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हिंदी न्यूज़शिक्षाAbhijit Dipke Education: कितने पढ़े-लिखे हैं कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके, Instagram पर BJP को भी पछाड़ा

Abhijit Dipke Education: कितने पढ़े-लिखे हैं कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके, Instagram पर BJP को भी पछाड़ा

Abhijit Dipke Education: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से प्रेरित होकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' बनाने वाले अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर बीजेपी को पछाड़ दिया है. आइए जानें कि अभिजीत कितने पढ़े-लिखे हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 21 May 2026 12:17 PM (IST)
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  • इसके संस्थापक अभिजीत दीपके पत्रकारिता और पीआर में उच्च शिक्षित हैं.

Abhijit Dipke Education: सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए और कौन सी चीज एक बड़ा आंदोलन बन जाए, यह कहना मुश्किल है. इन दिनों इंटरनेट पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नाम का एक ऐसा ही डिजिटल पेज तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है, जिसने अपनी जबरदस्त लोकप्रियता से सबको हैरान कर दिया है. महज एक अदालती टिप्पणी को आधार बनाकर शुरू किए गए इस अनोखे अभियान ने देखते ही देखते इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर देश की सत्ताधारी पार्टी तक को पीछे छोड़ दिया है. इस अभियान के पीछे दिमाग एक पढ़े-लिखे नौजवान का है. आइए जानें कि वो कितना पढ़े-लिखे हैं. 

अदालत की टिप्पणी से निकली अनोखी पार्टी

इस पूरे मामले की शुरुआत देश की सर्वोच्च अदालत की एक तल्ख टिप्पणी से हुई थी. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने देश के कुछ खास बेरोजगार युवाओं के रवैये को लेकर 'कॉकरोच' शब्द का इस्तेमाल किया था. इस कड़े बयान को एक युवा ने अपनी ढाल बना लिया और सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक अंदाज में 'कॉकरोच जनता पार्टी' की नींव रख दी. यह आइडिया इंटरनेट पर ऐसा क्लिक हुआ कि लोग इस मजेदार और अनोखे विरोध प्रदर्शन से लगातार जुड़ते चले गए. 

इंस्टाग्राम पर सत्ताधारी बीजेपी को पछाड़ा

इस डिजिटल पार्टी की ताकत का अंदाजा इसके इंस्टाग्राम हैंडल @cockroachjantaparty के आंकड़ों से लगाया जा सकता है. इस पेज ने फॉलोअर्स की रेस में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है. ताजा जानकारी के मुताबिक, इसके इंस्टा पेज के फॉलोअर्स की संख्या 10.3 मिलियन (1.03 करोड़) के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसने सोशल मीडिया के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. वहीं भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर फिलहाल 8.7 मिलियन फॉलोअर्स ही हैं. 

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कितने शिक्षित हैं अभिजीत?

कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले शख्स का नाम अभिजीत दीपके है, जिनकी उम्र अभी महज 30 साल है. अभिजीत कोई आम इंटरनेट यूजर नहीं हैं, बल्कि वे काफी पढ़े-लिखे और इस क्षेत्र के जानकार हैं. उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे शहर से पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की है. इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने मशहूर बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस (पीआर) में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

डिजिटल नैरेटिव बनाने के माहिर खिलाड़ी

अभिजीत दीपके पेशे से एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटजिस्ट हैं, जो राजनीतिक दलों के लिए डिजिटल रणनीति तैयार करते हैं. वे इंटरनेट मीडिया पर किसी मुद्दे को हवा देने, जनता तक सही संदेश पहुंचाने और डिजिटल माध्यमों के जरिए राजनीतिक राय को प्रभावित करने के काम में पूरी तरह एक्सपर्ट हैं. इतनी बड़ी डिग्रियां होने और सोशल मीडिया पर तहलका मचाने के बावजूद, अभिजीत एक इंटरव्यू में यह मान चुके हैं कि वे आम युवाओं की तरह नौकरी के लिए भी लगातार अप्लाई कर रहे हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 21 May 2026 12:17 PM (IST)
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