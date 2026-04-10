हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Iran War Ceasefire: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'इजरायल कैंसर, बनाने वाले नर्क में जलेंगे', नेतन्याहू का आया तगड़ा जवाब

US Iran War Ceasefire: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'इजरायल कैंसर, बनाने वाले नर्क में जलेंगे', नेतन्याहू का आया तगड़ा जवाब

US Iran War Ceasefire News: ईरान-अमेरिका सीजफायर के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा रिएक्शन दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 10 Apr 2026 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पाकिस्तान और इजरायल के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायल को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी. ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता की तैयारी हो रही है, उसी समय लेबनान में लोगों की हत्या हो रही है. उन्होंने इजरायल पर आरोप लगाया कि गाजा, ईरान और अब लेबनान में निर्दोष लोगों का खून बहाया जा रहा है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायल को अभिशाप बताते हुए उसकी तुलना कैंसर से की. उन्होंने कहा, "जिन लोगों ने कैंसर जैसा देश बनाया है, वे उम्मीद करते हैं कि वो नर्क की आग में जलें.' हालांकि, बाद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ ने इजरायल के खिलाफ दिए गए कैंसर वाले बयान समेत उन्हें नर्क में जला देने वाले ट्वीट को डिलीट कर दिया है.

आसिफ के बयान पर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताया और कहा कि किसी भी सरकार की ओर से इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती, खासकर उस देश से जो खुद को शांति प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है. इजरायल के विदेश मंत्री गिडियन सार ने भी पाकिस्तान की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान खतरनाक हैं और इससे इजरायल के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा मिलता है. उन्होंने साफ किया कि इजरायल अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा.

इजरायल और हिज़्बुल्लाह के बीच जंग जारी
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब लेबनान में इजरायल और हिज़्बुल्लाह के बीच जंग जारी है. हाल ही में हुए हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है. लेबनान को लेकर सीजफायर पर भी मतभेद बना हुआ है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि सीजफायर पूरे क्षेत्र पर लागू है, जिसमें लेबनान भी शामिल है. इजरायल और अमेरिका का कहना है कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है. इस बीच, इजरायल और लेबनान के बीच अगले हफ्ते अमेरिका में बातचीत होने की संभावना है. हालांकि, इजरायल पहले ही साफ कर चुका है कि वह हिज़्बुल्लाह के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा. दूसरी ओर ईरान ने भी संकेत दिया है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुके तो वह अमेरिका के साथ होने वाली शांति वार्ता को टाल सकता है. इससे कूटनीतिक कोशिशों पर असर पड़ सकता है. एक तरफ बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार हमले और कड़े बयान हालात को और जटिल बना रहे हैं.

ये भी पढ़ें: इजरायल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनेई ने कहा - 'हम सभी...'

Published at : 10 Apr 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Khawaja Asif Iran War WORLD NEWS IN HINDI ISRAEL IRAN WAR US Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Iran War Ceasefire: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'इजरायल कैंसर, बनाने वाले नर्क में जलेंगे', नेतन्याहू का आया तगड़ा जवाब
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'इजरायल कैंसर, बनाने वाले नर्क में जलेंगे', नेतन्याहू का आया तगड़ा जवाब
विश्व
US-ईरान वार्ता से पहले किले में तब्दील इस्लामाबाद, सिक्योरिटी के लिए टैंकर, C-130 लड़ाकू विमान तैनात
US-ईरान वार्ता से पहले किले में तब्दील इस्लामाबाद, सिक्योरिटी के लिए टैंकर, C-130 लड़ाकू विमान तैनात
विश्व
US Israel Iran War LIVE: 'हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमला करेंगे...' ईरान की चेतावनी के बीच इजरायल का बड़ा ऐलान
LIVE: 'हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमला करेंगे...' ईरान की चेतावनी के बीच इजरायल का बड़ा ऐलान
विश्व
'बेवकूफी' न करे अमेरिका, नेतन्याहू की चालों में न फंसे', ईरान के विदेश मंत्री अराघची का US को अल्टीमेटम
'बेवकूफी' न करे अमेरिका, नेतन्याहू की चालों में न फंसे', ईरान के विदेश मंत्री अराघची का अल्टीमेटम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बेवकूफी' न करे अमेरिका, नेतन्याहू की चालों में न फंसे', ईरान के विदेश मंत्री अराघची का US को अल्टीमेटम
'बेवकूफी' न करे अमेरिका, नेतन्याहू की चालों में न फंसे', ईरान के विदेश मंत्री अराघची का अल्टीमेटम
दिल्ली NCR
दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फरमान, अब रोजाना ऐसे लगानी होगी हाजिरी
दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फरमान, अब रोजाना ऐसे लगानी होगी हाजिरी
इंडिया
India Rafale Deal: राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
राफेल की 3.25 लाख करोड़ की डील में अब भारत ने रखी बड़ी शर्त, फ्रांस को करना पड़ेगा ये काम
क्रिकेट
IPL 2026 के बीच आई दुखद खबर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन; BCCI अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि
IPL 2026 के बीच आई दुखद खबर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन; BCCI अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
विश्व
इजरायल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनेई ने कहा - 'हम सभी...'
इजरायल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनेई ने कहा - 'हम सभी...'
टेक्नोलॉजी
चीन में सुपरकंप्यूटर ही हो गया हैक, हैकर ने चुरा लिया फाइटर जेट और बम से जुड़ा सीक्रेट डेटा
चीन में सुपरकंप्यूटर ही हो गया हैक, हैकर ने चुरा लिया फाइटर जेट और बम से जुड़ा सीक्रेट डेटा
ट्रेंडिंग
Viral Video: बाइक पर जा रही लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे दो लफंगे, वीडियो वायरल हुआ तो भड़के यूजर्स
बाइक पर जा रही लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे दो लफंगे, वीडियो वायरल हुआ तो भड़के यूजर्स
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget