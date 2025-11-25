फोन खरीदते ही कर लें ये काम, सालों तक नए जैसा ही रहेगा आपका मोबाइल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ समय से महंगे फोन की डिमांड बढ़ी है. अब लोग एक बार पैसे लगाकर महंगा फोन लेते हैं और उसे पहले से ज्यादा समय तक यूज करते हैं. ऐसे में फोन को नए जैसा बनाए रखना जरूरी हो जाता है ताकि इसकी परफॉर्मेंस खराब न हो. इसके लिए आपको फोन खरीदते ही कुछ काम करने पड़ेंगे, जिससे फोन की परफॉर्मेंस लंबे समय तक नए जैसी बनी रहेगी.

अनवांंटेड फीचर्स को कर दें डिसेबल

नए फोन में कंपनियां कई फीचर्स और एनिमेशन देती हैं. इनमें से हर किसी यूजर को हर फीचर और एनिमेशन की जरूरत नहीं होती. इसलिए अपनी जरूरत के फीचर्स और एनिमेशन को छोड़कर बाकी सब को डिसेबल कर दें. इससे फोन की प्रोसेसिंग पावर और बैटरी बचेगी.

अनवांटेड ऐप्स की भी करें छुट्टी

अनवांटेड फीचर्स की तरह फोन से अनवांटेड ऐप्स की भी छुट्टी कर दें. नए फोन में कई ऐसी ऐप्स आती हैं, जिन्हें आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी तरह अगर फोन थोड़ा पुराना हो गया है तो उन ऐप्स को भी हटा दें, जिन्हें आपने बाद में इंस्टॉल किया था, लेकिन अब यूज नहीं कर रहे. इससे आपके डेटा भी उन ऐप्स के पास नहीं जाएगा और स्टोरेज स्पेस भी बचा रहेगा.

सॉफ्टवेयर को करते रहें अपडेट

अपने फोन के सॉफ्टवेयर और ऐप्स को हमेशा अपडेटेड रखें. इस तरीके से आप सिक्योरिटी बग्स से भी बचे रहेंगे और आपको नए-नए फीचर्स भी मिलते रहेंगे. आजकल गूगल जैसी कंपनियां अपने फोन पर 7 साल तक सॉफ्टेयर अपग्रेड दे रही हैं, जिससे सालों-साल फोन को नए फीचर्स मिलते रहते हैं.

नुकसान से बचाएंगे स्क्रीन गार्ड और कवर

कई लोगों को अपने फोन पर स्क्रीन गार्ड और कवर लगाना पसंद नहीं होता. उनका मानना है कि इससे फोन का लुक छिप जाता है या फोन मोटा लगने लगता है. उनकी इस बात में दम है, लेकिन स्क्रीन गार्ड और कवर फोन को गिरने पर होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं. इसके अलावा ये फोन की चमक को भी नई जैसी रखने में मदद करते हैं.

ये भी पढ़ें-

TECH EXPLAINED: Wi-FI Calling क्या होती है और कैसे करती है काम? जानिए इसे यूज करने के फायदे