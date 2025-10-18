इस आईफोन पर मिल रही है 33 हजार रुपये की छूट, जल्दी करें, डील हाथ से निकल न जाएं

अगर आप कम बजट में नया आईफोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार अवसर है. 2023 में लॉन्च हुआ आईफोन 15 इस समय भारी छूट के साथ अवेलेबल है. इस आईफोन की लॉन्चिंग को भले ही दो साल हो गए हैं, लेकिन इसका शानदार लुक और दमदार फीचर्स आज भी यूजर्स को आकर्षित करते हैं. iOS 26 के लिए कंपेटिबल इस आईफोन को अपडेट कर ऐप्पल के लेटेस्ट फीचर्स का फायदा उठाया जा सकता है. अभी यह आईफोन लगभग 33 हजार रुपये की छूट के साथ बिक रहा है. आइए इसके फीचर्स और डील के बारे में डिटेल से जानते हैं.

सबसे पहले जानें फीचर्स

इस आईफोन 15 में 6.1 इंच का डिस्प्ले और ऐप्पल का A16 Bionic प्रोसेसर दिया गया है. यह 6GB रैम के साथ आता है. इसके रियर में 48MP+12MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP का लेंस मिलता है. डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन के लिए इसे IP68 रेटिंग मिली है. वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आने वाले इस आईफोन को प्रीमियम लुक दिया गया है. यह आईफोन ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो और पिंक कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ था.

फोन पर मिल रही बंपर छूट

इस फोन को शुरुआत में 79,900 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया था. एक साल बाद इसकी कीमत घटकर 69,900 रुपये हो गई थी. अब अमेजन पर 47,999 रुपये में लिस्टेड है. इस तरह देखा जाए तो यह फोन अपनी असली कीमत से लगभग 32,000 रुपये कम कीमत पर उपलब्ध है. सिर्फ इतना ही नहीं, अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर इस आईफोन पर 1450 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा. इस तरह ऐप्पल के इस मॉडल पर आप 33,000 रुपये से अधिक की छूट पा सकते हैं. अगर आपके अमेजन पे क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप दूसरे ऑफर्स का फायदा भी उठा सकते हैं.

