टी20 वर्ल्ड कप में चेज करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इन 4 खिलाड़ियों ने किया है ये कारनामा

टी20 वर्ल्ड कप में चेज करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इन 4 खिलाड़ियों ने किया है ये कारनामा

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में अब तक सिर्फ 4 बल्लेबाज ही लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगा पाए हैं. 2026 के टी20 वर्ल्डकप में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और श्रीलंका के पथुम निसांका ही ये कारनामा कर पाए हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Feb 2026 06:33 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाना बेहद मुश्किल काम माना जाता है. दबाव, रन रेट और मैच की स्थिति - तीनों का संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता है. यही वजह है कि अब तक पूरे टूर्नामेंट के इतिहास में सिर्फ चार बल्लेबाज ही ऐसे रहे हैं, जिन्होंने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी जमाई है. अब इस खास सूची में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का नाम भी शामिल हो गया है.

24 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में ब्रूक ने 51 गेंदों में 100 रन की कप्तानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के लगाए. ब्रूक की यह पारी इंग्लैंड के लिए बेहद अहम साबित हुई, क्योंकि इस जीत के साथ टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. खास बात यह है कि टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले वह पहले कप्तान बन गए हैं.

इन खिलाड़ियों ने किया है यह खास कारनामा

अब तक टी20 वर्ल्ड कप में रन चेज के दौरान शतक लगाने वाले खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं -

एलेक्स हेल्स - नाबाद 116 बनाम श्रीलंका (2014)

क्रिस गेल - नाबाद 100 बनाम इंग्लैंड (2016)

पथुम निसांका - नाबाद 100 बनाम ऑस्ट्रेलिया (2026)

हैरी ब्रूक - नाबाद 100 बनाम पाकिस्तान (2026)

2014 में एलेक्स हेल्स ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 116 रन बनाए थे. इसके बाद 2016 में क्रिस गेल ने इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी अंदाज में शतक जमाया. 2026 के सीजन में यह उपलब्धि दो बार देखने को मिली- पहले पथुम निसांका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फिर हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ यह कमाल किया.

2026 बना रिकॉर्ड वाला साल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 खास इसलिए भी बन गया है क्योंकि इस बार लक्ष्य का पीछा करते हुए दो शतक लगे हैं. इससे पहले टी20 वर्ल्डकप के किसी एक सीजन में ऐसा नहीं हुआ था. आने वाले मुकाबलों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई और बल्लेबाज इस खास लिस्ट में अपना नाम जोड़ पाता है या नहीं. फिलहाल, हैरी ब्रूक की यह ऐतिहासिक पारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे चर्चित पारियों में शामिल हो गई है.

Published at : 26 Feb 2026 06:33 AM (IST)
Tags :
Alex Hales Pathum Nissanka Chris Gayle Harry Brook T20 World Cup 2026
और पढ़ें
