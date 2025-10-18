फ्री WiFi के लालच में न पड़ें, हो सकता है यह कांड, सरकार ने जारी किया अलर्ट

फ्री वाई-फाई का लालच महंगा पड़ सकता है. अगर आप किसी जगह फ्री पब्लिक वाई-फाई यूज कर रहे हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. फेस्टिव सीजन में यह सलाह इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि लोग शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाली दूसरी जगहों पर नेटवर्क न होने के चलते पब्लिक वाई-फाई से अपने फोन को कनेक्ट कर ट्रांजेक्शन करते हैं. अगर आप भी ऐसा करने वालों में शामिल हैं तो ठहरकर सोचने की जरूरत है. पब्लिक वाई-फाई के जरिए आपके साथ फ्रॉड हो सकता है.

UGC ने भी जारी किया अलर्ट

हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने छात्रों को पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है. UGC का कहना है कि छात्र अपना पर्सनल और वर्क अकाउंट एक्सेस करने के लिए पब्लिक वाई-फाई का यूज न करें. ऐसा करने से स्कैम और फ्रॉड का खतरा रहता है.

पब्लिक वाई-फाई से क्या खतरा?

पब्लिक वाई-फाई सुविधाजनक है, लेकिन यह खतरनाक भी साबित हो सकती है. दरअसल, ऐसे नेटवर्क को कोई भी ज्वॉइन कर सकता है. इसमें सिक्योरिटी की ज्यादा लेयर नहीं होती और एक बार पासवर्ड डालते ही डिवाइस इससे कनेक्ट हो जाता है. इसी का फायदा उठाकर हैकर्स आपके डिवाइस तक अपनी पहुंच बनाकर डेटा चुरा या आपके फोन में कोई मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं. इसका मतलब है कि पब्लिक वाई-फाई पर आपका अकाउंट और डेटा सुरक्षित नहीं है.

पब्लिक वाई-फाई पर बरतें ये सावधानी

अगर बहुत जरूरी न हो तो पब्लिक वाईफाई से अपने डिवाइस को कनेक्ट न करें. कई बार अगर जरूरत पड़ने पर डिवाइस कनेक्ट करना पड़े तो हमेशा VPN का इस्तेमाल करें ताकि आपका डेटा एनक्रिप्ट हो जाए. जानकारों का कहना है कि पब्लिक वाईफाई पर कभी भी डिजिटल ट्रांजेक्शन और सोशल मीडिया ऐप्स का यूज न करें. इनके हैक होने का खतरा ज्यादा होता है.

