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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीDigital arrest से लेकर UPI fraud तक, सबसे खतरनाक साइबर क्राइम से बचाव के लिए करें ये काम

Digital arrest से लेकर UPI fraud तक, सबसे खतरनाक साइबर क्राइम से बचाव के लिए करें ये काम

Cyber Crime Prevention Tips: साइबर क्राइम के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अलर्ट रहना बहुत जरूरी है. जरा-सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 26 Jun 2026 11:57 AM (IST)
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  • साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट, KYC स्कैम से सावधान।
  • डिजिटल अरेस्ट: वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी फर्जी, तुरंत कॉल काटें।
  • KYC अपडेट कॉल पर न दें, आधिकारिक प्लेटफॉर्म ही उपयोग करें।
  • अजनबियों से निजी जानकारी साझा न करें, शिकायत दर्ज कराएं।

Cyber Crime Prevention Tips: साइबर क्राइम का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. एआई आने के बाद ये क्राइम इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि पढ़े-लिखे लोगों के लिए असली-नकली का अंतर करना मुश्किल हो गया है. यही कारण है कि रोजाना बड़ी संख्या में लोग इन क्राइम का शिकार होते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट और KYC स्कैम जैसे खतरनाक साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम से कैसे करें बचाव?

डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. इसमें स्कैमर पुलिस, जज, कस्टम या बैंक अधिकारी आदि बनकर कॉल करते हैं और किसी झूठे मामले में फंसाने का डर दिखाते हैं. पीड़ित को डराने के लिए ये वीडियो कॉल पर फर्जी पुलिस अधिकारी और थाने भी दिखा देते हैं. आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी सरकारी एजेंसी आपको वीडियो कॉल के जरिए अरेस्ट नहीं कर सकती और न ही वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ हो सकती है. ऐसी कॉल आने पर तुरंत डिस्कनेक्ट कर दें और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर इसकी जानकारी दें.

KYC Scam से बचने का तरीका

इस तरह के स्कैम में स्कैमर बैंक अधिकारी या टेलीकॉम ऑपरेटर बनकर कॉल करता है और आपके अकाउंट, सिम कार्ड, डिजिटल वॉलेट, पैन कार्ड आदि डॉक्यूमेंट को अपडेट करने की बात कहता है. डराने के लिए वो ऐसा न करने पर सिम कार्ड या अकाउंट ब्लॉक होने की भी धमकी देते हैं. इससे बचाव के लिए ध्यान रखें कि अपने अकाउंट, डॉक्यूमेंट या सिम कार्ड आदि की KYC अपडेट कभी भी कॉल पर पूरी न करें. इसके लिए संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करें.

बॉस स्कैम से ऐसे बचें

बॉस स्कैम में साइबर अपराधी किसी कंपनी के सीनियर लीडर बनकर कर्मचारियों से बात करते हैं. बातचीत में उन पर पैसे भेजने या सेंसेटिव इंफोर्मेशन शेयर करने को कहा जाता है. आमतौर पर इस स्कैम की शुरुआत व्हाट्सऐप मैसेज, ईमेल या फोन कॉल से होती है. इससे बचने के लिए हमेशा जानकारी शेयर करने या पैसा भेजने से पहले रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन को वेरिफाई कर लें. बिना वेरिफिकेशन के किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन न करें.

इस बात का ध्यान रखना है सबसे जरूरी

कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी पर्सनल और सेंसेटिव डिटेल्स शेयर न करें. भले ही कोई आपको डरा-धमकाकर या लालच देकर OTP या दूसरी जानकारी मांग रहा है तो तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दें और पुलिस या हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 26 Jun 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Cyber Crime TECH NEWS Digital Arrest
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