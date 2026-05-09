फाइबर बॉडी कूलर बेस्ट या लोहे वाला, जानें कौन-सा कूलर कम खाता है बिजली?

Fiber Body Vs Iron Body Air Cooler : गर्मी के मौसम में जैसे ही तापमान बढ़ता है, घर को ठंडा रखना एक बड़ी जरूरत बन जाती है. हर किसी के पास एयर कंडीशनर (AC) लगाने का बजट नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोग एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं. आजकल बाजार में अलग-अलग तरह के कूलर मिलते हैं जैसे लोहे (मेटल) बॉडी कूलर, प्लास्टिक बॉडी कूलर और अब नए फाइबर बॉडी कूलर भी आने लगे हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर कौन-सा कूलर बेहतर है और कौन-सा कम बिजली खर्च करता है. तो आइए आज जानते हैं कि फाइबर बॉडी कूलर या लोहे वाला कूलर कौन सा बेस्ट है और कौन-सा कूलर कम बिजली खाता है.

लोहे (मेटल) बॉडी कूलर क्या होता है?

लोहे वाले कूलर पुराने और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कूलर हैं. यह कूलर बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं. इसके अलावा बड़े कमरे और हॉल के लिए बेहतर हवा देते हैं. साथ ही पानी रखने की क्षमता ज्यादा होती है. इसकी हवा तेज और दूर तक जाती है, लेकिन यह भारी होते हैं और आसानी से इधर-उधर नहीं ले जा सकते हैं. साथ ही इनमें जंग लगने का खतरा रहता है. वहीं यह आमतौर पर बिजली थोड़ी ज्यादा खर्च करते हैं और शोर भी ज्यादा कर सकते हैं.

फाइबर बॉडी कूलर क्या है?

फाइबर बॉडी कूलर आज का नया और अपग्रेडेड ऑप्शन माना जाता है. यह न तो पूरी तरह लोहे का होता है और न ही साधारण प्लास्टिक के होते हैं. फाइबर बॉडी कूलर हल्का और मजबूत दोनों होता है. साथ ही जंग लगने का कोई खतरा नहीं होता है. इसके डिजाइन ज्यादा प्रीमियम और स्टाइलिश होता है. साथ ही इन्हें प्लास्टिक से ज्यादा टिकाऊ माना जाता है और इनसे बिजली की खपत कम होती है. लेकिन इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है और हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता है.

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कौन-सा कूलर कम बिजली खर्च करता है?

अगर बिजली बचत की बात करें तो फाइबर बॉडी कूलर सबसे कम बिजली खर्च करता है. वहीं प्लास्टिक कूलर भी कम बिजली खर्च करता है, लेकिन लोहे वाला कूलर थोड़ा ज्यादा बिजली लेता है. इसका कारण यह है कि नए फाइबर और प्लास्टिक कूलर में हल्की मोटर और बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है.

ठंडक (Cooling) के मामले में कौन आगे है?

कूलिंग सिर्फ बॉडी मटेरियल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मोटर की ताकत, फैन का साइज, कूलिंग पैड और पानी की क्षमता पर भी निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तुलना में बड़े कमरे में लोहे का कूलर ज्यादा असरदार माना जाता है और छोटे,मीडियम कमरे में फाइबर और प्लास्टिक कूलर बेहतर होता है.

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