CES 2026: CES 2026 ने साफ कर दिया है कि स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी अब सिर्फ मोबाइल ऐप या वॉयस कमांड तक सीमित नहीं रही. अब डिवाइस खुद आदतें समझते हैं बिना कहे काम करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं. इस बार टेक शो में दिखे कई ऐसे गैजेट्स जो सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं हैं, बल्कि 2026 में आम लोग इन्हें सच में खरीद सकेंगे. AI रोबोट से लेकर जान बचाने वाले सिस्टम तक, ये प्रोडक्ट्स भविष्य की झलक नहीं बल्कि हकीकत हैं.
TCL X11L SQD-Mini LED TV
TCL ने CES 2026 में अपना X11L SQD-Mini LED 4K टीवी पेश किया, जो Super Quantum Dot टेक्नोलॉजी पर काम करता है. यह टेक्नोलॉजी बेहद ब्राइट व्हाइट्स, गहरे ब्लैक्स और शानदार कॉन्ट्रास्ट देने में सक्षम है. पारंपरिक RGB टीवी से अलग, इसमें क्वांटम डॉट्स को प्योर व्हाइट लाइट से रोशन किया जाता है. यह टीवी 75, 85 और 98 इंच के साइज में आता है. 85 इंच वाला मॉडल पहले ही प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है जिससे साफ है कि यह फ्यूचर टीवी आज ही खरीदा जा सकता है.
LG AI Home Robot
LG का AI Home Robot सिर्फ एक रोबोट नहीं, बल्कि पूरे घर का मोबाइल असिस्टेंट है. यह अपने आप घर में घूम सकता है, आवाज से दिए गए निर्देश समझता है और घर के अंदर के माहौल पर नजर रखता है. यह स्मार्ट अप्लायंसेज़ से कनेक्ट होकर काम करता है और घर में मौजूद लोगों की दिनचर्या पहचान लेता है. कोई कमरे में है या नहीं, इसी आधार पर यह सेटिंग्स बदल सकता है. यह फीचर इसे आम स्मार्ट स्पीकर्स से कई कदम आगे ले जाता है.
Sleepal AI Lamp
Sleepal का AI लैम्प रोशनी और स्लीप साइंस को एक साथ जोड़ता है. यह आपकी नींद के पैटर्न को ट्रैक करता है और रात भर लाइट के रंग और ब्राइटनेस को उसी हिसाब से बदलता रहता है. सुबह यह आपको नींद के सही स्टेज पर जगाने की कोशिश करता है जिससे थकान कम महसूस होती है. खास बात यह है कि यह किसी तय शेड्यूल पर नहीं चलता, बल्कि समय के साथ आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स को समझकर खुद को ढाल लेता है.
Lockin AI Smart Lock
Lockin का AI स्मार्ट लॉक सिर्फ ताला नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम है. यह घर के सदस्यों को उनके बिहेवियर पैटर्न के आधार पर पहचान सकता है. अगर कोई असामान्य गतिविधि होती है तो यह तुरंत अलर्ट देता है. यह लॉक रोजमर्रा की आदतों को सीख लेता है और उसी के अनुसार काम करता है जैसे कि यह आपके दरवाजे पर एक साइलेंट सिक्योरिटी गार्ड हो.
GameSir Swift Drive
गेमिंग के शौकीनों के लिए GameSir ने Swift Drive गेमपैड दिखाया, जिसके बीच में एक छोटा स्टीयरिंग व्हील दिया गया है. यह व्हील हाई-प्रिसिजन Hall Effect एन्कोडर और डायरेक्ट ड्राइव मोटर से जुड़ा है जो रेसिंग गेम्स में रियल फोर्स फीडबैक देता है. ट्रिगर्स में लगे हैप्टिक मोटर्स ABS ब्रेकिंग जैसे इफेक्ट्स का अहसास कराते हैं. हालांकि इसकी कीमत और लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है लेकिन यह कंट्रोलर गेमिंग का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है.
CERAGEM Youth Bed
CERAGEM का AI से लैस Youth Bed एक साधारण बिस्तर नहीं है. यह सोते समय आपकी बॉडी पोजिशन, नींद की क्वालिटी और फिज़ियोलॉजिकल सिग्नल्स को ट्रैक करता है. इसमें मौजूद AI हेल्थ कंसीयर्ज आपकी हालत के अनुसार सुझाव देता है और बेड की सपोर्ट और तापमान को खुद एडजस्ट करता है. इस तरह यह बेड धीरे-धीरे एक एक्टिव हेल्थ प्लेटफॉर्म में बदल जाता है.
Home Wildfire Defense System
यह सिस्टम स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी को घर के बाहर तक ले जाता है. Home Wildfire Defense System सेंसर, AI मॉनिटरिंग और ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर्स की मदद से आग के खतरे से घर को बचाने की कोशिश करता है. यह आग नज़दीक आने पर वेंट्स को सील कर सकता है और आसपास के इलाके को गीला कर देता है. यह दिखाता है कि स्मार्ट होम अब सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि जान बचाने वाला सिस्टम भी बन रहा है.
