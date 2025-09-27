Diwali Sale 2025: टाटा ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन Croma ने इस साल का बहुप्रतीक्षित Festival of Dreams Sale लॉन्च कर दिया है. दशहरा, धनतेरस, दिवाली और भाई दूज से पहले शुरू हुई यह मेगा सेल अब 23 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इसमें ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर 35% तक फ्लैट डिस्काउंट, 20% तक कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर और आसान ईएमआई विकल्प दिए जा रहे हैं.

कई कैटेगरी पर जबरदस्त ऑफर

क्रोमा ने इस बार फेस्टिव सीजन में लगभग हर जरूरी गैजेट और अप्लायंसेज़ पर बड़ी छूट दी है.

स्मार्ट टीवी पर 35% तक डिस्काउंट

स्मार्टफोन्स पर 15% तक ऑफर

रेफ्रिजरेटर पर 25% तक छूट

वॉशिंग मशीन पर 30% तक ऑफर

एयर कंडीशनर्स पर 35% तक डिस्काउंट

लैपटॉप्स पर 20% तक ऑफर

होम और किचन अप्लायंसेज़ पर 35% तक छूट

हेडफोन और ईयरफोन पर 45% तक डिस्काउंट

होम ऑडियो प्रोडक्ट्स पर 30% तक ऑफर

कंपनी ने यह भी बताया कि हाल ही में हुई GST में कटौती के कारण टीवी और एसी जैसे महंगे प्रोडक्ट्स और भी किफायती हो गए हैं.

560+ स्टोर्स और ऑनलाइन शॉपिंग का फायदा

क्रोमा ने फेस्टिव शॉपिंग को आसान बनाने के लिए अपने 560 से ज्यादा स्टोर्स और 200+ शहरों में मजबूत मौजूदगी बनाई है. इसके अलावा, ग्राहक croma.com और Tata Neu ऐप के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं.

चाहे आप स्टोर में जाकर प्रोडक्ट खरीदें या ऑनलाइन ऑर्डर करें, दोनों जगह एक जैसे ऑफर और सेविंग्स का फायदा मिलेगा. साथ ही क्रोमा की कनेक्टेड एक्सपीरियंस सर्विस से ग्राहक ऑनलाइन रिसर्च और रिज़र्व कर सकते हैं, स्टोर से पिकअप ले सकते हैं, पेपरलेस चेकआउट कर सकते हैं और फ्री डिलीवरी व इंस्टॉलेशन का लाभ भी पा सकते हैं.

Flipkart और Amazon पर भी चल रही सेल

जानकारी के लिए बता दें कि ई-कॉमर्स साइट्स अमेजन और फ्लिपकॉर्ट पर भी सेल चल रही है. Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में भी आपको कई इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भारी छूट मिल रही है. वहीं, स्मार्टफोन्स की बात करें तो ये आप Flipkart Big Billion Days Sale 2025 से बेहद सस्ते में खरीद सकते हैं. इसके अलावा इन सेल में आपको कई बैंक और क्रेडिट कार्ड ऑफर्स भी मिल जाते हैं.

