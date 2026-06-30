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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर फोटो भेजते ही हो जाती है Blur? जानिए Original Quality में भेजने की ये आसान ट्रिक

WhatsApp पर फोटो भेजते ही हो जाती है Blur? जानिए Original Quality में भेजने की ये आसान ट्रिक

WhatsApp Hacks: जब भी व्हाट्सऐप पर कोई फोटो सेंड की जाती है तो ऐप उसे कंप्रेस कर देता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 30 Jun 2026 10:02 AM (IST)
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  • ओरिजनल/HD फोटो अधिक स्टोरेज लेती हैं, Wi-Fi उपयोग करें।

WhatsApp Hacks: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप आज के समय में लोगों की जरुरत बन चुका है. ऑफिस ग्रुप से लेकर दोस्तों से बात करने तक के लिए लोग आज व्हाट्सऐप का ही इस्तेमाल करते हैं. इतना ही नहीं, अक्सर लोग डॉक्यूमेंट्स और फोटो-वीडियो भेजने के लिए भी व्हाट्सऐप का यूज करते हैं. लेकिन कई बार देखा गया है कि जब भी कोई व्हाट्सऐप पर फोटो भेजता है तो उसकी ओरिजनल क्वालिटी कम हो जाती है. इसीलिए आज हम आपको ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप भी व्हाट्सऐप पर बिना फोटो की ओरिजनल क्वालिटी खोए फोटो दूसरों को सेंड कर सकते हैं.

कैसे सेंड करें Original Quality की फोटो

अब अगर आप भी फोटो को उसकी ओरिजनल क्वालिटी में भेजना चाहते हैं तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

  • सबसे पहले WhatsApp खोलें और जिसे फोटो भेजना है उसकी चैट ओपन करें.
  • इसके बाद Attach या '+' आइकन पर टैप करें.
  • अब Document ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद Choose from Gallery या Browse का ऑप्शन चुनें.
  • अब जिस फोटो को भेजना चाहते हैं उसे सलेक्ट करें और Send कर दें.

इस तरीके से भेजी गई फोटो Compress नहीं होती और उसकी क्वालिटी काफी हद तक Original बनी रहती है.

क्यों कम हो जाती है फोटो की क्वालिटी

जानकारी के मुताबिक, जब भी व्हाट्सऐप पर कोई फोटो सेंड की जाती है तो ऐप उसे कंप्रेस कर देता है. ये सेटिंग ऐप में डिफॉल्ट रूप से मौजूद होता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फोटो जल्दी अपलोड और डाउनलोड हो सके और यूजर का इंटरनेट डेटा भी कम खर्च हो.

चुन सकते हैं HD Quality

इतना ही नहीं, आप फोटो को एचडी क्वालिटी में भी सेंड कर सकते हैं. दरअसल, WhatsApp ने HD फोटो भेजने का फीचर भी दिया है. अगर आप नॉर्मल तरीके से Gallery से फोटो भेज रहे हैं तो फोटो चुनने के बाद ऊपर दिखाई देने वाले HD आइकन पर टैप करें और HD Quality चुनकर फोटो भेजें.

स्टोरेज पर भी रखें नजर

आपको बता दें कि Original या HD Quality में भेजी गई तस्वीरों को साइज नॉर्मल फोटो के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है. इसके लिए मोबाइल में पर्याप्त स्टोरेज रखें. अगर आपका इंटरनेट लिमिटेड है तो Wi-Fi पर ऐसी फाइलें डाउनलोड करना बेहतर रहेगा. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर WhatsApp की Auto Download सेटिंग्स को भी बदल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: सिर्फ स्मार्टफोन नहीं! Powerbank से चार्ज कर सकते हैं ये 5 Devices, चेक करें लिस्ट

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 30 Jun 2026 10:02 AM (IST)
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