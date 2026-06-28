किस जेनरेशन पर Apple ने कितनी महंगी कीं डिवाइस? पढ़ें पूरी 18 पीढ़ियों का लेखा-जोखा

Each Generation iPhone Price: आईफोन की कीमत हमेशा से प्रीमियम रही है. यानी इन्हें खरीदने के लिए ग्राहकों को अपनी जेब खाली करनी पड़ी है. iPhone 17 Series को ऐप्पल ने बढ़ी हुई कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन स्टोरेज ज्यादा होने के कारण यह झटका जोर से नहीं लगा था. इस बार iPhone 18 Pro मॉडल्स की कीमत बड़ा झटका देने वाली है. आइए एक नजर डालते हैं कि हर जनरेशन के साथ ऐप्पल के आईफोन की कीमतें कैसे बढ़ती गईं.

कितनी थी फर्स्ट जनरेशन आईफोन की कीमत?

2007 में फर्स्ट जनरेशन आईफोन के साथ ऐप्पल के इस सबसे ज्यादा बिकने वाले डिवाइस के सफर की शुरुआत हुई थी. फर्स्ट जनरेशन आईफोन को 2007 में 499 डॉलर की कीमत पर लॉन्च किया गया था. भारत में यह आईफोन कभी लॉन्च नहीं हुआ.

iPhone 3G- ऐप्पल ने 2008 में iPhone 3G को लॉन्च किया था. अमेरिका में इसकी कीमत 199 डॉलर थी और भारत में इसे 31,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. ऐप्पल ने एयरटेल और वोडाफोन के साथ कॉलेब्रेशन में यह फोन लॉन्च किया था.

iPhone 4- ऐप्पल ने मई, 2011 में इस आईफोन को 34,500 रुपये की कीमत पर उतारा था. करीब छह महीने बाद कंपनी ने iPhone 4s लॉन्च किया और इसकी कीमत 44,500 रुपये रखी.

iPhone 5- अक्टूबर, 2012 में कंपनी 16GB वाला iPhone 5 लाई और इसकी कीमत 45,500 रुपये रखी. इसके बाद नवंबर, 2013 में iPhone 5c और iPhone 5s को लॉन्च किया गया था. इनकी कीमतें क्रमश: 41,900 और 53,500 रुपये थीं.

iPhone 6/6 Plus- 2014 में नेक्स्ट जनरेशन आईफोन लॉन्च करते हुए ऐप्पल ने iPhone 6/6 Plus को भारत में लॉन्च किया. 6 की कीमत में इजाफा नहीं किया गया और यह 5s की तरह 53,500 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था. वहीं प्लस मॉडल के दाम 62,500 रुपये रखे गए.

iPhone 6s और 6s Plus- 2015 में ऐप्पल ने 6 सीरीज को ही कंटिन्यू किया और दो नए मॉडल उतारे. iPhone 6s को 62,000 रुपये और 6s Plus को 72,000 रुपये में लॉन्च किया गया.

iPhone SE 1st Gen, iPhone 7 और iPhone 7 Plus- 2016 में ऐप्पल ने कुल तीन मॉडल लॉन्च किए. SE 1st Gen की कीमत 39,000 रुपये, iPhone 7 की कीमत 60,000 रुपये और Plus की 72,000 रुपये रखी गई.

iPhone 8, 8 Plus और iPhone X- 2017 में आईफोन के सफर को 10 साल पूरे हो गए थे. इस मौके पर कंपनी ने पहले सितंबर में iPhone 8 और 8 Plus लॉन्च किया. इनके दाम क्रमश: 64,000 और 73,000 रुपये थे. दो महीने बाद ही आईफोन 9 सीरीज को स्किप कर ऐप्पल ने iPhone X लॉन्च किया और इसकी कीमत 89,000 रुपये रखी.

iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr- सितंबर-अक्टूबर 2018 में ये तीन आईफोन लॉन्च हुए और इनकी कीमतें क्रमश: 99,900, 1,09,900 और 76,900 रुपये रखी गईं.

iPhone SE 2nd Gen और iPhone 11 सीरीज- 2019 में ऐप्पल किफायती आईफोन का सेकंड जनरेशन वेरिएंट लेकर आई, जिसे 42,500 रुपये में लॉन्च किया गया था. इसी साल सितंबर में आईफोन 11 सीरीज आई, जिसकी शुरुआती कीमत 64,900 रुपये से शुरू होकर 1,09,900 तक गई थी.

iPhone 12 सीरीज- 2020 में Apple की iPhone 20 सीरीज लॉन्च हुई. इसमें iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max मॉडल शामिल थे. इसकी शुरुआती कीमत 69,900 रुपये से लेकर 1,29,000 रुपये तक थी.

iPhone 13 सीरीज- 2021 में आईफोन 13 सीरीज लॉन्च हुई. इसमें भी 12 सीरीज की तरह 4 आईफोन शामिल थे. इस सीरीज की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी और ये आईफोन भी 12 सीरीज के दामों पर ही लॉन्च हुए.

iPhone 14 सीरीज- 2022 में लॉन्च हुई इस सीरीज में 4 आईफोन थे, लेकिन मिनी को प्लस मॉडल से रिप्लेस कर दिया गया. iPhone 14 की शुरुआती कीमत 79,900 थी, जबकि Pro Max मॉडल की शुरुआती कीमत बढ़कर 139,900 रुपये हो गई थी.

iPhone 15 सीरीज- 2023 में आई इस सीरीज में भी प्रीवियस जनरेशन की तरह 4 मॉडल उतारे गए थे. इस सीरीज की शुरुआती कीमत भी 79,900 रुपये थी और प्रो मैक्स मॉडल के बेस वेरिएंट के लिए ग्राहकों को लगभग 1.60 लाख रुपये चुकाने पड़े थे.

iPhone 16 सीरीज- 2024 में ऐप्पल आईफोन 16 सीरीज लेकर आई. इसकी कीमत की बात करें तो बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 79,900 रुपये थी, जबकि प्रो मैक्स का बेस वेरिएंट थोड़ा सस्ता होकर 1,44,900 रुपये में लॉन्च हुआ था.

iPhone 17 सीरीज- पिछले साल ऐप्पल ने iPhone 17 सीरीज लॉन्च की थी. इसमें प्लस मॉडल को अल्ट्रा-स्लिम आईफोन एयर से रिप्लेस किया गया. इस सीरीज की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये थी, जबकि 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये रखी गई.

iPhone 18 Series- ऐप्पल इस साल सितंबर में iPhone 18 Pro मॉडल्स और फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी. इनकी कीमतें सामने नहीं आई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये तीनों ही ऐप्पल के अब तक के सबसे महंगे आईफोन हो सकते हैं.

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