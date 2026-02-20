फोन की स्पीड करनी है तेज तो आज ही कर लें ये 5 काम, सुपरफास्ट दौड़ेगा आपका मोबाइल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन की स्पीड करनी है तेज तो आज ही कर लें ये 5 काम, सुपरफास्ट दौड़ेगा आपका मोबाइल

कुछ समय यूज के बाद स्मार्टफोन की स्पीड स्लो हो जाती है और ऐप्स और फाइल्स को लोड होने में टाइम लगने लगता है. कुछ आसान तरीकों से इस समस्या को दूर किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 12:42 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

जब स्मार्टफोन थोड़ा पुराना हो जाता है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है. कई लोग स्टोरेज की कमी को इसके पीछे का कारण समझ लेते हैं तो कुछ को लगता है कि फोन पुराना होने पर स्पीड स्लो हो जाना नॉर्मल है. असल में हमेशा ऐसा नहीं होता है. फोन में कई ऐसी चीजें होती हैं, जिनका ध्यान रखने पर आपका फोन सुपरफास्ट चलेगा. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोन को सुपरफास्ट बनाने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए.

सॉफ्टवेयर और ऐप्स को रखें अपडेटेड

हमेशा अपने फोन के सॉफ्टवेयर और ऐप्स को अपडेटेड रखें. इससे फोन की परफॉर्मेंस स्मूद होती है और बैटरी लाइफ भी बेहतर होती है. फोन को अपडेट न करने से इसमें साइबर अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है.

यूज न होने वाले फीचर्स को कर दें डिसेबल

आमतौर पर ब्लूटूथ और लाइव लोकेशन जैसे फीचर्स ऑन ही रहते हैं. अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है तो यूज के बाद इन्हें डिसेबल कर दें. इससे फोन की बैटरी भी बचेगी और बाकी रिसोर्सेस पर भी लोड कम होगा, जिससे फोन एकदम स्मूद चलने लगेगा.

स्टोरेज का रखें ध्यान

स्टोरेज फुल होने पर फोन की स्पीड स्लो होना पक्का है. इसलिए अगर आपके फोन में स्टोरेज फुल हो गई है तो आप अनयूज्ड ऐप्स को हटा सकते हैं. इसी तरह पुरानी या डुप्लिकेट फोटो-वीडियो और दूसरी फाइल्स को डिलीट कर स्टोरेज खाली कर सकते हैं. 

फोन को करें रिस्टार्ट

अगर आपको लगता है कि फोन चलते-चलते अचानक स्लो हो गया और बाकी दिनों की तुलना में स्लो चल रहा है तो इसे रिस्टार्ट करें. ऐसा करने से टेंपरेरी बग्स फिक्स हो जाते हैं और बैकग्राउंड एक्टिविटीज भी बंद हो जाती है. इससे रिस्टार्ट होने पर फोन की स्पीड बढ़ जाएगी.

फैक्ट्री सेटिंग है आखिरी ऑप्शन

अगर ऊपर दिए गए तरीके में से कोई भी काम नहीं कर रहा है तो फैक्ट्री रीसेट आखिरी ऑप्शन है. इसमें फोन में स्टोर सारी सेटिंग्स और फाइल्स डिलीट हो जाती है और आपको एकदम नया फोन देखने को मिलेगा. ध्यान रहे कि फैक्ट्री रीसेट में सारा डेटा उड़ जाएगा, इसलिए पहले ही बैकअप ले लें.

Published at : 20 Feb 2026 12:41 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
Embed widget