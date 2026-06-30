WhatsApp पर फोटो भेजते ही हो जाती है Blur? जानिए Original Quality में भेजने की ये आसान ट्रिक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ओरिजनल/HD फोटो अधिक स्टोरेज लेती हैं, Wi-Fi उपयोग करें।

WhatsApp Hacks: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप आज के समय में लोगों की जरुरत बन चुका है. ऑफिस ग्रुप से लेकर दोस्तों से बात करने तक के लिए लोग आज व्हाट्सऐप का ही इस्तेमाल करते हैं. इतना ही नहीं, अक्सर लोग डॉक्यूमेंट्स और फोटो-वीडियो भेजने के लिए भी व्हाट्सऐप का यूज करते हैं. लेकिन कई बार देखा गया है कि जब भी कोई व्हाट्सऐप पर फोटो भेजता है तो उसकी ओरिजनल क्वालिटी कम हो जाती है. इसीलिए आज हम आपको ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप भी व्हाट्सऐप पर बिना फोटो की ओरिजनल क्वालिटी खोए फोटो दूसरों को सेंड कर सकते हैं.

कैसे सेंड करें Original Quality की फोटो

अब अगर आप भी फोटो को उसकी ओरिजनल क्वालिटी में भेजना चाहते हैं तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

सबसे पहले WhatsApp खोलें और जिसे फोटो भेजना है उसकी चैट ओपन करें.

इसके बाद Attach या '+' आइकन पर टैप करें.

अब Document ऑप्शन चुनें.

इसके बाद Choose from Gallery या Browse का ऑप्शन चुनें.

अब जिस फोटो को भेजना चाहते हैं उसे सलेक्ट करें और Send कर दें.

इस तरीके से भेजी गई फोटो Compress नहीं होती और उसकी क्वालिटी काफी हद तक Original बनी रहती है.

क्यों कम हो जाती है फोटो की क्वालिटी

जानकारी के मुताबिक, जब भी व्हाट्सऐप पर कोई फोटो सेंड की जाती है तो ऐप उसे कंप्रेस कर देता है. ये सेटिंग ऐप में डिफॉल्ट रूप से मौजूद होता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फोटो जल्दी अपलोड और डाउनलोड हो सके और यूजर का इंटरनेट डेटा भी कम खर्च हो.

चुन सकते हैं HD Quality

इतना ही नहीं, आप फोटो को एचडी क्वालिटी में भी सेंड कर सकते हैं. दरअसल, WhatsApp ने HD फोटो भेजने का फीचर भी दिया है. अगर आप नॉर्मल तरीके से Gallery से फोटो भेज रहे हैं तो फोटो चुनने के बाद ऊपर दिखाई देने वाले HD आइकन पर टैप करें और HD Quality चुनकर फोटो भेजें.

स्टोरेज पर भी रखें नजर

आपको बता दें कि Original या HD Quality में भेजी गई तस्वीरों को साइज नॉर्मल फोटो के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है. इसके लिए मोबाइल में पर्याप्त स्टोरेज रखें. अगर आपका इंटरनेट लिमिटेड है तो Wi-Fi पर ऐसी फाइलें डाउनलोड करना बेहतर रहेगा. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर WhatsApp की Auto Download सेटिंग्स को भी बदल सकते हैं.

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