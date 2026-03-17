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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाते ही यह गलती तो नहीं कर रहे आप! जल्दबाजी से हो सकता है बड़ा कांड, संभलकर करें यूज

इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाते ही यह गलती तो नहीं कर रहे आप! जल्दबाजी से हो सकता है बड़ा कांड, संभलकर करें यूज

Induction Cooktop Use Tips: इंडक्शन चूल्हे को यूज के तुरंत बाद स्विच ऑफ न करें. ऐसा करने से इसकी हीट बाहर नहीं आ पाती है और पार्ट्स के खराब होने का खतरा रहता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 07:33 AM (IST)
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Induction Cooktop Use Tips: LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच इंडक्शन चूल्हों की डिमांड बढ़ी है. लोगों ने अब इंडक्शन चूल्हा यूज करना शुरू कर दिया है. अगर आप भी इंडक्शन चूल्हा ले आए हैं और उसे यूज कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना जरूरी है. कभी भी चूल्हे को यूज करने के तुरंत बाद बंद नहीं करना चाहिए. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इस गलती से बचने की जरूरत है. आइए जानते हैं कि यूज के तुरंत बाद बंद करने से चूल्हे को क्या नुकसान हो सकता है.

यूज के तुरंत बाद बंद करने का क्या नुकसान?

इंडक्शन चूल्हे को अगर यूज के तुरंत बाद स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो इससे वह ठीक तरीके से ठंडा नहीं हो पाएगा और ओवरहीटिंग से उसके पार्ट्स खराब हो सकते हैं. दरअसल, जब चूल्हे को स्विच ऑफ किया जाता है तो उसका कूलिंग फैन भी बंद हो जाता है और वह अंदर की हीट को बाहर नहीं निकाल पाता है. इससे हीट अंदर ही रह जाती है, जो पार्ट्स को खराब कर सकती है. अगर लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहती है तो पार्ट्स की लाइफ कम हो सकती है और रिपेयरिंग का खर्चा आ सकता है.

बंद करने का सही तरीका क्या है?

अगर इंडक्शन चूल्हे पर आपने खाना बना लिया है तो तुरंत इसकी पावर सप्लाई को बंद न करें. खाना पकने के बाद चूल्हे को थोड़ी देर पावर सप्लाई की जरूरत होती है ताकि उसका फैन हीट को बाहर निकाल दें. जब आपको लगे कि अब चूल्हे की हीट बाहर निकल गई है तो इसकी पावर सप्लाई को बंद कर दें. इससे आपका खाना भी पक जाएगा और चूल्हे के पार्टस खराब होने का भी डर नहीं रहेगा. साथ ही चूल्हे के एयर वेंट्स को साफ रखना जरूरी है. चूल्हा रखते समय यह ध्यान रहे कि इसके वेंट्स ब्लॉक न हो जाएं.

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Published at : 17 Mar 2026 07:33 AM (IST)
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