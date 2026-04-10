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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीछोटी-सी भी PDF File से बड़ा खतरा, ओपन करते ही हैक हो सकता है आपका कंप्यूटर

छोटी-सी भी PDF File से बड़ा खतरा, ओपन करते ही हैक हो सकता है आपका कंप्यूटर

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने एक नए साइबर अटैक को लेकर कंप्यूटर यूजर को अलर्ट किया है. इस अटैक में PDF Files के जरिए लोगों को टारगेट किया जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Apr 2026 12:11 PM (IST)
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  • PDF फाइलें खोलने से कंप्यूटर को खतरा, हैकर्स कर रहे डेटा चोरी।
  • Adobe Reader की खामी का हैकर कर रहे दुरुपयोग, फाइल खोलते ही एक्सेस।
  • तेल-गैस संबंधी PDF फाइलों से हो रहा हमला, अब तक नहीं आया पैच।
  • अज्ञात PDF फाइलें न खोलें, सिस्टम अपडेट रखें, रहें सतर्क।

कंप्यूटर पर एक छोटी-सी PDF File खोलने से बड़ा नुकसान हो सकता है. अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी में Adobe Reader यूज करते हैं तो PDF File ओपन करने से भी आपके डिवाइस को खतरा हो सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, साइबर हैकर लोगों के डिवाइस को टारगेट करने के लिए PDF Files का यूज कर रहे हैं. सिक्योरिटी रिसर्चर Haifei Li ने इस बग को फ्लैग किया है. इसके जरिए हैकर Adobe Reader की एक खामी का दुरुपयोग करते हुए लोगों को निशाना बना रहे हैं. आइए इस साइबर अटैक के खतरे के बारे में डिटेल से जानते हैं.

सिर्फ PDF File ओपन करते ही हो जाता है कांड

यह साइबर अटैक कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूजर को PDF File ओपन करने के अलावा कोई और एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है. जैसे ही कोई यूजर फाइल ओपन करेगा, उसके डिवाइस की एक्सेस हैकर्स के पास चली जाएगी. हैकर्स पिछले करीब 4 महीनों से इस तरीके से लोगों को टारगेट करते हुए उनका डेटा चोरी कर रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर का कहना है कि यह अटैक चुपचाप सिस्टम से डेटा चुराता रहता है. यह बग बिल्ट-इन अडोब टूल्स की मदद से लोकल फाइल्स को रीड करता है और यूजर को इसकी भनक तक नहीं लगती.

ऐसे फैलाई जा रही हैं PDF Files

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस अटैक के लिए यूज होने वाली PDF Files तेल और गैस से जुड़े टॉपिक्स से जुड़ी होती हैं. जैसे ही लोग इन्हें पढ़ने के लिए ओपन करते हैं, उनका डिवाइस हैकर्स का टारगेट बन जाता है. अभी तक इस खामी को दूर करने के लिए Adobe की तरफ से कोई सिक्योरिटी पैच जारी नहीं किया गया है. सिक्योरिटी रिसर्चर ने Haifei Li ने कहा कि यूजर्स को सावधान रहने की जरूरत है और कंपनी की तरफ से कोई पैच जारी न होने के कारण उन्होंने इस फाइंडिंग को पब्लिश करने का फैसला किया है.

इस प्रकार के अटैक से सावधान कैसे रहें?

पिछले कुछ समय से साइबर अटैक की घटनाओं में खूब इजाफा देखने को मिल रहा है. इसके चलते अलर्ट रहना बहुत जरूरी हो गया है. इस अटैक को लेकर एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि यूजर्स को अनजान लोगों की तरफ से आई PDF Files ओपन करने से बचना चाहिए. इसके अलावा अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें. इससे साइबर हमले का खतरा कम होता है.

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Published at : 10 Apr 2026 12:11 PM (IST)
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