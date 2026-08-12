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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइमरान खान की मौत का सच क्या है? पाकिस्तानी सेना तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान

इमरान खान की मौत का सच क्या है? पाकिस्तानी सेना तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान

Imran Khan News: पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने इमरान खान की मौत के दावों को पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठा करार दिया है. इमरान खान की पार्टी ने सड़क पर उतकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 12 Aug 2026 08:07 PM (IST)
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पाकिस्तानी सेना ने उन खबरों का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की मौत हो गई है. पाकिस्तान के एक पत्रकार ने दावा किया था कि रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय (GHQ) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने आशंका जताई है कि इमरान खान शायद अब जीवित नहीं हैं. इसमें दुनिया में इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई और लोग शहबाज सरकार से सवाल पूछने लगे. इमरान खान की पार्टी पीटीआई कहना है कि अगर उन्हें अपने नेता से मिलने नहीं दिया गया तो पाकिस्तान में लाखों लोग सड़क पर उतकर प्रदर्शन करेंगे.

इमरान खान पर पाकिस्तानी सेना का रिएक्शन

पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने इमरान खान की मौत के दावों को पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठा करार दिया है. पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत खान ये भी साफ किया कि सेना मुख्यालय ने इमरान खान की मौत की सीधे पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने फौज के अंदर फैले डर को लेकर अपनी बातें रखी. PAK के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वजाहत खान ने कहा कि महीनों की खामोशी के बाद आखिरकार सेना को इस खबर का खंडन करने के लिए सामने आना पड़ा, जो इस बात का सबूत है कि पूर्व प्रधानमंत्री जीवित हैं.

पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा, 'यह बिल्कुल नहीं कहा गया है कि इमरान खान की मौत हो चुकी है. मेरे सूत्र ने बस अपना डर जाहिर किया कि कहीं कुछ बहुत बुरा न हो गया हो या होने वाला हो. इस डर की वजह ये है कि पाकिस्तानी सेना इस समय जरूरत से ज्यादा खामोशी साधे हुए हैं. वह इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रही है.'

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की सेहत को लेकर पड़ोसी मुल्क में लगातार चिंताएं बढ़ रही हैं. उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने मांग की है कि इमरान खान के परिवारवालों और उनके निजी डॉक्टरों को उनसे मिलने की इजाजत दी जाए.नवंबर 2025 में भी इमरान खान की मौत की ऐसी ही अफवाहें उड़ी थीं, जिसके बाद 2 दिसंबर को उनकी बहन उजमा खानम ने अडियाला जेल में उनसे मुलाकात की थी और बताया था कि वे ठीक हैं.  

इमरान खान की पार्टी ने दी प्रदर्शन की चेतावनी

पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने सेना की पोल खोल दी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना आम लोगों पर तो अत्याचार करने के साथ-साथ अपनी ही अफसरों पर कड़ी नजर रख रही है. उन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम पर मुट्ठी भर लोगों का कंट्रोल है. खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और PTI नेता सोहेल आफरीदी ने कहा कि अगर इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, तो 20 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरने को तैयार हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इतने लोग बाहर आ गए तो कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा.

Published at : 12 Aug 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
Pakistan Imran Khan Asim Munir
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