iPhone Air के कैमरा में बग, सही ढंग से नहीं आ रही फोटो, ऐप्पल ने भी मानी बात

iPhone 17 सीरीज के मॉडल ग्राहकों के हाथों में पहुंचने शुरू हो गए हैं. 9 सितंबर को लॉन्च हुई इस सीरीज की बिक्री 19 सितंबर से शुरू हो चुकी है. नए फोन खरीदते ही ग्राहकों ने इनके फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करना शुरू कर दिया है. कुछ यूजर्स ने नई सीरीज के कैमरा में तकनीकी खामी बताई है. इस बग का असर आईफोन एयर से फोटो लेते समय दिख रहा है. ऐप्पल ने भी इसकी पुष्टि की है.

कैमरा में क्या दिक्कत आ रही?

एक टेक जर्नलिस्ट जब आईफोन एयर का रिव्यू कर रहा था, तब सबसे पहले आईफोन एयर के कैमरा में बग का पता चला. कॉन्सर्ट फोटो लेते समय जर्नलिस्ट ने देखा कि हर 10 में से एक फोटो का कुछ हिस्सा काला या इसमें अजीब से डिब्बे नजर आ रहे हैं, तो कुछ में सफेद लकीरें दिख रही हैं. हालांकि, ऐसा ऐसा कुछ खास परिस्थितियों में ही होता है. जर्नलिस्ट ने बताया कि खासकर LED डिस्प्ले की तस्वीरें लेते हुए इस बग का असर दिख रहा है.

ऐप्पल ने भी की पुष्टि

ऐप्पल ने भी इस बग की पुष्टि की है. कंपनी ने कहा कि ऐसा कुछ विशेष लाइटिंग कंडीशन में होता है. यह एक सॉफ्टवेयर का बग है, जिसे ठीक कर लिया गया है. अगली अपडेट में इस फिक्स को रोल आउट कर दिया जाएगा. हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया है कि अगली अपडेट कब रोल आउट की जाएगी.

ऐप्पल का सबसे पतला मॉडल है आईफोन एयर

ऐप्पल ने 17 सीरीज में प्लस मॉडल को बदलते हुए आईफोन एयर को लॉन्च किया है. इसकी मोटाई सिर्फ 5.6mm है और यह अब तक का सबसे पतला आईफोन है. इसमें 6.5 की प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाली स्क्रीन दी गई है. इसके रियर में 48MP का सिंगल कैमरा और फ्रंट में 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा है. A19 Pro चिपसेट वाले इस फोन की भारत में शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये है.

