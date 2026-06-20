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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT का बड़ा अपडेट! अब समय पर मिलेगा हर चीज का अलर्ट, जानिए कैसे काम करता है ये नया फीचर

ChatGPT का बड़ा अपडेट! अब समय पर मिलेगा हर चीज का अलर्ट, जानिए कैसे काम करता है ये नया फीचर

ChatGPT New Update: Scheduled Tasks एक नया सेक्शन होगा जहां यूजर अपने सभी ऑटोमेटेड कामों को मैनेज कर सकेंगे.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 20 Jun 2026 01:53 PM (IST)
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  • ChatGPT में आया 'Scheduled Tasks' अपडेट, बनेगा स्मार्ट असिस्टेंट।
  • यह फीचर समय पर काम और रिमाइंडर स्वतः सक्रिय करेगा।
  • यूजर्स वन-टाइम, रिकरिंग टास्क शेड्यूल व मैनेज कर सकेंगे।

ChatGPT New Update: OpenAI ने ChatGPT यूजर्स के लिए एक नया अपडेट पेश किया है. इस नए अपडेट का नाम Scheduled Tasks है. इस नए फीचर का मकसद ChatGPT को सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला टूल नहीं बल्कि एक ऐसा स्मार्ट असिस्टेंट बनाना है जो तय समय पर काम कर सके, रिमाइंडर भेज सके और कई कामों को अपने आप संभाल सके.

यह फीचर यूजर्स को अलग-अलग कामों को पहले से शेड्यूल करने की सुविधा उपलब्ध कराता है. इसके जरिए ChatGPT केवल आपके इंस्ट्रक्शन का इंतजार नहीं करेगा बल्कि समय आने पर खुद एक्टिव होकर काम करेगा. इससे लोगों के रोजमर्रा के कई कामों को ऑटोमेट करना आसान हो जाएगा.

क्या है Scheduled Tasks फीचर?

जानकारी के अनुसार, Scheduled Tasks एक नया सेक्शन होगा जहां यूजर अपने सभी ऑटोमेटेड कामों को मैनेज कर सकेंगे. इसकी मदद से ChatGPT को किसी खास समय या निर्धारित शर्तों के आधार पर काम करने के लिए सेट किया जा सकेगा.

उदाहरण के तौर पर, आप इसे किसी मीटिंग की याद दिलाने, रोजाना किसी रिपोर्ट की जानकारी देने या किसी विषय से जुड़ी अहम अपडेट मिलने पर नोटिफिकेशन भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

ChatGPT अब देगा स्मार्ट रिमाइंडर

इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ChatGPT बैकग्राउंड में काम करते हुए आपको जरूरी बातों की याद दिला सकेगा. यूजर एक बार टास्क सेट कर देंगे और उसके बाद AI अपने आप समय पर नोटिफिकेशन भेजेगा.

इसके अलावा, बार-बार दोहराए जाने वाले प्रॉम्प्ट्स को भी ऑटोमेट किया जा सकेगा. यानी अब यूजर को हर बार एक ही प्रॉम्पट लिखने की जरूरत नहीं होगी. ChatGPT अपने आप ही समय-समय पर वह काम खुद करेगा.

यूजर्स को मिलेंगे तीन ऑप्शन

Scheduled Tasks में अलग-अलग तरह के काम सेट किए जा सकेंगे.

वन-टाइम टास्क: किसी एक विशेष समय पर चलने वाले काम.

रिकरिंग टास्क: रोजाना, साप्ताहिक या नियमित समय पर दोहराए जाने वाले काम.

मॉनिटरिंग टास्क: किसी खास विषय या जानकारी पर नजर रखने वाले काम जो केवल जरूरी बदलाव होने पर अलर्ट भेजेंगे.

यह फीचर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है जो नियमित अपडेट्स और रिमाइंडर्स पर निर्भर रहते हैं.

वेब और मोबाइल दोनों पर मिलेगा कंट्रोल सेंटर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि OpenAI इस फीचर के लिए एक अलग Scheduled पेज भी ला रहा है जो ChatGPT के मुख्य साइडबार में दिखाई देगा. यह वेब और मोबाइल ऐप दोनों पर उपलब्ध रहेगा.

यह पेज एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करेगा जहां यूजर अपने सभी एक्टिव ऑटोमेशन, उनके रन होने का समय और उनकी स्थिति को एक ही जगह पर देख सकेंगे. जरूरत पड़ने पर टास्क को एडिट, स्टॉप या फिर से शुरू भी किया जा सकेगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 20 Jun 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
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