ऐप्पल ने कुछ महीने पहले ही सितंबर में iPhone 17 लॉन्च किया था, जो सुपरहिट हुआ है. शानदार अपग्रेड्स के कारण इस आईफोन की खूब डिमांड है. अगर आप नया iPhone 17 खरीदना चाहते हैं तो इस समय आपके पास बचत के कई तरीके मौजूद हैं. दरअसल, फ्लिपकार्ट और विजय सेल्स पर सेल के दौरान यह आईफोन हजारों रुपये की बचत के साथ मिल रहा है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह सबसे सस्ता किस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है.

सबसे पहले जानें फीचर्स

आईफोन 17 को कई शानदार अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया गया था. प्रो मॉडल्स की तरह आईफोन 17 में भी प्रोमोशन टेक्नोलॉजी वाला 6.3 इंच का ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले दिया गया है. इसे एल्युमिनियम और ग्लास फिनिंग दी गई है और इसकी मोटाई 7.3mm है. यह आईफोन 48MP+12MP के डुअल रियर कैमरा सेटअप और फ्रंट में सेंटर स्टेज लेंस के साथ लॉन्च हुआ था. ऐप्पल की लेटेस्ट A19 चिप वाले इस फोन को 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है. इसमें आईफोन 16 की तुलना में बड़ी बैटरी मिली है.

विजय सेल्स पर कितनी कीमत?

विजय सेल्स पर यह फोन अपनी लॉन्च कीमत 82,900 रुपये में लिस्टेड है, लेकिन HSBC क्रेडिट कार्ड को EMI ऑप्शन के साथ लॉन्च करने पर ग्राहक 4,500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट पा सकते हैं, जिसके बाद कीमत 78,400 रुपये रह जाएगी. HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट है.

फ्लिपकार्ट पर यह डील

फ्लिपकार्ट पर यह फोन 82,900 रुपये में लिस्टेड है. इस पर एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड के जरिए 750 रुपये तक का कैशबैक पाया जा सकता है. फ्लिपकार्ट इस पर एक्सचेंज बेनेफिट भी दे रही है, जिसमें आपके पुराने फोन को 71,050 रुपये तक में खरीदा जा सकता है. सेलेक्टेड मॉडल्स पर 3,000 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस भी है.

Google Pixel 9a पर भी मिल रही छूट

अगर आप एंड्रॉयड फोन खरीदना चाहते हैं तो Google Pixel 9a पर शानदार छूट मिल रही है. 49,999 रुपये में लॉन्च हुआ Google Pixel 9a अभी क्रोमा पर 10,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के बाद 39,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा HDFC क्रेडिट कार्ड से EMI ऑप्शन चुनने पर क्रोमा 5,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी दे रही है, जिसके बाद इस फोन पर कुल छूट 15,000 रुपये की हो जाती है.

