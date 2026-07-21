CCTV में हमेशा लाल रंग की लाइट ही क्यों दिखती है? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह
CCTV कैमरे में लगी लाल LED का सबसे बड़ा मकसद लोगों को ये संकेत देना होता है कि वहां निगरानी की जा रही है.
- सभी कैमरों में लाल बत्ती नहीं होती, कुछ नकली होते हैं।
CCTV: आज कल लोग अपने घरों में सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करने लगे हैं. ये घर की सेफ्टी के लिए आज एक जरूरी डिवाइस बन चुका है. सिर्फ घर ही नहीं, आज ज्यादातर पब्लिक प्लेसेज में भी इन कैमरों का इस्तेमाल होने लगा है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि सीसीटीवी कैमरा में हमेशा लाल रंग की लाइट ही क्यों दिखती है. आइए जानते हैं कि क्या है इसकी वजह.
क्या है लाल रंग का मकसद
जानकारी के मुताबिक, CCTV कैमरे में लगी लाल LED का सबसे बड़ा मकसद लोगों को ये संकेत देना होता है कि वहां निगरानी की जा रही है. जब कोई व्यक्ति कैमरे पर लाल लाइट देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है. इससे चोरी, तोड़फोड़ या दूसरे गलत काम करने वाले लोग कई बार अपना इरादा बदल देते हैं.
क्यों चुना लाल रंग
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाल रंग इंसानों को सबसे जल्दी दिख जाती है. ये दूर से भी आसानी से नजर आ जाता है और लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचता है. यही वजह है कि चेतावनी, खतरे और सेफ्टी से जुड़े कई डिवाइसेज में भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है. CCTV में भी यही रंग लोगों को सतर्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
लाल लाइट का मतलब हमेशा रिकॉर्डिंग?
दरअसल, ऐसा बिलकुल जरूरी नहीं है कि अगर कैमरा में लाल रंग की लाइट जल रही है तो हमेशा रिकॉर्डिंग ही हो रही है. कई कैमरों में ये केवल पावर इंडिकेटर होती है जो बताती है कि कैमरे को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही है. वहीं कुछ मॉडलों में रिकॉर्डिंग के दौरान LED जलती है जबकि कई एडवांस CCTV कैमरे बिना किसी लाल लाइट के भी लगातार रिकॉर्डिंग करते रहते हैं.
क्या सभी CCTV कैमरों में लाल लाइट होती है
ऐसा नहीं है कि सभी सीसीटीवी कैमरों में लाल रंग की लाइट हो. आज मार्केट में मिलने वाले कई हाई-एंड CCTV कैमरों में कोई लाइट नहीं दिखाई देती है. ये कैमरा खासतौर पर बैंक, ऑफिस और पब्लिक जगहों पर लगाए जाते हैं ताकि उनकी मौजूदगी लोगों को पता न चले. वहीं कुछ नकली CCTV कैमरों में भी केवल लाल LED लगाई जाती है ताकि लोग उन्हें असली समझ लें. ऐसे में अगली बार जब लाल रंग की लाइट दिखे तो समझ जाएं कि सीसीटीवी कैमरा एक्टिव मोड में है.
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