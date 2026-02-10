Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ समय से फोल्डेबल फोन का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है. गूगल और सैमसंग समेत कई कंपनियां फोल्डेबल फोन लॉन्च कर चुकी हैं, वहीं ऐप्पल भी इस साल पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च कर देगी. लोग इन्हें पसंद भी कर रहे हैं और इनकी जमकर खरीदारी भी हो रही है. अगर आप भी इस ट्रेंड को देखते हुए फोल्डेबल फोन खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको इसके नुकसान के बारे में जानकारी होनी चाहिए. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोल्डेबल फोन के क्या-क्या नुकसान हैं.

महंगी कीमत

फोल्डेबल फोन खरीदने के लिए आपकी जेब पर भारी झटका लगेगा. दरअसल, फोल्डेबल फोन की टेक्नोलॉजी अभी नई है और इसमें कई कॉप्लेक्स कंपोनेंट का यूज होता है, जिसके चलते इसकी कीमत ज्यादा होती है. गूगल पिक्सल 10 प्रो फोल्ड की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1,72,999 रुपये है. इस कीमत में दूसरी कई कंपनियों को दो-दो फ्लैगशिप मॉडल खरीदे जा सकते हैं.

ड्यूरैबिलिटी की टेंशन

फोल्डेबल फोन के हिंज और फोल्डिंग मैकेनिज्म कमजोर होता है और अगर यह गलती से आपके हाथ से छूट गया तो फिर बड़ा नुकसान होना पक्का है. फोल्डेबल फोन में मेन और कवर समेत दो डिस्प्ले होते हैं. इस कारण इन पर स्क्रैच लगने के भी ज्यादा चांस होते हैं. इसके अलावा इनकी मोटाई और भार भी बाकी फोन के मुकाबले ज्यादा होता है, जिस कारण इन्हें कैरी करना मुश्किल हो जाता है.

रिपेयर का खर्चा ज्यादा

फोल्डेबल फोन का सबसे बड़ा उद्देश्य यूजर को फोन को फॉर्मेट में बड़ी स्क्रीन देना है. बड़ी स्क्रीन है तो इसके टूटने का भी डर ज्यादा रहेगा. इसके अलावा हिंजेज आदि पार्ट्स के कारण इसकी सिंपल रिपेयर भी महंगी हो जाती है. इस कारण अगर फोन को जरा-सी भी रिपेयर की जरूरत है तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ना तय है.

बैटरी लाइफ और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम

फोल्डेबल फोन में भले ही बड़ी स्क्रीन मिलती है, लेकिन इनकी बैटरी लाइफ अभी भी चिंता का कारण बनी हुई है. स्क्रीन साइज बढ़ने के अनुपात में इनकी बैटरी नहीं बढ़ी है, जिसके चलते बार-बार चार्जिंग का झंझट लगा रहता है. इसके अलावा लार्ज स्क्रीन के लिए सॉफ्टवेयर की भी बड़ी प्रॉब्लम है. अब भी कई ऐसी ऐप्स हैं, जिन्हें फोल्डेबल फोन की बड़ी स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है. इस कारण फुल स्क्रीन पर भी वीडियो देखते हुए खाली स्पेस और कई विजुअल स्ट्रैच्ड नजर आते हैं.

