हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी1,000 करोड़ रुपये, दिल्ली वालों के खातों से इतने पैसे लूट ले गए साइबर अपराधी, इन तरीकों से किया सबसे ज्यादा फ्रॉड

1,000 करोड़ रुपये, दिल्ली वालों के खातों से इतने पैसे लूट ले गए साइबर अपराधी, इन तरीकों से किया सबसे ज्यादा फ्रॉड

दिल्ली वालों को इस साल साइबर अपराधी 1,000 करोड़ रुपये की चपत लगा चुके हैं. इनमें से केवल 20 प्रतिशत पैसा ही बैंक अकाउंट में फ्रीज हो पाया है. बाकी स्कैमर्स की जेब तक पहुंच गया.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

साइबर अपराधी इस साल दिल्ली वालों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये की चपत लगा चुके हैं. इनमें से करीब 20 प्रतिशत फंड को ही फ्रीज किया जा सका है. पिछले साल की बात करें तो 2024 में साइबर अपराधियों ने दिल्लीवालों से लगभग 1,100 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया था, जिनमें से केवल 10 प्रतिशत पैसा ही बैंक अकाउंट में फ्रीज करवाया जा सका था. बता दें कि पिछले देश और दुनिया में साइबर फ्रॉड के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है. 

पुलिस ने की यह अपील

DCP (इंटेलीजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस) विनीत कुमार ने साइबर फ्रॉड के पीड़ितों से तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि लोगों को फ्रॉड होते ही तुरंत इसकी जानकारी 1930 नंबर पर देनी चाहिए. क्राइम की रिपोर्ट होने और ट्रांजेक्शन की डिटेल मिलने पर फ्रॉड हुए पैसे को होल्ड पर डालने की प्रोसेस शुरू कर दी जाती है. 

इन स्कैम से हुई सबसे ज्यादा ठगी

दिल्ली में लोगों से सबसे ज्यादा ठगी निवेश के नाम, डिजिटल अरेस्ट और बॉस स्कैम के जरिए हुई है. निवेश के नाम पर हो रहे स्कैम में स्कैमर्स लोगों को ज्यादा कमाई का लालच देकर उनसे पैसा ठग लेते हैं. अगर डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो इसमें स्कैमर्स पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को वीडियो कॉल करते हैं. इसमें वो लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर पैसा ऐंठते हैं. इसी तरह बॉस स्कैम में स्कैमर्स किसी कंपनी या बड़े अधिकारी बनकर कंपनी के उन लोगों से संपर्क करते हैं, जो फाइनेंस का काम देखते हैं. ये फर्जी मैसेज भेजकर उनसे कंपनी के काम के नाम पर पैसा ट्रांसफर करवा लेते हैं. 

स्कैम से बचाव के तरीके

पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ग्रुप ज्वॉइन करने से बचने और संदिग्ध लिंक से ऐप या फाइल डाउनलोड न करने की सलाह दी है. DCP कुमार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सीनियर अधिकारी या बॉस बनकर पैसे के लिए कॉल करें तो ऐसे मामलों में हमेशा क्रॉस चेक करें. बिना पुष्टि के ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन न करें.

Published at : 18 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Online Crime Cyber Fraud TECH NEWS
