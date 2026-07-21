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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCCTV में हमेशा लाल रंग की लाइट ही क्यों दिखती है? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

CCTV में हमेशा लाल रंग की लाइट ही क्यों दिखती है? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

CCTV कैमरे में लगी लाल LED का सबसे बड़ा मकसद लोगों को ये संकेत देना होता है कि वहां निगरानी की जा रही है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 21 Jul 2026 01:47 PM (IST)
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  • सभी कैमरों में लाल बत्ती नहीं होती, कुछ नकली होते हैं।

CCTV: आज कल लोग अपने घरों में सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करने लगे हैं. ये घर की सेफ्टी के लिए आज एक जरूरी डिवाइस बन चुका है. सिर्फ घर ही नहीं, आज ज्यादातर पब्लिक प्लेसेज में भी इन कैमरों का इस्तेमाल होने लगा है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि सीसीटीवी कैमरा में हमेशा लाल रंग की लाइट ही क्यों दिखती है. आइए जानते हैं कि क्या है इसकी वजह.

क्या है लाल रंग का मकसद

जानकारी के मुताबिक, CCTV कैमरे में लगी लाल LED का सबसे बड़ा मकसद लोगों को ये संकेत देना होता है कि वहां निगरानी की जा रही है. जब कोई व्यक्ति कैमरे पर लाल लाइट देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है. इससे चोरी, तोड़फोड़ या दूसरे गलत काम करने वाले लोग कई बार अपना इरादा बदल देते हैं.

क्यों चुना लाल रंग

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाल रंग इंसानों को सबसे जल्दी दिख जाती है. ये दूर से भी आसानी से नजर आ जाता है और लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचता है. यही वजह है कि चेतावनी, खतरे और सेफ्टी से जुड़े कई डिवाइसेज में भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है. CCTV में भी यही रंग लोगों को सतर्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

लाल लाइट का मतलब हमेशा रिकॉर्डिंग?

दरअसल, ऐसा बिलकुल जरूरी नहीं है कि अगर कैमरा में लाल रंग की लाइट जल रही है तो हमेशा रिकॉर्डिंग ही हो रही है. कई कैमरों में ये केवल पावर इंडिकेटर होती है जो बताती है कि कैमरे को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही है. वहीं कुछ मॉडलों में रिकॉर्डिंग के दौरान LED जलती है जबकि कई एडवांस CCTV कैमरे बिना किसी लाल लाइट के भी लगातार रिकॉर्डिंग करते रहते हैं.

क्या सभी CCTV कैमरों में लाल लाइट होती है

ऐसा नहीं है कि सभी सीसीटीवी कैमरों में लाल रंग की लाइट हो. आज मार्केट में मिलने वाले कई हाई-एंड CCTV कैमरों में कोई लाइट नहीं दिखाई देती है. ये कैमरा खासतौर पर बैंक, ऑफिस और पब्लिक जगहों पर लगाए जाते हैं ताकि उनकी मौजूदगी लोगों को पता न चले. वहीं कुछ नकली CCTV कैमरों में भी केवल लाल LED लगाई जाती है ताकि लोग उन्हें असली समझ लें. ऐसे में अगली बार जब लाल रंग की लाइट दिखे तो समझ जाएं कि सीसीटीवी कैमरा एक्टिव मोड में है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 21 Jul 2026 01:46 PM (IST)
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