दूसरी ओर बिहार में चर्चित डस्टबिन घोटाले पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए मंगल पांडेय (पूर्व स्वास्थ्य मंत्री) के साथ-साथ तेजस्वी यादव को भी घेरा. पीके ने कहा कि डस्टबिन की खरीद तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य मंत्री रहते शुरू हुई, इस मामले में मंगल पांडेय के साथ उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. पीके ने कहा कि एक जो पदाधिकारी हैं वो दोनों ही स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में रहे हैं. उन्हीं की देखरेख में यह सब हुआ है. इसलिए आरजेडी के लोग भी इस पर नहीं बोल रहे हैं.

इस सवाल पर कि भरत तिवारी और नीट मामले में सरकार लीपापोती कर रही है. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार तो सारे मामलों में लीपापोती कर रही है. अभी मधुबनी में रौशन यादव के साथ हाजत में मारपीट की गई. बाद में मौत हो गई. तो वो मामला भी उतना ही गंभीर है. जितना हो सकता है हम लोग आवाज उठा रहे हैं.

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