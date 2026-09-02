ED-पुलिस पर ABP न्यूज़ के खुलासे पर BJP बोली, 'भगवंत मान इस्तीफा दें'

पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिपोर्ट और ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का पर्याय बताया है. भाटिया ने ED की ओर से हाईकोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सरकारी नीतियों और गोपनीय सूचनाओं से जुड़ी जानकारी कथित तौर पर बिचौलियों तक पहुंच रही है.

उन्होंने इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए और भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की. ABP न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, ED की ओर से भेजे गए तीन पत्रों के बावजूद पंजाब पुलिस ने कुछ नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की.

‘भगवंत मान भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए हैं’

गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जानी जाती है, लेकिन उनके मुताबिक पंजाब की धरती को कथित तौर पर दलाली का प्रदेश बनाने की कोशिश की जा रही है. बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह बताना होगा कि क्या उनकी सरकार कथित भ्रष्टाचारियों और बिचौलियों को संरक्षण नहीं दे रही है.

ED रिपोर्ट में कथित ‘रेट कार्ड’ का दावा

भाटिया ने मुख्यमंत्री के ओएसडी राजवीर सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि ED की रिपोर्ट में कथित तौर पर ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा ‘रेट कार्ड’ सामने आया है. उन्होंने दावा किया कि इसमें अलग-अलग विभागों में किस तरह की पोस्टिंग होगी, उससे संबंधित जानकारी होने की बात सामने आई है.

उन्होंने सवाल उठाया कि इस कथित नेटवर्क का ‘किंगपिन’ अरविंद केजरीवाल हैं या फिर भगवंत मान. भाटिया ने आरोप लगाया कि जिस तरह का मॉडल दिल्ली में अपनाए जाने का वह दावा करते हैं, उसी मॉडल को पंजाब में लागू किया जा रहा है और कथित बिचौलियों को खुली छूट मिली हुई है. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का आधिकारिक जवाब सामने आना बाकी है.

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