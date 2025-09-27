हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीDiwali Sale 2025: Smart TV से लेकर Air Conditioners तक! यहां कौड़ियों के भाव में मिल रहे ये सामान, होगी बंपर बचत

Diwali Sale 2025: Smart TV से लेकर Air Conditioners तक! यहां कौड़ियों के भाव में मिल रहे ये सामान, होगी बंपर बचत

Diwali Sale 2025: दशहरा, धनतेरस, दिवाली और भाई दूज से पहले शुरू हुई यह मेगा सेल अब 23 अक्टूबर 2025 तक चलेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 Sep 2025 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali Sale 2025: टाटा ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन Croma ने इस साल का बहुप्रतीक्षित Festival of Dreams Sale लॉन्च कर दिया है. दशहरा, धनतेरस, दिवाली और भाई दूज से पहले शुरू हुई यह मेगा सेल अब 23 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इसमें ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर 35% तक फ्लैट डिस्काउंट, 20% तक कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर और आसान ईएमआई विकल्प दिए जा रहे हैं.

कई कैटेगरी पर जबरदस्त ऑफर

क्रोमा ने इस बार फेस्टिव सीजन में लगभग हर जरूरी गैजेट और अप्लायंसेज़ पर बड़ी छूट दी है.

  • स्मार्ट टीवी पर 35% तक डिस्काउंट
  • स्मार्टफोन्स पर 15% तक ऑफर
  • रेफ्रिजरेटर पर 25% तक छूट
  • वॉशिंग मशीन पर 30% तक ऑफर
  • एयर कंडीशनर्स पर 35% तक डिस्काउंट
  • लैपटॉप्स पर 20% तक ऑफर
  • होम और किचन अप्लायंसेज़ पर 35% तक छूट
  • हेडफोन और ईयरफोन पर 45% तक डिस्काउंट
  • होम ऑडियो प्रोडक्ट्स पर 30% तक ऑफर

कंपनी ने यह भी बताया कि हाल ही में हुई GST में कटौती के कारण टीवी और एसी जैसे महंगे प्रोडक्ट्स और भी किफायती हो गए हैं.

560+ स्टोर्स और ऑनलाइन शॉपिंग का फायदा

क्रोमा ने फेस्टिव शॉपिंग को आसान बनाने के लिए अपने 560 से ज्यादा स्टोर्स और 200+ शहरों में मजबूत मौजूदगी बनाई है. इसके अलावा, ग्राहक croma.com और Tata Neu ऐप के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं.

चाहे आप स्टोर में जाकर प्रोडक्ट खरीदें या ऑनलाइन ऑर्डर करें, दोनों जगह एक जैसे ऑफर और सेविंग्स का फायदा मिलेगा. साथ ही क्रोमा की कनेक्टेड एक्सपीरियंस सर्विस से ग्राहक ऑनलाइन रिसर्च और रिज़र्व कर सकते हैं, स्टोर से पिकअप ले सकते हैं, पेपरलेस चेकआउट कर सकते हैं और फ्री डिलीवरी व इंस्टॉलेशन का लाभ भी पा सकते हैं.

Flipkart और Amazon पर भी चल रही सेल

जानकारी के लिए बता दें कि ई-कॉमर्स साइट्स अमेजन और फ्लिपकॉर्ट पर भी सेल चल रही है. Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में भी आपको कई इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भारी छूट मिल रही है. वहीं, स्मार्टफोन्स की बात करें तो ये आप Flipkart Big Billion Days Sale 2025 से बेहद सस्ते में खरीद सकते हैं. इसके अलावा इन सेल में आपको कई बैंक और क्रेडिट कार्ड ऑफर्स भी मिल जाते हैं.

यह भी पढ़ें:

Wifi राउटर से घर में घुस जाएंगे हैकर्स, बचने के लिए ये 5 चौंकाने वाले टिप्स जो हर इंसान को पता होना चाहिए

Published at : 27 Sep 2025 03:39 PM (IST)
Tags :
Air Conditioners Smart TV  TECH NEWS HINDI Amazon Sale 2025 Croma Diwali Sale 2025 Flipkart BBD Sale 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
patna
'आई लव मोहम्मद' के पीछे राहुल-तेजस्वी, सबसे पहला नाम ओवैसी...', गिरिराज सिंह का विपक्ष पर बड़ा आरोप
'आई लव मोहम्मद' के पीछे राहुल-तेजस्वी, सबसे पहला नाम ओवैसी...', गिरिराज सिंह का विपक्ष पर बड़ा आरोप
क्रिकेट
बिग बैश लीग में खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
बिग बैश लीग में खेलेंगे अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
Advertisement

वीडियोज

Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Gurugram Accident: तेज रफ्तार Thar ने ली 5 जिंदगियां, CCTV आया सामने
Gurugram Thar Accident: तेज रफ्तार Thar का कहर, 5 की मौत, CCTV फुटेज आया सामने
Bareilly Clashes: मौलाना Tauqeer Raza हिरासत में, CM Yogi बोले- आने वाली पीढ़ियां दंगा भूल जाएंगी
Stray Dog Attack: Ludhiana से Pune तक आतंक, 25 लोग घायल, बच्चे भी शिकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
patna
'आई लव मोहम्मद' के पीछे राहुल-तेजस्वी, सबसे पहला नाम ओवैसी...', गिरिराज सिंह का विपक्ष पर बड़ा आरोप
'आई लव मोहम्मद' के पीछे राहुल-तेजस्वी, सबसे पहला नाम ओवैसी...', गिरिराज सिंह का विपक्ष पर बड़ा आरोप
क्रिकेट
बिग बैश लीग में खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
बिग बैश लीग में खेलेंगे अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
हेल्थ
Brain Fog After Lunch: लंच के बाद क्यों छा जाता है ब्रेन फॉग? जानें इससे बचने के आसान उपाय
लंच के बाद क्यों छा जाता है ब्रेन फॉग? जानें इससे बचने के आसान उपाय
शिक्षा
DRDO में निकली वैकेंसी, आज से शुरू हो रहे आवेदन; फटाफट करें अप्लाई
DRDO में निकली वैकेंसी, आज से शुरू हो रहे आवेदन; फटाफट करें अप्लाई
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget